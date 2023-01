Kommentar

Viktig satsing på SFO

Shazia Majid

AP LEVERER: Arbeiderpartiet gikk til valg på gratis skolefritidsordning. Her leverer Støre. Dette bildet ble tatt under valgkampen i Bodø i 2021.

Seksåringer leker mindre på skolen. Men til gjengjeld er det rekordmange som går på skolefritidsordning. Det er en plaster på såret.

Det har aldri gått så mange barn på skolefritidsordningen (SFO) som det siste skoleåret, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Det er gledelig og det er regjeringens fortjeneste. Som har innført gratis kjernetid i SFO for alle landets førsteklassinger.

Satsingen er viktig – av flere grunner.

For det første handler det om at alle elever, uavhengig av foreldrenes økonomi og bakgrunn, skal ha like muligheter i den norske fellesskolen.

En heltidsplass i SFO i Oslo koster over 37 000 kroner i året for vanlige familier.

For barn i fattige familier og familier med innvandrerbakgrunn har ordningen vært for dyr. Mange har holdt barna unna. Og det er synd.

For ordningen er viktig. SFO skal ikke være en oppbevaringsplass, den har en egen rolle i utviklingen av gjengs borgere. Dette aktivitetstilbudet er mer enn tilsyn og omsorg. Det skal gi en god start på skolelivet.

Barn som ikke går på SFO går glipp av viktig læring. Det handler både om dannelse og om grunnlaget for utdannelsen. Nemlig trygghet i skolehverdagen. På SFO får elever anledning til sosial læring, å danne vennskap og å få mer tid til fri lek.

SFO kan derfor også sees på som en form for kompensasjon for noe av den frie leken som var lovet, men er blitt stadig mindre av for landets seksåringer.

Barn, særlig seksåringer trenger lek for å bli flinkere på læring. Men slik gikk det ikke. 25 år etter innføringen av skolereformen er fasiten at det har blitt mer bokstavlæring og mindre fri lek for de yngste skoleelevene.

Regjeringen leverer

Arbeiderpartiet gikk til valg på gratis SFO. Og i Hurdalsplattformen ble det lovet en gradvis innføring av gratis SFO for alle førsteklassinger i hele landet. Kunnskapsminister Tonje Brenna, har levert som lovet.

Siden skolestart i fjor har alle førsteklassinger fått tilgang til 12 timer gratis SFO i uken. I tillegg har 60 kommuner fått muligheten til å gi gratis fulltidsplass i SFO til førsteklassinger som kommer fra familier med lav inntekt.

Dette har åpenbart betydde mye for svært mange familier. For resultatene har ikke latt vente på seg.

Flere førsteklassinger går på skolefritidsordning. Størst er hoppet i Agder, Nordland og Innlandet. I skoleåret 2021/2022 var det for eksempel 74 prosent av førsteklassingene i Agder som gikk på SFO. I det siste skoleåret er det 89 prosent.

Det går nå 12 000 flere elever (til sammen 165 000 elever) på ordningen enn før gratis-løftet. Og til høsten blir det gratis kjernetid også for landets 2.-klassinger.

Viktig integreringstiltak

Gratis kjernetid i både barnehage og skolefritidsordning har vært en kampsak for Arbeiderpartiet i lang tid.

Det var under Jens Stoltenbergs andre regjeringsperiode at de første forsøkene på gratis SFO ble satt i gang ved Mortensrud skole i Oslo.

Byen har derfor flere års erfaring med gratis SFO og barnehage. Og tallenes tale er klar. Nær sagt alle førsteklassinger går på SFO i hovedstaden. Også i innvandrertette bydeler som Stovner. Hvor dekningsgraden tidligere var nede i 60 prosent.

Gratis SFO var et integrerings- og språktiltak for norske barn med innvandrerforeldre.

En gruppe hvor mange sliter med norskkunnskaper. Og utdanningsløpet blir deretter. Først var ordningen behovsprøvd, så ble det gratis kjernetid for alle i bydeler med lavest deltagelse.

Det viste at de universelle ordningene fungerer best. Også administrativt.

Må heve kvaliteten

Samtidig som det er viktig å få flest mulig 6–9-åringer inn på SFO – er det viktig å samkjøre og heve kvaliteten på tilbudet. Det avhenger av tre ting, et klart rammeverk, nok ressurser og kompetente ansatte.

For selv om SFO ikke er del av skolen, er den en del av Opplæringsloven med dertil hørende kvalitetskrav.

Her er det en del å sette fingeren på.

I 2020 kunne Utdanningsdirektoratet fortelle at det er store variasjoner i tilbudet på de ulike SFO-ene.

«Enkelte steder har skolen klare pedagogiske planer for SFO og fyller ordningen med godt innhold for barna, mens andre steder er SFO mer preget av å være en oppbevaringsplass hvor barna får tilsyn», skrev direktoratet.

Og årsaken til denne svikten var enkel – det fantes ingen sentrale føringer.

Et rammeplan for SFO kom i fjor. Det er et viktig skritt i riktig retning. Men det holder ikke.

Fortsatt gjenstår en sentral satt bemanningsnorm og arealkrav. Vi trenger alt dette, pluss kompetanseheving for å kunne sikre et godt tilbud til de yngste elevene.

Det kreves ikke annet enn politiattest for å jobbe med barn på SFO.

I 2018 var det én av fire ansatte i SFO som aldri hadde deltatt på noen form for kompetanseutviklingstiltak. Regjeringen har satt av 10 millioner i statsbudsjettet til dette i år.

Gitt skolefritidsordningens viktighet i barnas skoleliv må det gjøres mer. Ikke bare for å få barna inn SFO-døren. Men også for å gi dem et godt nok tilbud.

Det koster, men det er prisen som må betales. Blant annet for at seksåringer ikke fikk den skolen og leken de ble lovet for 25 år siden.