Trist og tristere

Per Olav Ødegård Kommentator i VG. Tidligere utenriksjournalist og korrespondent for VG i USA. Skriver mest om internasjonale forhold.

HISTORISK BILDE: For første gang er det blitt tatt et «mugshot» av en tidligere president. Det skjedde natt til fredag, norsk tid, i Fulton County Jail.

Da Donald Trump ble tiltalt i Washington, D.C. sa han at det var en trist dag for Amerika. Etter fengslingsmøte i Atlanta sa Trump at det er en veldig trist dag for Amerika.

Men Trump er ikke sørgmodig. Han vet hvordan han kan tjene på alt det triste.

Oppslutningen om Trump for hver tiltale som tas ut mot ham. Bidragene til valgkampkassen øker.

Han tjener endog på at fengselsmyndighetene tok bilde av ham. For vel 500 kroner får hans tilhengere en T-skjorte med Trumps «mugshot».

Trump ser ikke trist ut på bildet. Og slett ikke motløs. Han virker sint og besluttsom.

Han har tidligere sagt at han mottar tiltalen med stolthet. Han var så stolt at han delte sitt mugshot på X (Twitter), hans første post på det sosiale mediet på mer enn to år.

«Valginnblanding. Overgi deg aldri!», skrev Trump, etter å ha overgitt seg til justismyndighetene i Georgia.

– Det har aldri vært noe lignende i vårt land, sa Trump etter fengslingsmøtet. Det har han rett i.

Dette er det første «mugshot» som er blitt tatt av en tidligere president. Han var den første president som ble stilt for riksrett, og frikjent, to ganger. Han er den første ekspresident som blir tiltalt i en straffesak.

Trump er til sammen tiltalt på 91 punkter i fire ulike straffesaker. Trump erklærer at han er fullstendig uskyldig i alt han blir anklaget for

DEMONSTRASJONER: Politiske tilhengere og motstandere av tidligere president Donald Trump hadde møtt frem utenfor fengselet i Atlanta.

Trumps strategi er å anklage sine politiske motstandere for det samme som han er tiltalt for. Det er, i hans versjon, demokratene som driver valginnblanding ved at de bruker rettsvesenet for å hindre ham fra å bli valgt til president i 2024.

– Dette er en parodi på rettferdighet. Vi har all rett til å utfordre et valg vi mener er uærlig, sa Trump.

Det er fullt mulig å gå rettens vei for å bestride et valgresultat. Det gjorde Trump-kampanjen i flere titalls søksmål i Georgia og andre delstater, uten at det førte frem.

Det er fullt mulig å be om ny opptelling av stemmene. Det ble også gjort i flere valgkretser, uten at det fikk avgjørende innflytelse på utfallet.

Det er ikke dette Trump blir anklaget for i 13 punkter i tiltalen i Georgia. Påtalemyndigheten anklager ham for å ha ledet en kriminell sammensvergelse for å omgjøre valgresultatet i delstaten.

De atten andre som også er tiltalt i saken skal alle på ulikt vis ha handlet med forsett for å sørge for at Trump ble erklært som valgvinner.

TILBAKE PÅ X: For første gang på over to år postet Donald Trump et innlegg på det som tidligere het Twitter. Han la ut bildet fra fengslingsmøtet.

Det ble sagt at Trump ikke skulle bli behandlet annerledes enn enhver annen tiltalt i Georgia. Etter at han var blitt registrert i fengselet med navn, bilde, nummer, høyde og vekt slapp han fri etter å ha betalt kausjon.

Men det var selvsagt ingen vanlig dag i Fulton County Jail. Den tiltalte fløy til Atlanta i eget fly og ankom fengselet i en bilkortesje. Utenfor sto politiske tilhengere og motstandere, i tillegg til et stort pressekorps.

Mange som fremstilles her har ikke midler til å betale kausjon, som i Trumps tilfelle er satt til 2,1 millioner kroner.

Mange tiltalte må slå seg til ro med å bli tildelt en advokat. Trump har hyret stjerneadvokater, kjent for å forsvare rap-artister og andre kjendiser som havner i trøbbel.

STOLT: Tidligere president Donald Trump ankom Atlanta i sitt eget fly. Tidligere har han sagt at han mottar tiltalen med stolthet. Han gjentar at han er uskyldig.

Det er uendelig langt fra det gullforgylte Mar-a-Lago til det beryktede Fulton County Jail. I synet på Trump står også amerikanerne uendelig langt fra hverandre. Hans politiske tilhengere og motstandere har fullstendig ulik virkelighetsoppfatning.

– Ingen har kjempet for valg-integritet som president Donald Trump, erklærte tidligere president Donald Trump denne uken.

Det som er sikkert er at ingen har kjempet hardere enn ham for å omgjøre et godkjent valgresultat. Han har ennå ikke anerkjent at han tapte valget i 2020.

Det har heller ikke republikanere flest. Påstandene om at valget ble stjålet og at Trump nå utsettes for en politisk rettsprosess er det som dominerer hans valgkamp. Så langt har det vært en vellykket strategi for Trump.