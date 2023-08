ØDELEGGER: – Hva med å nyte neste konsertøyeblikk kun med dine egne øyne, følge med på hvordan bandet gjør favorittlåtene dine og sammen med dine venner juble dem frem uten en mobil i hånden, spør kronikkforfatteren. Bildet er fra en konsert med det britiske bandet Coldplay i Göteborg tidligere i sommer.

Helvete er mobiltelefonene

Når man betaler for å gå på en konsert, betaler man for å se bandet. Ikke for å se bandet gjennom andre folks mobiltelefoner.

OLE MICHAEL BJØRNDAL, konsertgjenger og hobbymusiker

Nylig var jeg på Telenor Arena og så Depeche Mode, min sjette konsert med et av mine absolutte favorittband. Som forventet var konserten svært god. At vokalist Dave Gahan var litt ute av pitch på noen av låtene i starten (noe VGs anmelder ikke fikk med seg) er også tilgitt. I en alder av 61 er han fortsatt blant rockens aller mest vitale frontmenn.

Men 6–7 låter ute i konserten er det noe som sakte med sikkert begynte å forstyrre en ellers perfekt kveld. Og jo større hits bandet drar opp av skuffen, jo større blir problemet.

«Helvete er de andre», skrev filosofen Sartre. På Telenor Arena 11. august står jeg og bekrefter sitatet med et lite tillegg: Helvete er de andre med mobiltelefoner.

Jeg er 1.85 høy og har aldri hatt problemer med å se på konsert. Men ikke nå lenger. For hva er det jeg stort sett ser? Hender med mobiltelefoner som filmer og tar bilder. Noen filmer i starten av låter, noen midt i låten, noen filmer hele låten.

Det er opp og ned med den håndholdte absolutt hele tiden. Og jo større hit, jo flere telefoner.

MOBILBONANZA: Bildet er fra den sveitsiske musikkfestivalen The Paleo i juli.

På sistelåten «Personal Jesus» ser jeg ikke scenen i det hele tatt, jeg ser bare telefoner. Under en av historiens vakreste låter, «Waiting for the Night», synger Gahan og låtskriver Martin Gore duett, men ute blant publikum står omtrent hver tredje person og filmer.

Det er hverken stille eller fredfullt. Og selv om filmingen gjøres på grunn av glede og intensjonene sikkert er de beste, er det likevel ødeleggende.

Det er noe dypt paradoksalt over dette. En låt som garantert har blitt brukt til både trøst og sjelefred av ganske mange ute blant publikum denne kvelden, må filmes. Man klarer ikke være der i øyeblikket med bandet og publikum.

Konsertarenaen som kunne vært omgjort til en arena for et felles øyeblikk er heller isolerte individer med kamera.

Det som skjer her og nå er ikke det viktigste, det er heller hva du klarer å fange med mobilen din som du skal se på en annen gang.

Siden jeg er 41, har jeg vært på mange konserter før mobilen kom. Og minnene fra disse er fantastiske. Jeg husker hvor gåsehud vi fikk under Martin Gores solo på «Enjoy the Silence» i Danmark i 1998 og hvordan senere samme kveld hvor bandet strengt tatt var ferdig, men 14.000 publikummere sang melodien til «Just can't get enough» om og om igjen og bandet utrolig nok kom ut og spilte den.

Jeg husker Dave Gahans soloopptreden på Norwegian Wood hvor jeg sto helt fremst og han så på meg og sa 2 come on, pal!» Opptaket av disse opplevelsene er inne i hodet og vil være der for alltid.

ORDENTLIG BILDE: – Se på dette bildet av Depeche Mode som konsertfotograf Anne-Marie Forker har tatt fra Telenor Arena. Bedre enn alle andre med mobil, skriver kronikkforfatteren.

Noen band har lært. King Crimson har lenge praktisert fotoforbud. Bandsjefen Robert Fripp har beskrevet flere øyeblikk hvor en plutselig blits har ødelagt ellers vakre øyeblikk med musikk.

King Crimsons konserter de siste årene uten mobiler har vært helt perfekte. Publikum fulgte med og fikk ta bilde når bandet ble takket av.

Flere jeg har snakket med antyder at det kan være at vi mellom 35 og 65 er de verste. Kidsa har skjønt at konstant filming ikke er kult. Men her finnes det nok ulike erfaringer. Før var uansett bootleg-utgaver noe litt vågale typer klarte å få til og som gjorde disse opptakene sjeldne og ettertraktede for oss født på 70-80-tallet.

Nå har hele vår generasjon blitt bootleggere til plage for våre med-publikummere.

Men det finnes løsninger mellom rent forbud og fullt frislipp. Selvsagt ser jeg verdien for både bandet og publikum at man får lov til å ta et bilde eller to og en kjæresteselfie fra en kveld med favorittartisten.

For arenaen der konserten foregår har dette også verdi. Man kan sikre både uforstyrrede konserter og et bilde til sosiale medier og venner for publikum.

Som hobbymusiker selv hvor jeg spiller for alt fra 200 til 3000 mennesker i Norge og utlandet opplever jeg dette også fra artistens perspektiv fra scenen. Som regel går det greit, men det kan til tider oppleves ganske forstyrrende.

Når flere blant publikum står rett opp og ned og filmer hele låter forsvinner noe av tilstedeværelsen deres og det er også vanskeligere å interagere med dem.

Hadde jeg stått med mobiltelefon på Norwegian Wood i 2003 hadde Dave Gahan aldri sagt noe til meg.

KAMERAHAV: – Jeg er 1.85 høy og har aldri hatt problemer med å se på konsert. Men ikke nå lenger. For hva er det jeg stort sett ser? Hender med mobiltelefoner som filmer og tar bilder, skriver Ole Michael Bjørndal.

Det er selvsagt gøy og interessant for oss i bandet og se opptak etter konserten. Feil man husker å ha gjort var ikke så ille likevel, noen opptak er svært gode og gledelige å ha for ettertiden og som også kan deles med fansen. Men vi klarer oss uten om vi bestemmer oss.

Svært mange andre band har til gjengjeld opptil flere fantastiske live-DVD-er. Vi trenger ikke publikum som filmer for å se live-opptak av favorittlåtene våre. Vi kan tillate oss å ikke ta opp og la profesjonelle konsertfotografer gjøre jobben.

Se på bildet av Depeche Mode som konsertfotograf Anne-Marie Forker har tatt fra Telenor Arena. Bedre enn alle andre med mobil, og sammen med hva jeg husker i mitt eget hode fra denne kvelden, er dette nok minner for meg.

Hva med å nyte neste konsertøyeblikk kun med dine egne øyne, følge med på hvordan bandet gjør favorittlåtene dine og sammen med dine venner juble dem frem uten en mobil i hånden?

Du vil garantert få oppleve større tilstedeværelse og samhold med både band og andre på konserten. Og du skaper minner du ikke trenger mobilen for å ha tilgang til.

