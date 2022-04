TRAGEDIEN: – Norge kan ikke ta all verdens lidelse på sin kappe, men vi bør definitivt bidra etter evne og ikke stikke oss unna, skriver Georg Riekeles. Bildet er fra den ødelagte ukrainske byen Butsja, nord for Kyiv.

Debatt

Nordmenn er ikke krigsprofitører

Butsja og Mariupol vil å stå igjen i vår kollektive bevissthet som navn på umenneskelig grusomhet og krigsforbrytelser, slik Aleppo, Srebrenica, og Sabra og Shatila gjør det fra tidligere konflikter. Norge kan ikke være den som profitterer på tragedien.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GEORG RIEKELES, assisterende direktør i tenketanken European Policy Centre i Brussel

I de nærmeste ukene vil EU vurdere ytterligere sanksjoner mot Russland, inkludert en eventuell embargo av russisk olje og gass. Pengestrømmen som finansierer Putins krigsmaskin – 8–10 milliarder per dag fra Europas olje og gasskjøp – må strupes.

Det vil koste den jevne europeer dyrt, men det moralske hensynet er overveldende.

Norge kan ikke være den som profitterer. I Brussel venter mange på at Norge kommer på banen med mer støtte til Ukraina, så vel som til de i Europa som tar støyten for økonomiske sanksjoner.

Det moralske kompasset er det viktigste vi har som nasjon. Mange nordmenn vil huske forrige generasjoners forbitrelse over svensk og sveitsisk nøytralitet under annen verdenskrig, som la grunnlaget for industrimakt og velstand mens andre kjempet.

Solidaritet med Europa er også egeninteresse. Krigen kan være kimen til en større geopolitisk konfrontasjon mellom USA og Kina og en langt tøffere geo-økonomi hvor forsyningssikkerhet blir like viktig som pris og tilgang til globale markeder. Norge må derfor ta vare på handel med sine nærmeste, og hegne om det Europa hvis verdier vi deler.

Norge har lenge motarbeidet europeisk fellesinnkjøp av gass, selv da Russland holdt igjen leveranser til Ukraina i 2009 og annekterte Krim i 2014. I etterpåklokskapens lys hadde Europa vært bedre tjent med felles forhandlingsevne og mindre avhengighet til Russland.

I dag argumenteres det fra Norge både mot utenlandskabler og mot makspriser på strøm og gass i Europa. Det er riktig at prissignalet er avgjørende for overgangen til ren energi, men da må alternative bidrag til å løse energikrisen i Europa legges på bordet.

I flere land, som Italia, er sanksjonene begynnelsen på en økonomisk krise, på en helt annen skala enn det vi vil kjenne her hjemme. Når energikostnadene mangedobles betyr det kroken på døren for viktig industri og arbeidsplasser.

Krisen rammer også hardest der misnøyen allerede er stor. Energifattigdom er en realitet for nærmere 40 millioner europeere i land uten mulighet til å gi «norsk strømstøtte».

Dette kan få store politiske konsekvenser. I Frankrike har Marine Le Pen overraskende seilt opp som en reell utfordrer til Emmanuel Macron i det franske presidentvalget. Om hun vinner, eller om Matteo Salvini eller Giorgia Meloni skulle gjøre det i Italia til neste år, er det Putins største tenkelige seier.

Norge kan derfor ikke bare se seg selv. For Norge betyr krigen i Ukraina og sanksjonene ufattelige inntekter, nærmere 1750 milliarder bare fra olje- og gass, om ikke enda mer. De skal investeres i et fallende aksjemarked, som igjen er et heldig utgangspunkt for solid fremtidig avkastning.

Trolig vil fondet sitte igjen med 3- 4 prosent eierandel i alle europeiske børsnoterte selskaper innen få år.

På tre områder må derfor Norge nå på banen med solidaritetsbidrag:

For det første, mer støtte til Ukraina. Det kan komme på mange vis. Ukraina trenger mer våpen. I dag er det av gode grunner EU, og ikke NATO, som finansierer og koordinerer europeiske våpenleveranser via European Peace Facility. Norge må bli med på regningen, selv som utenforland.

Norge har også kapasitet til å ta imot langt flere flyktninger enn vi gjør akkurat nå, og burde bidra finansielt til frontland som Polen.

For det andre, må Norge støtte opp om EUs sanksjonskapasitet. Krisen treffer asymmetrisk, også innad i Europa. Det er bare et tidsspørsmål før EU vil måtte komme på banen med solidaritetsmekanismer slik EU gjorde under pandemien med 750 milliarder euro i lån og støtte til medlemsland. Denne gangen bør Norge bidra.

Europas energisikkerhet kommer også inn i dette bildet. Utenlandskabler fra havvind på norsk sokkel er ingen løsning umiddelbart, men en viktig brikke på sikt. De investeringene må skje nå. Som denne ukens rapport fra FNs klimapanel minner om, er det også et avgjørende slag for klimaet.

For det tredje, må Norge foregripe krisene som kommer. Vi vil ikke sulte her i Europa, men frafallet av hvete, mais og gjødsel fra Ukraina og Russland vil føre til en global matkrise og hungersnød i land i Afrika og Midtøsten. Norge må stå fremst i rekken i støtten til verdens matvareprogram i den kampen mot klokken som har startet.

Norge kan ikke ta all verdens lidelse på sin kappe. Men vi bør definitivt bidra etter evne og ikke stikke oss unna.