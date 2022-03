Debatt

Vi er ikke part i konflikten

Norges bidrag med militært utstyr kan stå i spenning med nøytraliteten. Men vi er fremdeles ikke part i konflikten. Det kan bare endre seg ved aktiv deltakelse i stridighetene.

KNUT EINAR SKODVIN, professor, det juridiske fakultet, Universitet i Bergen

GEIR ULFSTEIN, professor emeritus, Det juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

MALCOLM LANGFORD, professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Cecilie Hellestveit presiserer i VG 9. mars at hun ikke lenger ser på medkriger som dekkende for Norges forhold til konflikten mellom Russland og Ukraina. Rettslige betegnelser er viktige i denne sammenheng, fordi konsekvensene av å skifte mellom en stilling som nøytral og å være part i en militær konflikt er så stor. Derfor må også nøytralitetstermen bevares.

Av samme grunn bør vi avslutte jakten på ord for stater som bidrar inn i en konflikt, men uten å bli part. Internasjonalt har en i en viss grad omtalt slike stater som kvalifisert nøytrale. Ett av problemene er at dette skaper inntrykk av at det finnes en mellomposisjon mellom å være part og å være nøytral. Både hva som skal til, og hvilke motreaksjoner en kan utsettes for, når en kommer i mellomkategorien blir uklart. På dette området er det derimot et stort behov for klarhet og rettslig sikkerhet om konsekvenser. Det bevares bare ved å holde fast i at stater er enten part eller nøytrale.

Hellestveit har videre fastholdt at fravær av en avgjørelse fra Sikkerhetsrådet innebærer at statene står fritt i sitt syn på konflikten. Dette er selvsagt ikke riktig. Russlands invasjon er folkerettsstridig aggresjon, med eller uten stempel fra Sikkerhetsrådet. Her er vi helt på linje med regjeringens vurdering, publisert 10. mars.

Regjeringen har i sin redegjørelse lagt til grunn at Norge handler vel innenfor folkeretten når vi leverer verneutstyr og våpen til den av de stridende som er utsatt for ulovlig aggresjon. Om dette kan det være delte meninger. Flere folkerettskommentatorer har uttalt seg i samsvar med regjeringens syn.

En mer konservativ tilnærming basert på over 100 år med teori og praksis holder fast ved at statene ikke skal lever krigsmateriell til noen av partene i en væpnet konflikt. I den pågående krigen er det lett å avgjøre hvem som er den aggressive part. I andre tilfeller kan det være langt mer komplisert. Og ulike stater kan ende ut med å forsyne ulike sider i konflikten, alle under påstand av å støtte den aggresjonsutsatte.

Behovet regjeringen peker på for å kunne hjelpe den angrepsutsatte er uansett ivaretatt ved at konsekvensene av å bidra er så begrenset. Nettopp konsekvensene er også Hellestveit opptatt av. At vi ikke blir part er alle nå enig om. Hellestveit legger til grunn at vi «eksponerer oss for enkelte tiltak mot norsk suverenitet som ellers ville være forbudt»? Men eventuelle avvik fra nøytraliteten kan etter FN-pakten ikke møtes med militære angrep på Norge.

Både FN-pakten og de eldre nøytralitetsreglene verner om territoriet. Likevel, under krigens folkerett er det en klar adgang til å stanse levering av såkalt kontrabande til en annen part i konflikten. Men det sentrale er hvor dette kan skje. Slike inngrep kan bare forekomme på fiendens territorium, eller utenfor land- og sjøterritoriet til en nøytral stat. Så lenge vi ikke laster våpen på skip eller fly som passerer utenfor territoriet til nøytrale stater, kan våpenlasten da heller ikke angripes av en part.

Summa summarum: Norges bidrag med militært utstyr kan stå i spenning med nøytraliteten. Men vi er fremdeles ikke part i konflikten. Det kan bare endre seg ved aktiv deltakelse i stridighetene.