Tidspress og terrortrussel

Av Per Olav Ødegård

SISTE UTVEI: Amerikanske soldater og sivilbefolkning skilt av sperringer og piggtråd ved flyplassen i Kabul.

Det haster med å evakuere titusener fra Afghanistan før måneden er omme. Terrorfaren gjør arbeidet enda mer krevende.

USA er på vakt mot den fare IS kan utgjøre i en kritisk fase av evakueringen fra Kabul.

– Trusselen er reell. Den er akutt. Den er vedvarende. Og det er noe vi fokuserer på med alle verktøy i vårt arsenal, sa president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan til CNN på søndag.

Frykten er at IS kan utnytte kaoset i Kabul. Mange har mistet livet i trengselen ved flyplassen. Desperate og utmattede mennesker som har ventet i flere dager forsøker å komme seg ut mens det ennå er tid. Mandag morgen var det skyting ved flyplassen.

USA og Taliban har vært fiender og har ingen felles interesser. Det måtte i så fall være å avverge et mulig terrorangrep fra IS. Taliban ønsker å vise at de har full kontroll i Kabul. USA ønsker å bringe titusener i sikkerhet på få dager. IS er, som alltid, motivert av å skape kaos og frykt.

Etter terrorangrepene mot USA 11. september ble det erklært krig mot terror.

Målet var al-Qaida som hadde tilhold i det Taliban-styrte Afghanistan. Politiske og militære ledere har ofte sagt at selv om mange av målsettingene i Afghanistan ikke ble oppnådd var i hvert fall ikke lenger landet en base for internasjonale terrornettverk.

– Vi dro til Afghanistan for 20 år siden med ett oppdrag. Det oppdraget var å ta hånd om de som angrep oss 11.9. Vi har lykkes i dette oppdraget, sa USAs utenriksminister Anthony Blinken tidligere i august.

Det er ikke hele bildet. Heller ikke på dette området er målet blitt nådd. Den såkalte islamske stat (IS) har terrorceller i Afghanistan. De har utført store og grusomme angrep, oftest mot sivile mål. Deres antall anslås fra noen hundre til nær 10 000. Noe av terrornettverket al-Qaida består.

Ifølge FNs ekspertgruppe har al-Qaida et nærvær i 15 av 34 provinser i Afghanistan. Blinken erkjente i helgen at al-Qaida fortsatt finnes i Afghanistan, men at deres mulighet til å rette et angrep mot USA som ligner på 11.9. terroren er «kraftig, kraftig redusert».

Afghanerne fikk aldri oppleve sikkerhet. Sykehus og skoler har vært blant terroristenes mål. Spørsmålet som nå tvinger seg frem er om Afghanistan, etter Talibans revansj, igjen kan bli en base for internasjonal terrorisme. For Taliban utgjør IS en motstander, mens Taliban tradisjonelt har hatt bånd til al-Qaida.

En talsmann for Taliban sier at Afghanistan ikke vil bli brukt til å angripe noen. Men uten et nærvær i landet vil det bli vanskeligere for USA og allierte å hindre at terrorgrupper som IS får fotfeste i landet, og at de kan vokse i styrke og kapasitet.

Etter et ydmykende nederlag skal det svært mye til før USA går militært inn i Afghanistan på nytt. Men det er verdt å huske hva som skjedde i Irak.

President Barack Obama trakk de amerikanske soldatene ut fra Irak i 2011. I 2014 ble de sendt tilbake på grunn av IS`s raske fremrykking i Syria og Irak. USA har fortsatt 2500 soldater stående i landet.

På kort sikt er imidlertid alt fokus i Afghanistan rettet mot å fullføre evakueringen. Biden håper at det blir mulig å evakuere alle innen fristen 31. august, selv om han holder døren åpen for at en utsettelse kan bli nødvendig. Taliban advarer om at USA vil krysse «en rød linje» hvis det blir stående amerikanske styrker i landet etter fristens utløp.

USA og allierte land arbeider under et sterkt tidspress. Det skjer i uoversiktelige og farlige omgivelser med tusener av sivile. Talibans milits og amerikanske soldater står ansikt til ansikt.

I tillegg skal det være en reell og akutt terrorfare. Joe Biden har sine ord i behold når han beskriver dette som en av de største og vanskeligste operasjoner i historien.