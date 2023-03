FARLIG: Senterpartiet fører en ruspolitikk som er farlig, gammeldags og lite kunnskapsbasert, skriver Sofie Christiansen (Unge venstre).

Hodeløst om rus

Det virker som Senterpartiet har et avslappet forhold til menneskerettighetene.

SOFIE CHRISTIANSEN, styremedlem i Bergen Unge Venstre

På Senterpartiets landsmøte denne helgen vedtok de en enda strengere ruspolitikk.

Der var det klare budskapet «nei til narkotika».

Politikken deres er imidlertid et «ja» til menneskerettighetsbrudd.

I 2021 sendte riksadvokaten ut et brev om at politiet ikke har lov til å ransake folk bare for å finne små brukerdoser.

Dette ønsker Senterpartiet at politiet skal få lov til igjen.

Det strider i mot menneskerettighetene, og er fullstendig hodeløst.

Dette viser at Senterpartiet har et avslappet forhold til både rettsstaten og det liberale demokratiet.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Vi har ingen forskning som viser at det er noe sammenheng mellom straffenivået og rusbruken i et samfunn.

Men det vi derimot vet, er at 40 prosent av unge oppgir at de ikke tør å ringe ambulansen i møte med ulovlige rusmidler.

Vi vet også at 30 prosent har valgt å ikke anmelde alvorlige krenkelser de har blitt utsatt for som vold, drapstrusler og seksuelle overgrep.

Ikke minst vet vi at straff bare gjør vondt verre for mennesker som allerede sliter.

Det å skulle bli ransaket, strippet naken på åpen gate og kastet på glattcelle, kan føre unge mennesker inn på et kriminelt spor og påfører et skadelig stigma ingen fortjener.

Det er denne stigmatiseringen Unge Venstre i flere tiår har prøvd og ta et oppgjør mot, men som Senterpartiet og Senterungdommen fortsetter og videreføre.

Ved å gjennomføre en rusreform, slik vi i Unge Venstre ønsker, kommer ulovlige rusmidler fortsatt til og være ulovlig, men i stedet for å bli møtt med tvangsmidler som strider i mot menneskerettigheter, straff og stigma vil man bli møtt med et system som tilbyr hjelp på brukernes premisser.

Det vil også føre til mindre stigmatisering og lettere å søke hjelp dersom man har et rusproblem.

Rusbrukerne vil altså bli møtt med åpenhet, trygghet og hjelp, i stedet for straff og stigmatisering.

Likevel lever fortsatt Senterpartiet i fortiden, og fører en ruspolitikk som er farlig, gammeldags og lite kunnskapsbasert.

Senterpartiet bruker mottoet «nær folk».

Men en gammeldags, inhuman ruspolitikk som møter mennesker i en sårbar situasjon med straff og stigmatisering, det er vel ikke så veldig nært folk, eller?