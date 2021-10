GLEMT TEATERSTREIK: – Wenche Foss, som sørget for å få stengt ned Centralteatret, sa seinere at «det måtte en krig til for at vi skuespillere skulle holde sammen.», skriver Jonas Bals. Bildet er fra innspillingen av filmen «Portrettet» med Per Aabel og Wenche Foss i 1954.

Den underspilte teaterstreiken

Kulturstreiken er over, med seier for de streikende. Dette var ikke første gang kulturarbeidere har gått til streik. Teaterstreiken i 1941 er en oversett hendelse i norsk historie – og en viktig fortelling om den sivile motstanden mot nazistene.

JONAS BALS, rådgiver i LO og forfatter av boken «Streik»

Den nesten to måneder lange kulturstreiken endte denne uka opp med seier for de streikende. De fagorganiserte kulturarbeiderne i LO-forbundene Creo, NTL og Fagforbundet fikk gjennomslag for sitt krav om en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon.

Mens konflikten pågikk var jeg så heldig å bli invitert til de streikende flere ganger. Det var ikke for å snakke om streiken som pågikk, men for å fortelle om teaterfolkets stolte, og dessverre glemte, streikehistorie. Den fortellingen er en viktig del ikke bare av kulturarbeidernes historie, men også av Norgeshistorien – og ikke minst krigshistorien.

Det var under arbeidet med min nye bok at jeg kom over teaterstreiken våren 1941. Streiken var en landsomfattende aksjon mot de tyske nazistene og NS-styret, og involverte alle de ulike gruppene med ansatte på teatrene. Det var imidlertid skuespillerne som førte an, med Gerda Ring, Ella Hval, Henki Kolstad og teatersjef ved Trøndelag teater Henry Gleditsch som noen av de mest sentrale aktørene.

Wenche Foss, som sørget for å få stengt ned Centralteatret, sa seinere at «det måtte en krig til for at vi skuespillere skulle holde sammen.»

Jeg hadde aldri hørt om teaterstreiken før jeg begynte på arbeidet med boka, og det har jeg siden erfart at ikke særlig mange andre har heller. Dette gjenspeiler et større problem ved måten vi har lært og fortsatt lærer om andre verdenskrig på. Vi har en rekke bøker, filmer og andre formidlingsarenaer som forteller om Gutta på skauen og den væpnede motstanden mot nazistene. Men den dagligdagse motstanden, som ble ført på verksteder, i skoler, i idrettslag og i kulturlivet, den kan vi lite om. Det gjør at vi får et skeivt bilde av hvordan okkupasjonen, og ikke minst motstanden, artet seg.

Sivile motstandsformer i form av streiker, boikotter og fredelige sabotasjehandlinger var trolig langt viktigere i den kampen som ble ført om norske sinn under krigsårene, og forpurret mange av nazistenes planer. De ønsket sterkt å normalisere forholdet til det de framstilte som et arisk herrefolk i nord, og ble frustrerte da de ikke engang fikk anledning til å oppføre teaterstykker eller spille landskamper i fotball. Så også med teaterstreiken i 1941, som ble erklært etter at sju «steile jøssinger» nektet å føye seg for det nazifiserte Kultur- og folkeopplysningsdepartementet.

Aksjonen ble iverksatt samme dag som Heinrich Himmler, Reichsführer for SS, kom til Oslo for å ta de første norske SS-medlemmene i ed. Teatersjefene ble innkalt til Gestapos hovedkvarter på Victoria Terrasse neste morgen, og fikk beskjed om at dersom de ikke sørget for å få skuespillerne tilbake, ville det bli gjennomført represalier mot fagforeningslederne. Det nyttet ikke. Samme dag ankom det folk fra Trøndelag og Bergen også, og med 110 mot 18 stemmer ble det på et fellesmøte på Det Nye Teater besluttet å videreføre streiken, som dermed var landsomfattende.

Det strømmet inn penger til streikestøtte fra nær og fjern. Om morgenen 24. mai ble skuespillerne Tore og Lasse Segelcke vekket av Gestapo, og Lasse kjørt til Møllergata 19. Et dusin andre fulgte etter, og dagen etter ble ytterligere to arrestert. De fleste var tillitsvalgte, som Leif Juster og Henki Kolstad, mens Stig Egede-Nissen og Georg Alexander Richter ble tatt fordi de presumptivt tilhørte «en farlig kommunist- og skuespillerklan».

Arrestasjonene og streiken fikk stor oppmerksomhet internasjonalt, og i improviserte flygeblad ble det proklamert at «skuespillerne har vist veien». Streiken var den første konfrontasjonen mellom en samlet yrkesgruppe og de nye makthaverne, skriver Thoralf Berg i sin biografi om Henry Gleditsch, som seinere ble henrettet av tyskerne for sin motstandslinje.

Seinere under krigens gang skulle skuespillerne aksjonere med både gå-sakte- og legg-deg-syk-aksjoner. Skuespillerne drev en intern krig mot de nazistyrte teatrene, blant annet ved å flykte til Sverige på de mest uheldige tidspunkter, som rett før premierer.

I sin biografi om Wenche Foss konkluderer Mona Levin: «De stengte teatrene ble et synlig symbol på styrken i samhold, på at det nyttet å ta kampen mot overmakten.»

Mange grupper fulgte i teaterarbeidernes fotspor. Lærerne nektet å hjernevaske elevene med nazipropaganda, forfatterne sluttet å skrive bøker, og idrettsutøvernes streikeaksjoner ble etter hvert nær 100 prosent effektive. I Kolbotn AILs håndskrevne klubbavis Ugreia het det at «svømmerne sier at vannet er for kaldt. Fotballen vil ikke trille lenger og kårdene til fekterne har rusta. Alle bryterne hadde fått stive nakker. Men det er jo noe vi vet fra før at bryterne har vært noen stivnakker som ikke lar seg bøye.»

Den sivile motstandskampen ble viktig for å motarbeide nazifiseringen av det norske samfunnet, og for å frarøve naziregimet det skinnet av normalitet og legalitet de ønsket seg.

I sin bok «Det farlige demokratiet» skriver historiker Finn Olstad at den hverdagslige motstanden var «viktigere enn sabotasje og sprengladninger.» Det er på tide at denne delen av vår historie løftes mer opp og fram.