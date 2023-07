KRITISK: En høyreorientert agitasjon hvor det mangler noe, skriver Jostein Gripsrud om Sanna Sarromaas kronikk om norsk skole.

Sanna Sarromaa er en høyreideolog

Hun bruker en retorikk om norsk skole jeg håper at elevene hennes styrer unna.

JOSTEIN GRIPSRUD, professor i medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Det forfriskende med forfatter og lektor Sanna Sarromaa, er at hun er stor i kjeften - som en kan si på uakademisk, men godt norsk. Hun mobiliserer, for og mot. Hun er klart nok oppriktig engasjert i Saken: Tilstanden i norsk skole. Men kronikken hennes i VG er et eksempel på en retorikk man kan håpe at elevene hennes styrer unna.

Hun åpner, litt overraskende, med liksom å markere at hun er en utlending uten kjennskap til norsk språksituasjon og språkpolitikk: Norsklærere må sette «horribelt» mange karakterer fordi «noen har bestemt at det skal være tre norskkarakterer per elev – noe som i seg selv er galskap».

Vet hun ikke hvorfor norsk videregående skole skal undervise både i hovedmål og

sidemål? Jeg foreslo selv for cirka 30 år siden endringer her. Men så lenge sidemålsbrukere har visse retter, plikter norsklærere å undervise i emnet.

Noe spesielt er det vel også i en situasjon med sterkt skjerpet konkurranse om studieplasser at en lærer vil fjerne retten til å klage på karakterene: «Det er jo alle læreres store frykt før sommeren at de første feriedagene må brukes til å svare på klagene».

To måneder sommerferie, også må en bruke flere dager på alskens klager.

For de gjelder ikke bare karaktersetting: «Enhver profesjonell vurdering læreren har gjort kan jo sendes til statsforvalteren.» Det verste for Sarromaa er visst at statsforvalteren omgis av en gruppe noen liker å forakte: byråkrater: «Hos statsforvalteren sitter det byråkrater som aldri har vært i klasserommet, men som likevel skal ta stilling til om vurderingskriteriene er fulgt. Og slik holder vi dem i arbeid».

Byråkrater sitter jo ellers og filer neglene sine, ikke sant. Byråkrater har aldri selv gått på noen skole, de har ingen barn som går der, kjenner ikke en kjeft som lever av undervisning. Liksom. Da er det ikke rart at lærerne så å si av helsegrunner forsvarer sin ferie og prøver å slippe å sette de dårlige karakterene som lømlene egentlig hadde fortjent.

«Resultatet av dette er at lærere over det ganske land er ekstra snille med karakterene slik at de skal slippe å bruke ferien sin på klagebehandling. Og vips har vi fått en skole der det aldri er blitt gitt så gode karakterer som nå». Etter denne fordømmelsen av dumme og slappe elever og byråkrater, nærmer Sarromaa seg det sentrale – nemlig en årsaksforklaring av elendigheten.

«Elevenes rettigheter har fått lov til å gå sin seiersgang i skoleverket fordi lærerne har fått skolen de har stemt på – den kunnskaps- og konsekvensløse SV-skolen der elevene har fått stadig flere og sterkere rettigheter, og nesten ingen plikter.»

Årsaken er altså at (1) partiet SV har gått inn for en

skole uten kunnskaper og uten konsekvenser for elever som bryter med skolens normer – og (2) dette har en betydelig andel av lærerne gått inn for gjennom sine partipreferanser: I 2005 ville «hele 37 prosent av landets lærere» yrkesmessig suicidalt stemt SV, i 2021 var det 18 prosent av medlemmene i Lektorlaget som ville gjort det.

Spørsmålet er hvilke tafatte tullinger 63 prosent av lærerne i 2005 og 82 prosent av lektorene i 2021 var og er, når de lar de «gærne» SV’erne holde på og ødelegge skolen i fred. Resultatet er en «politikk som gjør at både yrkesgruppen – lærere – eller arbeidsstedet deres – skolen – mister autoritet, respekt og anseelse i samfunnet.»

Rett og slett. Og elendigheten handler om «det som har skjedd de siste 50 årene i Norge», altså fra 1973. Underveis i det følgende går Sarromaa løs på alt fra kommafeil i stillingsannonser til nyord som framhever sosiale aspekter ved lærerstabens virksomhet («relasjonsarbeider»). Hun dasker til ideer om at elever kan ha faglig utbytte av å vurdere hverandres arbeid og går sterkt mot ideer om at skolen kan fungere som «en sosialinstitusjon» og «integreringsarena».

Det hun kaller «fremmedspråklige elever» og «elever med lærings- og atferdsproblemer» vil hun ha ut av klasserommet så «normalelevene» får læringsfred: «Satt på spissen, så drives skolen som en sosialinstitusjon og integreringsarena-Fremmedspråklige elever og skal håndteres i det samme klasserommet med såkalte normalelever – og av den samme læreren. Det går på bekostning av alles læring».

Her er hun imidlertid inne på virkelige pedagogiske utfordringer dagens skole må håndtere, som ikke alle lærere er kvalifiserte for.

Så får det heller være at det er uklart om hun med «fremmedspråklige elever» også mener tospråklige etc.

Men kjeftingen på sidemål, på elevenes rettssikkerhet, på overflødige byråkrater, på partiet SV med mer - er høyreorientert agitasjon hvor det helt mangler noe som ligner den flerdimensjonale analysen som trengs når dagens skole skal diskuteres fornuftig.