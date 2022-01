Leder

Få folk ut av karantene

UPRAKTISK OG DYRT: Med økende smitte blir det for inngripende å holde store deler av Norge i karantene.

Regjeringen mener mange av oss skal smittes av corona. Da kan ikke alle de andre settes i karantene.

Gjennom pandemien har hele familier blitt vant til runder med karantene. For mange har irritasjonen vært stor når de endelig har kommet tilbake i vanlig drift, for å ende opp som nærkontakt på nytt. Den store engstelsen før jul var at karantene skulle spolere julefeiringen.

For karantene er både dyrt og upraktisk.

Så er også kritisk personell og folk som er vaksinert med tre doser unntatt. Torsdag åpnet også regjeringen for at «andre nærkontakter» kan teste seg ut av karantene. Smittede skal også varsle nærkontakter selv.

Det er bra.

Men det er på tide å nedskalere mer av denne ordningen, som tar store ressurser i kommunene når smitten går sånn opp.

VANLIG UTSTYR: Skolebarn tester seg nå jevnlig i Norge.

Helsemyndighetene har nå anbefalt regjeringen å kutte ut karantene også for de som bor sammen med en smittet. Regjeringen er åpne for det, men vil ikke innføre det før kommunene har et testopplegg klart.

Og det bør komme på plass så fort som råd.

Eksperter har kommet til at testing er like effektivt som karantene. Flere har innvendt at selvtestene ikke er hundre prosent sikre. Og vi må følge med på hva nye varianter gjør med testenes treffsikkerhet.

Men poenget er ikke å avdekke absolutt all smitte, men å holde den nede.

Og FHI mener hundretusener kommer til å bli smittet av coronaviruset i ukene som kommer. Om vi ser på landene foran oss i løypen, er det ikke usannsynlig at vi får en lignende utvikling, og at vinterbølgen ligger foran oss.

Og i en slik situasjon hvor myndighetene åpner for mer smitte, ja til og med sier at det kan være bra for folk å få immuniteten oppfrisket med smitte, så kan ikke holde resten hjemme.

Om hver smittet person har fem eller ti nærkontakter, havner fort «halve» Norge i karantene.

BRUKER MILLIARDER PÅ HURTIGTESTER: Svimlende fire milliarder sier Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol at de skal bruke på hurtigtester.

Vi ser av Helsedirektoratets jevnlige corona-undersøkelse at folk ikke er så engstelig for å bli smittet. Under 25 prosent svarer at de er det. Det folk flest derimot er mye reddere for, det er å smitte andre.

Og det handler nok om en frykt for at andre kan bli alvorlig syke. Men mange er nok også bekymret for å sette andre i en upraktisk situasjon med isolasjon og karantene.

Om så mange av oss skal smittes de neste ukene, får det holde at de som har symptomer og de som er smittet holder seg hjemme.

For alle andre må produsere varer, kjøre kollektivtrafikk, undervise barn og gjøre alt det andre som trengs for at samfunnet skal gå rundt. Det kan bli travelt nok uansett.