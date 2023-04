PRIVILEGIER? – VG har rett i at alle i det foreslåtte sentralstyret tjener over en million, men det skyldes primært at norske politikere tjener så mye, skriver innleggsforfatteren.

«Million-gjengen», VG?

Under overskriften «Million-gjengen: Alle i Aps nye sentralstyre har millionlønn» slår VG i dag et nytt slag for forestillingen om at Ap-ledelsen er en gjeng privilegerte elitister.

HÅVARD SYVERTSEN, forfatter

Og ja, VG har rett i at alle i det foreslåtte sentralstyret tjener over en million, men det skyldes primært at norske politikere tjener så mye, ikke at de er håndplukkede økonomisk privilegerte.

FORFATTER: Håvard Syvertsen.

Hvis man da ikke mener at vi har gjort våre politikere til livsfjerne, økonomisk privilegerte med godtgjørelsesnivået.

Det kan vi jo godt mene, men det er en litt annen ting enn at Ap rekrutterer en «million-gjeng».

Om vi tar disse folkene ut av politikken og plasserer dem i deres sivile yrker, er det ikke så mange igjen som ville tjene over millionen.

Noen jurister, antagelig, det er fire av dem i det foreslåtte sentralstyret, noe som nok kan ses som en overrepresentasjon.

Men det er også én uten utdannelse ut over videregående, en radiograf, energimontør, gullsmed, en kjent rørlegger (som om han hadde startet rørleggerbedrift muligens kunne håvet inn millionlønn), kabinansatt – samt folk med annen akademisk utdannelse, både litteratur og sosiologi forekommer i det som er resultatet av det sosialdemokratiske utdanningssamfunnet der alle skal kunne få realisert sitt potensial – uten at de av den grunn ville hatt millionlønn – om det altså ikke hadde vært for deres politiske verv.

En radiograf har for eksempel en snittlønn på 543 000.

Snittlønnen for VG-journalister er forresten like under 800 000. Med bedre betaling ville de kanskje funnet en smartere vinkling på «million-gjeng»-saken? Noe som kanskje hadde med den generelle godtgjørelsen til politikere å gjøre, som VG ser ut til å mene er for høy?

Hvem vet?

