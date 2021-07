Leder

Svekket regjering

PRØVER IGJEN: Stefan Löfven kan danne en ny regjering, bare vel to uker at han ble felt av et mistillingsforslag i Riksdagen. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Stefan Löfven kan danne ny regjering i Sverige, vel to uker etter at et flertall i Riksdagen stemte for mistillit. Men Löfven er en svekket statsminister. Den neste regjeringskrisen kan komme allerede i høst.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

173 av de folkevalgte stemte nei til Löfven som statsminister. Hvis ytterligere to representanter hadde gjort det samme ville hans kandidatur ha blitt forkastet.

Nå kan Socialdemokraterne og Miljøpartiet fortsette i regjeringen, men det parlamentariske grunnlaget er svekket og Löfven er avhengig av langt bredere støtte for å få flertall for et statsbudsjett i høst.

Problemene tårner seg opp for den svenske statsministeren. Liberalerna har forlatt den rødgrønne siden. Centerpartiet har sagt at de vil legge frem sitt eget budsjettforslag. Det svenske høyrepartiet, Moderaterna, manøvrerer for å komme i posisjon til å danne en borgerlige regjering ved valget i 2022. Löfven angripes fra både høyre og venstre.

les også Löfven godkjent av Riksdagen – får danne ny regjering i Sverige

Det var et parti til venstre for Socialdemokraterne, Vãnsterpartiet, som utløste den siste krisen da de varslet mistillit hvis ikke regjeringen endret et forslag om å innføre fri prisfastsettelse på husleie i nye boliger.

Sverigedemokraterna, på ytre høyre fløy, Moderaterna, Kristdemokraterna og Vãnsterpartiet, ga flertall for mistillit. De var på ingen måte enige i den konkrete saken som utløste krisen. Det eneste de sto sammen om var å felle Lövfen. Nå er Löfven likevel tilbake, etter å ha ledet et forretningsministerium de siste ukene.

Moderaternas leder Ulf Kristersson fikk først oppdraget med en danne ny regjeringen. Han ga raskt opp. Da Centerpartiet gjorde det klart av de ikke ville blokkere for en ny Löfven-regjering kom det til avstemning i Riksdagen.

Det er verdt å merke seg at bare 116 stemte for Löfven. At han likevel ble valgt skyldtes at 60 representanter stemte blankt. Löfven måtte bare unngå at 175 stemte mot. Fredag kan statsministeren presentere en ny regjering, som antakelig til forveksling vil ligne den forrige.

les også Stefans siste sjanse

Löfven kan fortsette som statsminister fordi ingen egentlig ønsker et nyvalg nå. Høyresiden virker lite interessert i å overta makten nå, ettersom neste riksdagsvalg kommer allerede om vel et år. På kort sikt arbeider altså tiden til Löfvens fordel.

Problemet for Socialdemokraterna er at de må strekke seg langt for å få flertall for et nytt statsbudsjett. Deres politiske profil blir visket ut av alle kompromissene de må inngå.

Regjeringskrisen kom på et tidspunkt da regjeringen burde konsentrere seg om å håndtere pandemien og andre store utfordringer. Men landet trenger en regjering og Löfven påtok seg ansvaret.

Partilederne hadde ordet før avstemningen i Riksdagen. Flere av dem ga uttrykk for bekymring for tilstanden i svensk politikk. Men de ordla seg på en måte som snarere avslørte dyp splittelse enn vilje til samarbeid.

Det var usedvanlig krevende å få på plass en regjering etter valget i 2018. Sonderingene pågikk i 134 dager. Nå er en skjør regjeringskonstruksjon blitt ytterligere svekket.