De kunne ha delt ut penger

HØYE PRISER: Det meste i Norge blir dyrere. Inflasjonen kom til oss fra utlandet. Hovedårsaken er energimangel og høye priser på gass, elektrisitet, olje og drivstoff.

Regjeringen vil ha oss til å tro at innstramminger er bra for folk flest. Men ikke en gang ekspertene er enig med dem.

Så har Norges Bank satt opp renten igjen.

Når du en ettermiddag står i matbutikken etter av ha fylt diesel for 1500 kroner, da tenker du sikkert det er bra at regjeringen snurper igjen pengesekken og holder momsen høy?

Ikke?

Regjeringen vil ha poeng for det. De skryter av at kun de står mellom oss og et pris- og rentesjokk.

STRAMMER TIL: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre vil bruke mindre penger og skremmer med økt rente.

Men det som egentlig hadde hjulpet var vel litt mer barnetrygd og kutt i drivstoffavgiftene?

En rekke økonomer er faktisk enig. De mener regjeringen kunne vært rausere, uten at det blir slik de skremmer med.

– Våre beregninger viser at det ikke nødvendigvis vil ha stor betydning for rentenivået dersom oljepengebruken øker noe, skriver Statistisk sentralbyrå.

For forskerne har lett og lett i flere tiår nå. De finner ikke noe sterkt hold for at disse innstrammingene hjelper nevneverdig på inflasjonen.

Men hvorfor sier Vedum det motsatte?

EKSTREME DRIVSTOFFPRISER: Når diesel og bensin blir dyrere, blir alt som må transporteres også dyrere.

Fordi Norges Bank og Finansdepartementet har teorier om prisspiraler, at inflasjonen er selvforsterkende og de bekymrer seg for hvor lav ledighet økonomien egentlig tåler.

Dette er bare teorier, sier kritikerne som «cringer» hver gang Vedum nevner dette. De mener at i møte med virkeligheten er teoriene avvist.

Om kritikerne fikk bestemme, ville de hatt lavere rente og rausere velferdsstat. Ja, noen tar til og med til orde for kvartalsvise utbetalinger av pengesjekker!

Argumentene er at lønningene i Norge ikke tar av, tvert om. En innstrammende politikk og mange renteøkninger, vil derimot gi økt ledighet og en hard nedtur.

Noen er også redd høyere rente gjør det verre å investere i det vi desperat trenger, som mer fornybar energi.

De reagerer på at budsjettet plutselig er gjort til et inflasjonsstyrende verktøy.

TEORIEN: Om du spør regjeringen om en folkelig forklaring på hvorfor de må stramme inn, sier de kanskje at ellers kjøper vi mer. Og problemet er for lite varer. Da vil prisene stige ytterligere. Så må renten heves for å få prisene ned. Og på toppen av det hele vil folk kreve mer lønn.

De spør som deg og meg i matbutikken: Alt blir dyrere. Myndighetene strammer inn. Vi får enda mindre penger. Hvordan senker dette prisene for meg?

For det som skjer er at vår kjøpekraft minsker. Og det blir ikke mer russisk gass eller datachiper ut av det.

De høye prisene er ikke resultat av norsk sløseri og kjøpefest. Inflasjonen var innledningsvis importert.

Prisene på energi gjør at varer og tjenester også her er blitt dyrt.

I tillegg mener nok sentralbanken at vi fortsatt har for mange oppsparte coronapenger igjen å bruke opp her hjemme.

SETTER OPP RENTEN: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Regjeringens kritikere er oppgitt over at dagens paradigme er så rådende at nesten ingen setter spørsmålstegn ved det som ses på som faglig sannhet.

Men dagens spesielle krise har gitt dem ny selvtillit. Nå tør de å si at vi bare må stå han av og vente til energiprisene går ned internasjonalt.

Alt blir jo uansett dyrere. Og prissignalene må få virke. De motvirker at vi handler for mye av varer det er for lite av.

Så er det et annet spørsmål om regjeringen i tillegg skal stramme inn oljepengebruken av hensyn til dette.

De mener svaret er nei.

Hovedpoenget er at vi ikke risikerer den lønns- og prisspiralen Vedum skremmer oss med, fordi måten lønningene settes på forhindrer det.

For i Norge skyldes ikke lønningene bevegelser i pris, men utviklingen i frontfaget.

STRUPTE GASS-SALGET: Vladimir Putins eksport av gass til Europa er nesten stoppet opp. Russland leverte rundt 40 prosent av Europas gass.

Også regjeringens fast innleide økonom Steinar Holden har pekt på det. Andre er uenige. Professor Kjetil Storesletten sa til Dagens Næringsliv denne uken at han vil ha mye høyere rente.

På motsatt hold har vi LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad, som bør stå den rødgrønne regjeringen nær. Han har bedt regjeringen endre Norges Banks mandat, slik at de kan roe ned på rentehevingene.

Det betyr ikke at vi skal bruke opp alle oljepengene.

Handlingsregelen gjelder. Vi må spare til etterkommerne. Det er unødvendig å bruke veldig mye penger i gode tider.

Men vi havner heller ikke i en inferno av inflasjon om vi får litt mer avgiftsfri diesel på tanken.

For i årevis har Norge pumpet oljepenger inn i økonomien, uten at inflasjonen og renten har gått amok.

En rødgrønn regjering som prøver å innbille oss at innstramming er bra for folk flest, det går ikke hjem hos velgerne.

Vedum og Støres forsvar mot denne kritikken er at de bruker penger. For eksempel på strømstøtte.

Men når noen foreslår å bruke penger på ting de ikke liker, da blir vi advart mot inflasjon og rente igjen. Støtte til drivstoff for eksempel, øker visst inflasjonen. Mens strømstøtte senker den.

Forstå det den som kan.

– Både Jonas Gahr Støre og Marte Mjøs Persen snakker om at det å gi mer penger til dem som har minst vil øke presset på renter «og bare gud vet» hvilke andre kriser det vil utløse, skriver Ann Margret i Facebook-gruppen «Redd julen for vanlige folk!».

Her er vanlige folk altså på linje med fagøkonomene. For de skjønner det heller ikke.