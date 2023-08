Leder

Et forræderi

Tiltalen mot Donald Trump grenser inn på anklage om landssvik.

«Forræderi» eller «landssvik» nevnes ikke direkte i den 45 sider lange tiltalen mot USAs tidligere president Donald Trump som ble offentliggjort natt til onsdag.

Men i realiteten er det det han beskyldes for.

I klare, repetitive ordelag hevder tiltalen at Trump var klar over at han hadde tapt valget. Men at han gjennom bevisste løgner og forsøk på manipulering søkte å holde på makten som var fratatt ham gjennom et lovlig, og legitimt avviklet demokratisk valg.

Tiltalen er svært detaljert og gjennomgår nesten minutt for minutt hendelsene som ledet frem til stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Og den hevder i utvetydige ordelag at presidentens tweet kl. 14.24 om at visepresident Mike Pence «manglet motet som skulle til» var den direkte foranledningen til at visepresidenten måtte evakueres under Secret Service beskyttelse et minutt senere.

USAs politiske system sies å være «konstruert av genier så det skal kunne opereres av idioter». Men selv ikke de påstått geniale grunnlovsfedrene hadde tatt høyde for fenomenet Donald Trump.

Mannen som har overlevd to riksrettssaker, en rekke private søksmål og dom for seksuelt misbruk vil med aller størst sannsynlighet overleve også denne tiltalen politisk.

Og om han skulle bli dømt av domstolen har altså det geniale systemet ingen løsning eller forklaring på hva som videre vil skje. Han kan likevel velges som president for fire nye år, og eventuelt benåde seg selv så snart han er tatt i ed.

Det kan skje fordi Trumps betydelige tilhengerskare nekter å akseptere det amerikanske rettssystemet som de – i likhet med Trump selv – hevder bare er et redskap for Bidenadministrasjonen.

Regjeringen, Kongressen, domstolene og mediene, alle de fire statsmaktene er helt eller delvis korrumpert.

Bare Trump og disiplene forvalter sannheten og demokratiet. En stund så det ut som om denne religiøse troen kunne utfordres av noen motkandidater innen det republikanske partiet.

Men en meningsmåling i New York Times i helgen viser at Trump gruser all intern motstand. Mike Pence, som nesten ble drept av lynsjmobben 6. januar, har så liten oppslutning at han kanskje ikke kvalifiserer for den første presidentdebatten en gang.

For den sittende president Biden er den eneste trøst i denne situasjonen at ingen mobiliserer demokratenes velgere mer enn utsiktene for en ny periode med Donald Trump.

Og selv om Bidens posisjon er svak, er ikke Trumps grunnfjell nok alene til å sikre ham presidentembetet på demokratisk vis.

Hvordan Trump og mobben hans eventuelt vil reagere på et nytt valgnederlag er imidlertid nok en mulig utfordring for det hardt pressede amerikanske demokratiet.