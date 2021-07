Oversikt over antall barn født på Ullevål sykehus i Oslo. Fra en VG-sak i 2019 om mangel på jordmødre. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Debatt

Gråtende jordmødre er Høies ansvar

Dagens regjering har i snart 8 år ignorert den varslede bemanningskrisen innen helse. Nå vakler flere sykehusavdelinger og fødeklinikker under en ekstrem mangel på nøkkelpersonell.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KJERSTI TOPPE, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson, Senterpartiet

Jordmødre på vakt rekker ikke spise og gå på do. De er sliten og fortvilet, og gråter på jobb Situasjonen går ut over mødre og barna. Mangel på jordmødre fører til at ikke alle kvinner får ha jordmor til stede i aktiv fødsel, slik de har krav på. (VG 19.7).

Hvordan kunne det gå så galt? At regjeringen nå ikke engang kan garantere kvinner som skal føde en jordmor tilstede ved aktiv fødsel, er en fallitterklæring. Helseforetakene bagatelliserer så best de kan, og mener at situasjonen ikke går ut over pasientsikkerheten. Vel, den garantien virker ikke betryggende. Sannheten er at jordmødre i lang tid har strukket seg lenger enn langt. Nå er grensen nådd. Ansvaret er politisk.

les også Jordmødre roper varsku: Rekker ikke spise og gå på toalettet

Kjersti Toppe FOTO: Privat

For det har ikke manglet på informasjon. Riksrevisjonens undersøkelse av bemanningsutfordringen i helseforetakene (Dokument 3;2 (2016-2020) stadfestet at alle helseforetak har svært store utfordringer med å rekruttere og beholde jordmødre. Mange jordmødre jobber deltid.

Turnoveren er ekstrem. Hver femte jordmor vurderer å bytte jobb. I løpet av ett år slutter hver 10.jordmor i helseforetakene uten å begynne i ny stilling.

At en stor del av dagens jordmødre nærmer seg pensjonsalder, gjør ikke situasjonen bedre. Riksrevisjonen slår fast at høy arbeidsbelastning fører til høyt sykefravær, og at travle jordmorvakter gjør det vanskelig for mange å klare en heltidsstilling.

Riksrevisjonens rapport er i realiteten en slakt over regjeringens manglende arbeid med å rekruttere og beholde jordmødre. Sykehusene har ikke lagt godt nok til rette for å sikre rekruttering. De ikke lagt godt nok til rette for å beholde jordmødre.

les også Sommerturnus provoserer: - Noen følte at det ble en straff

Helsedirektoratet la i 2020 fram sin rapport om bemanning og finansiering av fødetilbudet. Også her dokumenteres stort behov for økt bemanning i fødsels- og barselomsorgen.

Økt gjennomsnittsalder hos fødekvinner, flere igangsatte fødsler, flere gravide med somatiske sykdom og kompliserte fødsler, mer utfordringer med psykisk helse og rus i svangerskapet- og i barseltiden. Alt dette setter større krav til bemanning og kompetanse i fødetilbudet vårt.

Helseforetaksmodellen gjør det mulig for regjeringen og helseminister Høie å legge skylden for rekrutteringssvikten og mangelfull grunnbemanning over på helseforetakene. Men det kan de ikke lenger slippe unna med.

Senterpartiet og resten av opposisjonen på stortinget har i flere år foreslått en styrking av jordmorbemanningen på fødeavdelingene, men er blitt nedstemt. Riksrevisjonens rapport viser at helseforetakene i flere år har spilt inn til regjeringen at det er vesentlig økt behov for utdanning av flere jordmødre. Men regjeringen har bevisst ikke fulgt opp ønsket. De har brukt pengene på andre ting i stedet.

les også Reagerer på 30 minutters-turnus: – Holder de ansatte for narr

Senterpartiet krever handling nå. Det haster. Vi vil øke kapasiteten på jordmorutdanningen. Vi foreslår nasjonale normtall for bemanning ved fødeinstitusjoner som ivaretar krav til kvalitet og kompetanse i fødselsomsorgen.

Alle sykehus må pålegges å ha langsiktige planer for å rekruttere, beholde og utdanne helsepersonell i fødeinstitusjoner. Alle fødeinstitusjoner må sikres økonomisk handlingsrom til å innfri kravene til kvalitet, kompetanse og bemanning gjennom økt rammefinansiering. Sykehusene som tilsetter flere jordmødre i hele stilinger og etablerer utdanningsstillinger, må premieres økonomisk.

Regjeringen har som mål å skape pasientens helsetjenestene. Men dette målet gjelder tilsynelatende ikke for fødende og barselkvinner. Sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre er viktige for å gi pasienter trygge og gode helsetjenester.

Alvorlig rekrutteringssvikt og slitne jordmødre er en trussel for pasientsikkerheten, og et elendig utgangspunkt for å en trygg og god fødselsomsorg i Norge. Helseminister Høie har sovet på sin vakt. Det skal man som kjent aldri gjøre.