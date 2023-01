Leder

Fylkeskommunal lønnsfest

Fylkeskommuner som velger å prioritere høye lederlønninger til sine egne fremfor innbyggernes ve og vel, må slutte å klage på at overføringene fra staten ikke strekker til.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

En kartlegging fra NRK viser at fylkesdirektørene i Vestland og Innlandet – det som før het fylkesrådmenn – tjener mer enn statsministeren. En rekke kolleger og avdelingsdirektører i landets fylker følger hakk i hæl.

Og flere skal det vel bli, når regjeringen får reversert regionreformen og gjeninnsatt en bråte nye toppbyråkrater.

Fascinerende nok tar føljetongen om fylkeskommunale apanasjer aldri slutt; den finner bare nye spor. Og like fascinerende er det gjerne politikere fra partier som tilsynelatende fremmer kritikk av slike ordninger som lar seg belønne av dem.

I NRKs sak er det Sp-fylkesordfører Jon Askeland i Vestland som mener det er riktig å lønne egen fylkesdirektør med to millioner kroner. Når det er valgkamp, pleier ellers Sp å raljere med innslaget av godt gasjerte ekspedisjonssjefer på elsykkel i hovedstaden.

I 2020 avslørte Stavanger Aftenblad den offentlige lønnsfesten i sin region. En representant fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) – som høsten før gikk til valg på at norske politikerlønninger var for høye – viste seg å være Norges best betalte politiker. 1,8 millioner kroner hevet FNB-politikeren i årslønn for å skjøtte sitt tillitsverv.

Mange vil også huske at Carl I. Hagen ledet et parti for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngrep. Det hindret ham slett ikke å gå hele veien til Høyesterett for å beholde Stortingets skattebetaler-finansierte gullpensjon, mens folk flest måtte akseptere nasjonalforsamlingens pensjonsforlik.

I 1999 gransket VG lønns- og kompensasjonsforholdene til politikerne i samtlige fylkeskommuner. Det viste seg at flere fylkespolitikere hadde bedre betingelser enn regjeringens statsråder.

Noen hadde sågar fete ordninger der de i tillegg til lønn, møtegodtgjørelser, komitétillegg samt diverse styrehonorarer og funksjonsvederlag også mottok lønn fra en offentlig arbeidsgiver de hadde permisjon fra.

Når disse delikate sakene dukker opp i mediene, som de jo gjør, er det beleilig for de toppbetalte å kunne si at lønnsvilkårene er fastsatt av andre.

I de fleste kommuner og fylkeskommuner er det imidlertid «en forståelse», som det heter, at betingelsene for politisk og administrativ ledelse skal følge hverandre. Deretter skal avlønning av de underordnede funksjoner stå i forhold til dette, men også avspeile det generelle nivået.

Det skaper en lønnsspiral der ingen kan beskyldes for å mele egen kake, men alle er med på å drive ytelsene i været.

De aller fleste politikere, det være seg lokale eller sentrale, er hederlige folk som ofrer fritid og familieliv på å gjøre en innsats for fellesskapet. Selvsagt skal de ha gode ordninger. Å velge en lederkarriere i offentlig byråkrati skal også belønnes etter ansvar og innsats.

Et system der politikerne kan premiere seg selv og dem rundt med lukrative ordninger som er uoppnåelige for deres velgere, bryter imidlertid ned tilliten til det hele. Det er merkelig at våre folkevalgte ikke forstår hvor farlig dette er.