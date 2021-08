Leder

Det er ikke rart folk blir redde

Foto: Tegning: Roar Hagen.

Når det ryker på Nordpolen og folk evakueres i fiskebåter, vil flere se på klima som den viktigste saken. Med god grunn.

UTE AV KONTROLL: Brannen på den greske øyen Evvia sies å være påtent. Mandag sendte europeiske land hjelp for å få kontroll med skogbrannene. Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Skogbrannene i Sibir har ført til en enorm røyksky som har beveget seg mer enn 3000 kilometer og til og med nådd Nordpolen, melder NASA, som har fanget det opp med sin satellitt Aqua.

For i permafrostens kjerneområde Sibir blir det også varmere. Og i sommer brenner det – mer enn vanlig.

Like skumle er bildene fra Hellas, der fastboende og turister evakueres fra brannene med fiskebåter og ferger.

BEBOERNE EVAKUERT: Sibir herjes av branner, her fra landsbyen Byas-Kuel. Foto: Vadim Skryabin / NewsYkt

Vi har sett mye ekstremvær i sommer. Men ekspertene sliter ofte med å slå klart fast at det er en direkte sammenheng mellom ekstremvær og global oppvarming. Det er vanskelig fordi skogbranner og flom er naturlige fenomener som inntreffer med jevne mellomrom.

Men i den nye rapporten fra FNs klimapanel IPCC som ble lagt frem mandag, er det ingen tvil om at det er menneskelig aktivitet som er driveren.

Siden 1950-tallet er det blitt mer ekstremvær som varmebølger, tørke, flom. Det kommer oftere, er blitt mer intenst og langvarig. Menneskelig aktivitet står bak varmere, surere hav, at isbreer forsvinner og temperaturen går opp. Hvert tonn teller, sier IPCC.

RØYKSKY: Russlands største og kaldeste region Sakha i Sibir er rammet av skogbrann. Dette satellittbildet tatt av NASA viser en liten del av røykskyen som har kommet seg så langt som til Nordpolen. Foto: MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC

Og uansett om vi slår av bryteren i morgen, så vil det bli varmere. Halvannengraders-målet synes nærmest uoppnåelig. Om 20 år er vi der.

Rapporten gir likevel et håp. Om vi klarer å få ned utslippene, er det mulig å holde oppvarmingen under to grader.

Om vi derimot fortsetter som i dag, vil det bli mye varmere og dermed flere perioder også i Europa der varmen går ut over folks helse og produksjonen i landbruket.

NEST STØRSTE SKOGBRANN I OMRÅDETS HISTORIE: Brannen Dixie i California har gjort stor skade. Her fra byen Greenville søndag. Foto: Maranie R. Staab / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

I opptakten til årets stortingsvalg ser vi folk miste livet i flom og bli evakuert fra hjemmene sine på grunn av brann. Det er mulig global oppvarming ikke har større kostnader enn en finanskrise, men når folk ikke finner skjulested for varmen og når øyer blir ubeboelige, så gjør det selvsagt inntrykk.

Mange velgerne sier at klima er den viktigste saken for dem i dette valget. Særlig de unge.

Men hva kan norske politikere gjøre med dette? På papiret ser det enkelt ut: Bevar skogen og kutt ut fossil brensel.

Som under pandemien, da utslippene gikk ned. Men selv om coronaviruset har gitt oss noen nye, grønne vaner, er det ikke holdbart å fortsette å leve som huleboere for å redde klima.

Løsningen er ikke å strupe forbruket, men å tilby alternativer og få verden over på grønn energi.

Det er det arbeidet vi må få fart på i hele verden. For den nye IPCC-rapporten viser at om vi fortsetter som nå, ligger vi svært dårlig an. Det siste tiåret er antagelig det varmeste på 125 000 år.