Er det bare menn som fortjener prisen for «Årets låt»?

Når Spellemannprisen går av stabelen 15. april er det seks artister og band som kjemper om den gjeve prisen «Årets låt». Alle er menn. Det forteller oss hvordan det ligger an med likestilling i norsk musikkbransje.

JOAKIM AADLAND, daglig leder i Balansekunst

VICTORIA Ø. STEINLAND, prosjektleder Balansekunst

Grunnlaget for nomineringene er radio, salg og streaminglister, samt skjønn i juryen.

Årets nominerte har så visst herjet hitlistene i året som gikk, og det er få av oss som ikke har hørt Ramóns låt «Ok jeg lover» eller «Dans på bordet» av Ballinciaga og David Morkel.

Det hersker derfor ingen tvil om at de nominerte fortjener nominasjonen.

Likevel må man spørre seg, har ingen kvinnelige artister gjort seg fortjent til prisen for årets låt i 2022?

Det skorter ikke på dyktige kvinner i norsk musikkbransje. Dagny, Kamara, Ary, Julie Bergan, girl in red, Musti, Emilie Nicolas, Gabrielle – mange sitter kanskje med inntrykk av at vi nærmer oss 50/50 kjønnsrepresentasjon i musikkfeltet.

Ser vi på fjorårets nominasjoner til Spellemann var det 47 kvinner og 61 menn, noe som utgjør 43,5 mot 56,5 prosent. Ikke så langt unna 50/ 50-fordeling.

Info Disse er nominert til «Årets låt»

Ballinciaga, David Mokel: Dans på bordet

Ramon: Ok jeg lover

Undergrunn: Italia

vinni: glorie

Beathoven, Capow x 2g: Sør-Afrika

Karpe: PAF.no Vis mer

Ser vi nøyere på kjønnsrepresentasjonen blant samtlige som er kreditert under hver enkelt nominasjon, sprekker illusjonen om en snart kjønnslikestilt bransje.

Blant de krediterte er 89 kvinner og 349 menn. 20 prosent kvinner mot 80 prosent menn.

At de nominerte for «Årets låt» er 19 menn fordelt på seks artister og band, gjenspeiler en mannstung bransje.

Prisen skal gis til en av de artistene som har dominert det norske markedet i året som har gått, ifølge Spellemannprisen egne kriterier. Og det er menn som dominerer.

Tall fra Spotify viste at av Spotifys 50 mest spilte låter i Norge i 2020 var 12 prosent av låtskriverne og 0,7 prosent av produsentene kvinner.

I musikkbransjeorganisasjonene GramArt, TONO og NOPA utgjør kvinner mellom 20-24 prosent av medlemsmassen. SSBs statistikk over sysselsatte innenfor musikk viser en kjønnsfordeling hvor 69 prosent er menn og 31 prosent er kvinner.

I likhet med store deler av kunst- og kulturbransjen er utøvere i musikkbransjen svært avhengig av bekjentskaper og nettverk i karriereveien. Og mange av industriens «portvoktere» er menn.

Det er verdt å spørre seg, hvilke artister signeres, promoteres og satses på? Hvem sin smak og magefølelse styrer prosessene?

DUO: Yosef Woldemariam og Selma Ibrahim skal lede årets Spellemann.

At kvinner og minoritetspersoner er underrepresentert i kunst- og kulturlivet skyldes ikke nødvendigvis villet diskriminering eller vond vilje.

Ofte er det ubevisste handlingsmønstre som gjør at menn skyves opp og frem. Det vi kaller bias handler om at vi alle dras mot folk som likner oss selv.

Vi ønsker å snakke med og samarbeide med personer som likner oss selv, for eksempel personer med samme kjønn, kulturell og økonomisk bakgrunn som oss selv.

Problemet med dette er bare at vi samtidig ubevisst velger bort personer som er annerledes enn oss selv. Slik reproduseres sosiale sirkler og vi ender opp med en kulturbransje som ikke speiler befolkningen.

Vi i Balansekunst gratulerer alle de dyktige nominerte til «Årets låt». Men kulturbransjen får ingen gratulasjon. Her er det fortsatt en jobb å gjøre.

Arbeidet med mangfoldsbevisst rekruttering må prioriteres. Vi ønsker oss et samfunn der alle har rollemodeller å se til i kulturen, og hvor alle har de samme mulighetene til å innta scenen og til å ta seg frem kulturbransjen.

Slik får vi også et rikere kulturliv, med et større mangfold av perspektiver, stemmer og sounds. Vi vil få enda flere favorittlåter, og det er definitivt vinn vinn for både bransjen og publikum.

