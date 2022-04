OPPTØYER: – De moderne rettsstatene og «outsourcing» av ordensmakt til en uavhengig tredjepart er en relativt ny oppfinnelse i menneskehetens historie. Eksemplene i Sverige viser imidlertid at man ikke kan ta voldsmonopolet for gitt, skriver Ove Vanebo.

Opptøyene bør være et varsku også for Norge

Det som skjer i Sverige bør bekymre flere enn høyrepopulistiske politikere – det er et problem for hele den liberale samfunnsordenen.

OVE A. VANEBO, tidligere statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet (Frp)

I 2006 skrev den liberale økonomen Martin Wolf en interessant kommentar i storavisen Financial Times om hvorfor han hadde snudd i innvandringspolitikken – fra å støtte en storskala migrasjon og til å være for en langt mer restriktiv linje:

«Until recently, I would have been unambiguously in favour of the diversity brought to the UK by large-scale immigration. This was, however, on the possibly naive assumption that a shared commitment to core common values – to democracy, equality of men and women, a single secular legal system and freedom of expression – would unite all citizens. When a small number of citizens wish to murder a random collection of their fellows and a far larger number sympathise with them, that belief begins to look very foolish.»

Wolfs poeng er absolutt relevant også for situasjonen i Sverige, hvor personer nå kaster stein og tenner på politibiler i protest mot Koranen-brenning som faktisk ikke hadde skjedd ennå. En svensk politimann forteller om hvordan småbarn i 12-årsalderen og kvinner i 50-årene kaster stein på politiet. Det er neppe tvil om at den danske høyreekstremisten Paludan ville blitt tatt livet av om ikke politiet var til stede.

Det er imidlertid et feilspor å se dette isolert som en reaksjon mot Paludan. Dette hender nemlig i store deler av verden, uavhengig av slike provokatører. I 2020 ble en mann i Bangladesh angrepet av en sint mobb, som anklaget ham for å ha tråkket på Koranen – med det resultat at han ble halshugget og brent. Samme skjebne led en afghansk kvinne i 2017, som feilaktig ble anklaget for å ha tent på Koranen.

Samtidig blir det for enkelt å koble dette utelukkende til islam, siden det naturligvis også henger sammen med klan- og æreskultur – og at uenighet skal løses med hevn eller vold. De siste årene har det vært et stort problem at leger i Irak har blitt angrepet og mishandlet av familiemedlemmer til personer som har avgått etter covid-19-smitte. Et av de mest kuriøse eksemplene er fra 2019, da flere hundre advokater stormet et sykehus i Lahore, Pakistan, etter beskyldninger om at en advokatkollega hadde blitt feilbehandlet og døde – med den konsekvens at flere leger ble torturert og tre pasienter omkom.

Dette er grunnleggende ulike måter å se på verden og konflikt på i forhold til skandinavisk praksis – i dag. Nær sagt alle områder i verden har tidligere vært basert på at man håndterer uenighet med voldelige midler, i privat regi. Også i Norge hadde vi ættesamfunn, der det i fravær av statsmakt var vanlig å beskytte familie og ære, om nødvendig med blodsutgytelse.

De moderne rettsstatene og «outsourcing» av ordensmakt til en uavhengig tredjepart er en relativt ny oppfinnelse i menneskehetens historie. Eksemplene i Sverige viser imidlertid at man ikke kan ta voldsmonopolet for gitt; i tillegg til eksemplene de siste dagene, har også flere svenske områder vært kontrollert av mafialignende klaner.

Stater opprettholdes ikke kun av ordensmakt, men også av at borgerne respekterer felles spilleregler og har en opplevelse av fellesskap. I et nytt intervju med statsviteren Francis Fukuyama i Weekendavisen understrekes det at liberale samfunn kan ikke baseres på rettigheter og abstrakte ideer: «’Liberalismen har brug for nationen’, som han siger:»

« ... liberalismen er den bedste måde at organisere et samfund på – men det betyder, at liberalismen ikke kan stå alene. Rettigheder, autonomi og tolerance fungerer kun, hvis de er forankret i noget andet, i noget, vi kan mærke og identificere os med, noget, vi er villige til at kæmpe for. Og for Fukuyama er det nationalstaten.»

Det er nettopp derfor mange av oss er opptatt av utviklingen i Sverige. Når innvandringen går raskere enn integreringen, vil det føre til flere gnisninger. Sverige har også latt områder bli dominert av ulike enkeltgrupper, uten kontakt med «Medel-Svensson». Det bidrar til dårligere integrering og mer sosial kontroll, med for store innslag av fundamentalisme.

Integrering tar tid, der ulike synspunkter må modnes og konfronteres med egne oppfatninger. Abid Raja har forbilledlig fortalt om hvor lang tid det tok å endre sine konservative standpunkter, til å bli en liberal Venstre-politiker.

Det er naturligvis ikke noe personer som er oppdratt med mer bokstavtro religion og autoritære verdier kan noe for, men som storsamfunn må vi ta hensyn til dette – som Brochmann II-utvalget nevner: «Det har derfor vært – og er – viktig at antallet som kommer, tilpasses absorberingskapasiteten i samfunnet.»

Naturligvis vil flertallet av innvandrere ikke delta i opptøyene vi nå ser, men med for stor innvandring vil også antallet av en mer ekstrem «minoritet i minoriteten» vokse. Større uenighet og verdikonflikter vil føre til større konfrontasjon, og behov for mer overvåkning og statlig maktbruk.

Dette bør bekymre flere enn høyrepopulistiske politikere – det er et problem for hele den liberale samfunnsordenen.

