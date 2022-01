Leder

Torturistene skal tas

TILTALT: Rettsaken mot den syriske legen som er anklaget for forbrytelser mot menneskeheten, er i gang i Frankfurt.

En syrisk lege anklaget for forbrytelser mot menneskeheten i hjemlandet, står tiltalt i en domstol i Frankfurt. 36-åringen risikerer å måtte tilbringe resten av livet bak tyske murer.

For bare en uke siden ble en syrisk oberst dømt til livsvarig fengsel av en annen rettsinstans i Tyskland. Han var tiltalt for 4000 tilfeller av tortur, samt 58 tilfeller av drap og voldtekt.

Obersten ledet en spesialenhet i Syrias såkalte etterretningsdirektorat, og er både den første og den høyest rangerte fra Assad-regimet som er blitt dømt for krigsforbrytelser i et internasjonalt rettsoppgjør.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, karakteriserte dommen som «en milepæl i arbeidet for rettferdighet og reparasjon» etter mer enn et tiår med alvorlige overgrep i Syria.

I likhet med den syriske legen, identifisert som Alaa M., kom også oberst Anwar Raslan til Europa som asylsøker og påberopte seg forfølgelse i hjemlandet.

Mens Raslan hevdet å ha desertert og fikk asyl på humanitært grunnlag i Tyskland i 2014, skal Alaa M. ha oppgitt at han flyktet fra Assads overgripere. Tyske myndigheter ga ham oppholds- og arbeidstillatelse i 2015, og frem til sommeren 2020, da han ble arrestert, jobbet han som sykehuslege i delstaten Hessen.

I Syria skal Alaa M. ha torturert pasienter på militærsykehusene i Damaskus og Homs. Han er også tiltalt for grov mishandling av innsatte i den militære etterretningstjenestens fengsel.

Begge syrerne ble innhentet av sin egen fortid ved at noen av deres ofre og ofres pårørende gjenkjente dem praktisk talt på gaten i Tyskland.

Begge har blånektet for å ha stått bak den bestialske torturen de er anklaget for, men nitid etterforskning fra tysk politi og det føderale riksadvokatembetet, har avslørt overgrep og drapsmetoder så grusomme at det overstiger normal menneskelig fatteevne.

Prosessen mot den syriske doktoren, hvis handlinger er blitt sammenlignet med nazi-legen Josef Mengeles groteske eksperimenter på fanger i konsentrasjonsleiren Auschwitz under krigen, er et svært viktig steg mot oppklaring og rettferdighet i de rettsoppgjørene om overgrep mot den syriske sivilbefolkningen som vil måtte komme.

Dette er bare begynnelsen, dessverre, for lidelsene som Assad-regimet har påført sitt eget folk, er mange og grusomme.

Rettssaken er viktig også fordi den sender signaler til slakteren i Damaskus, Bashar al-Assad – selv utdannet lege, interessant nok – om at verdenssamfunnet vil gå etter regimets autoriserte sadister, etterforske og dømme dem. Og det er en oppfordring til andre rettsstater om å følge Tysklands forbilledlige eksempel.