Har LO glemt sin historie?

Det er mange tegn i tiden på at LO og NHO ikke evner å holde frontfagsmodellen levende, og da står vi i en situasjon hvor renten kan øke betydelig og arbeidsplasser flagges ut av Norge.

KETIL LINDSETH, tidligere statssekretær (Ap)

JENS SCHEI HANSEN, tidligere rådgiver for LOs ledelse

Daglig er økonomiske eksperter ute i mediene og spår både renteoppgang og fortsatt svak kronekurs i lengre tid. Lyspunktene er få. Årsakene til at vi har havnet her er nok mangfoldig, og det er slett ikke alt norske politikere kan bøte på. Alt fra krigen i Ukraina og uro i verdensøkonomien er forhold de ikke rår over.

Men hvilke nasjonale forhold er de vi som låntagere og bedriftsledere bør følge ekstra godt med i tiden fremover, som kan bety mye, både for lommebok og rentesetting?

I Norge er det lang tradisjon for at arbeidslivsorganisasjonene med LO og NHO i spissen tar et stort ansvar for en bærekraftig lønnsutvikling gjennom frontfagsmodellen.

Frontfagsmodellen går i korthet ut på at konkurranseutsatt industri forhandler først i alle lønnsoppgjør.

Resultatet blir en pekepinn om hva norsk økonomi «tåler» av lønnsutvikling og er en ramme for de øvrige lønnsoppgjørene i privat og offentlig sektor.

Det er tegn i tiden som tyder på at LO ikke vil (eller ikke evner å?) ta et slikt ansvar for lønnspolitikken, rett og slett fordi presset på medlemmenes økonomi blir så stort at de ikke klarer å forankre en slik linje hos forbundene og medlemmene i offentlig sektor.

Er dette ville spekulasjoner? Nei, senest 22. juni i år, rett etter nok en renteheving fra Norges Bank, nådde temperaturen kokepunktet på Youngstorget.

Da uttalte LO-leder Peggy Hessen Følsvik følgende:

«Vi kan ikke akseptere at Norges Bank nok en gang bruker økt arbeidsledighet som virkemiddel i den økonomiske politikken. Og LO kan ikke ta ansvar for en fornuftig lønnsdannelse i dette landet, hvis sentralbanksjefen skal fortsette med sine aggressive rentehevinger.

Den norske modellen har tatt oss gjennom kriser før, og skal gjøre det igjen. Da kan vi ikke ha en overdommer på Bankplassen, som kjører sitt eget løp.»

Og LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad har flere ganger fyrt opp det samme bålet:

«Dette er en politikk LO ikke kan støtte. Vi klarer ikke å opprettholde en fornuftig lønnsdannelse når Norges Bank ikke balanserer hensynet på en bedre måte.»

Dersom LO skulle gjøre alvor av truslene om å slutte å ta ansvar for en forsvarlig lønnsdannelse, kan man se for seg et sannsynlig scenario hvor landet bli kastet ut i et uforutsigbart kaos som sender økonomien fra vondt til langt verre.

Da vil vi kunne få franske tilstander, hvor hver enkelt yrkesgruppe kjemper for mest mulig til seg selv og med den konsekvens at lønnsforskjellene øker.

Blir det franske tilstander, så vil vi nok ikke få brente biler, men konfliktnivået i arbeidslivet vil øke. «Institusjonene» som har sikret oss en sentral lønnsdannelse, LO og NHO, vil miste sin betydning og dermed vil ansvaret for å løfte de lavtlønte ligge hos de lavtlønte selv, og ikke hos en samlet LO-bevegelse.

En forlenget konsekvens vil kunne være en lønnsspiral som tvinger Norges Bank til å øke rentene ytterligere for å nå sitt inflasjonsmål.

Da er det betimelig å spørre som LO har glemt sin historie?

På 1990-tallet var LO en pådriver for solidaritetsalternativet. Et smertefullt grep som LO og NHO sto sammen om for å få en løpsk inflasjon og arbeidsledighet under kontroll.

Hvorfor ser vi ingen lignende initiativ tilpasset vår tids utfordringer fra LO i dag? Til det er det tre overordnede årsaker:

1. Til tross for at LO feiret at de rundet 1 million medlemmer nylig, er de på vikende front. Økningen i antall medlemmer skyldes økt sysselsetting, ikke at LO har styrket sin posisjon i norsk arbeidsliv. Siden 2001 har både organisasjonsgraden i norsk arbeidsliv, og LOs andel av organiserte arbeidstagere sunket.

2. Et historisk svakt Ap og historisk lav oppslutning for Ap blant LOs medlemmer har svekket det fagligpolitiske samarbeidets betydning.

3. Rødt har styrket sin posisjon kraftig i fagbevegelsen. Et parti som ikke har noen historikk i å finne løsninger med norsk næringsliv.

Et kvalitetsstempel for norsk arbeidsliv har vært at både LO og NHO sørger for en fornuftig lønnsdannelse og dermed kan forsterke effektene av pengepolitikken i Norge.

Men, for å få til dette trenger vi et godt organisert arbeidsliv der de store arbeidslivsorganisasjonene har legitimitet i næringslivet og hos det til enhver tids regjerende stortingsflertall. Blått eller rødt. Og kanskje derfor, skal ikke minst LOs leder gå foran og bruke mer innestemme og mindre utestemme i en så krevende tid for arbeidstagere og bedrifter?

(Ketil Lindseth er partner i First House og Jens Schei Hansen er partner i Vektor Consulting.)