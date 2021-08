Kommentar

Showdown for evigheten

Av Leif Welhaven

Duellen mellom Karsten Warholm og Rai Benjamin er den store snakkisen på 400 meter hekk. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

TOKYO (VG) Det hele er over på langt mindre enn et minutt, men showdown i Tokyo kan bli en snakkis i årevis.

Det er noe «oppgjør i OK Corral» over det som er i vente på olympiastadion, her i den japanske hovedstaden.

Mann mot mann.

Hekk for hekk.

Karsten Warholm mot Rai Benjamin.

Troen og roen til den norske verdensrekordholderen kan komme usedvanlig godt med i heten, natt til tirsdag norsk tid.

Det er nemlig ikke bare-bare å hente hjem den gullmedaljen hele Norge har klokkertro på at Warholm skal sikre.

I innledende heat har nordmannen som ventet hatt stålkontroll, men også den amerikanske rivalen har sett skarp ut.

Så små er marginene når duellantene skal opp på den største scenen, at dette kan bli det millimeterdramaet som skaper de aller største tv-øyeblikkene. Den minste lille feil, som et øyeblikks ubesluttsomhet eller overiver, kan være det som skiller drømmen fra marerittet. Derfor skal absolutt ingenting tas for gitt, selv om den norske überoptimismen fremstår aldri så berettiget.

Bestenoteringen til amerikaneren er tross alt bare tretten hundredeler svakere enn Warholm sin, og Benjamin har alle hensikter om å gi favoritten kamp til målstreken.

Dessverre får ikke Karsten Warholm vs Rai Benjamin den spektakulære publikumsrammen en slik drømmeduell fortjener.

Men selv om rivalene må løpe og hoppe foran tusenvis av tomme stoler, står multitalentet fra Ulsteinvik uansett overfor karrierens største utfordring så langt.

Warholm har levert til gull i VM i London (2017) og Doha (2019). Han gjorde det samme i EM i Berlin (2018), og han har herjet i Diamond League. .

Men det er nå engang De olympiske leker som setter lysene på kaken i friidrett.

Sammen med trener og kamerat Leif Olav Alnes er det å maksimalisere akkurat disse 46-47 sekundene som venter i Tokyo alt har handlet om i lang tid.

Å takle en annerledes oppkjøring.

Å stålsette kroppen for varme og luftfuktighet.

Å finne det rette tenningsnivået for å takle press og forventninger.

Sistnevnte har vi heldigvis fått grundig dokumentert at Karsten Warholm evner, men nå står vi overfor den første OL-ildprøven etter at den tidligere tikjemperen fikk spesialisert seg skikkelig som hekkeløper.

Warholm kom ikke til finalen i Rio de Janeiro i 2016.

Det er altså ikke grenser for hva han har lært siden den gangen om å passere 10 jevnt fordelte hekker av 91,4 centimeters høyde.

Så ekstrem har utviklingen vært at Warholm for øyeblikket er rangert som den fremste utøveren i friidrett - uansett idrettsgren. Amerikanske Kevin Youngs løp på 46,78 er helt tilbake fra 1992 i Barcelona, og fikk stå som verdensrekord i 29 år.

Helt frem til Warholm for en drøy måned siden ga Bislett den ultimate gjenåpningspresangen etter corona-tristessen.

Tiden var 46,70, sifre som har gitt internasjonal friidrett noe å snakke om.

I Atlanta i 1996 var det 1:42:58 som gjaldt da Vebjørn Rodal sikret det legendariske 800-metergullet.

Nå en det Warholms kamp mot både klokken og en småskummel amerikaner som gjelder.

Det er tid for å krysse alt vi har.