Kommentar

Aldri har Israel vært mer splittet

Ole Kristian Strøm Skriver om krigen i Ukraina, sjakk, Formel 1, m.m.. Utdannet ved NMBU og Moskvas statsuniversitet. Hobbybonde.

PROTEST: Demonstranter roper slagord mot den nye loven som gikk igjennom i parlamentet mandag. Bildet er fra Tel Aviv.

Demonstranter fyller gatene i protest mot at Knesset mandag vedtok en del av den omstridte rettsreformen. Israel har aldri vært mer splittet.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Benjamin Netanyahus høyrekoalisjon klarte mandag å drive gjennom en epokegjørende lovendring som øker politikernes makt, på bekostning av domstolene, og som i praksis flytter maktfordelingen som sikrer Israels liberale demokrati.

Statsminister Netanyahu derimot mener at den nye loven er nødvendig for å redde det israelske demokratiet. At regjeringen og parlamentet skal få tilbake makten. I en TV-tale mandag hevdet han også at Israels domstoler vil forbli uavhengige.

Demonstrantene ble ikke beroliget. Det har de heller ingen grunn til.

Politi på hester ble satt inn mot demonstrantene i Tel Aviv.

Det politiske flertallet i Knesset, det israelske parlamentet, vil for eksempel kunne blokkere undersøkelser av mulig korrupsjon mot enkeltpolitikere. Kritikerne frykter at politikerne kan overkjøre domstolene.

Opposisjonen går så langt som å kalle det et slags statskupp.

Ikke i den israelske statens 75-årige historie har landet opplevd maken til splittelse.

Sjefen for høyesterett har kalt lovendringen et angrep på rettsstaten, og den tidligere spionsjefen fastslo at «staten har brutt kontrakten med borgerne» og brukte ordet «diktatur».

Ikke minst har 10.000 reservesoldater varslet at de uteblir fra tjeneste om reformen går gjennom. Det er blant de mest erfarne soldatene landet har. Det er et potensielt sikkerhetsproblem om de boikotter tjenesten. Deres leder har uttalt at Israel «ikke lengre er et demokrati, men et diktatur med en gruppe ekstremister beruset av makt og styrke».

Opprørspolitiet satte inn vannkanoner mot demonstranter i Jerusalem mandag.

Totalt er det hundretusener som har protestert, noen uke inn og uke ut gjennom hele året. Mange deltok i misnøyemarsjen fra Tel Aviv til Jerusalem.

Israels president, Isaac Herzog, har gått så langt som å advare mot at landet ender i borgerkrig.

Det er i hvert fall ingen tvil om at Midtøstens eneste demokrati skjelver i grunnvollene. Enkelte analytikere tror at regjeringens mål på lang sikt er å frata det arabiske mindretallet stemmeretten og på sikt annektere hele Vestbredden. Høyesterett har flere ganger sagt at israelske bosettinger der har vært ulovlige.

Da forslaget ble klubbet gjennom mandag, hadde opposisjonspolitikerne forlatt parlamentet i protest, mens det tydelig var uenighet også blant regjeringens støttespillere.

Statsminister Benjamin Netanyahu (t.v.) i Knesset mandag. Stående ministeren for nasjonal sikkerhet Itamar Ben-Gvir.

Om Benjamin Netanyahu hadde ønsket å gjøre om forslaget, hadde han trolig uansett ikke lyktes. Han er ikke lenger i stand til å konfrontere de militante kreftene i koalisjon, ledet av justisministeren Yariv Levin og bosetterne. Ifølge Levin er det en «historisk viktig prosess for å reparere rettsvesenet».

Netanyahus koalisjonsregjering kan saktens leve med massedemonstrasjonene - men om landets forsvar svekkes, valutaen faller i verdi, investeringer tas ut av Israel og IT-foretak flytter utenlands, så kan det bli noe helt annet.

Kanskje gjør det også inntrykk at president Joe Biden tydelig viser at USAs støtte til Israel er stor og kjærlig - men at det går en grense, og at den er nådd nå.

Kritikerne føler derfor at de ikke demonstrerer forgjeves.