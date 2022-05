SAMLET NORDEN: – La oss heve blikket og sette oss den nødvendige ambisjonen i ny og mer utrygg verden: et felles nordisk forsvar innenfor NATO, skriver Venstre-leder Guri Melby.

Debatt

Det er på tide å snakke om en nordisk forsvarsunion i NATO

Norden kan aldri overta for NATO, men sammen kan Norden bli en nøkkelaktør i alliansen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GURI MELBY, partileder i Venstre

Både Sverige og Finland søker om medlemskap i NATO. Den dagen de to landene blir tatt opp i alliansen må arbeidet for et felles nordisk forsvar begynne. Med Sverige og Finland i NATO faller alle grunner til å ikke samarbeide nærmere bort. Sammen kan vi bidra til å styrke NATO og gjøre Norden og Europa tryggere.

I Norge er SV og Rødt de som ofte snakker høyest om en nordisk forsvarsunion. Men de vil ha den som et alternativ til NATO. Det er helt urealistisk. Norden kan aldri overta for NATO, men sammen kan Norden bli en nøkkelaktør i alliansen.

Samlet er Norden en betydelig forsvarsmakt, og hvert land har fortrinn som gjør at vi utfyller hverandre. Selv om Sverige og Finland ikke ennå er medlemmer, er de knyttet tett til NATO-samarbeidet fra før.

Et nordisk forsvar med integrerte styrker og delte kapasiteter er den beste måten å sikre den forsvarsevnen vi trenger for å møte den russiske trusselen mot NATO. Det vi ikke kan hver for oss, kan vi få til i fellesskap.

Dessverre vil det ikke være mulig stable et slikt felles nordisk forsvar på beina umiddelbart etter at Sverige og Finland går inn i NATO. Det vil ta tid. Nettopp derfor er det viktig at de nordiske landene snarest råd blir enige om et mål for når og hvordan vi skal stable et felles nordisk forsvar på beina.

Vi som er folkevalgte må derfor begynne å snakke åpent om at vi trenger et nordisk luftforsvar, et nordisk sjøforsvar, en nordisk landmakt, og ikke minst et nordisk cyberforsvar. Selv om det vil være nok utfordringer på veien dit, vil konsekvensene av å fortsette slik vi gjør i dag være enda større.

Forsvar er dyrt og krever kompetent personell. Jo mer teknologiintensivt Forsvaret blir, desto vanskeligere vil det være for enkeltland å ruste seg for å møte det sammensatte trusselbildet vi ser i dagens Europa.

Selv Europas største militærmakter, Storbritannia og Frankrike vil kunne gjøre dette alene.

SIKTER MOT NATO: Sveriges statsminister Magdalena Andersson og hennes finske kollega Sanna Marin.

Blant annet derfor trenger vi mer samarbeid i NATO. Men å dele våpensystemer mellom 30 ganske ulike allierte er krevende. Terskelen for å gjøre dette i Norden er mye lavere, men så lenge Sverige og Finland stod utenfor NATO var det vanskelig å koble oss tettere på de.

Vi har trent og samarbeidet nært i flere tiår, og deler et trusselbilde og en sikkerhetspolitisk analyse. Når Sverige og Finland blir NATO-allierte er det derfor på høy tid å skape en reell nordisk forsvarsunion, i NATO.

Det er mange fordeler med et slikt samarbeid. Sammen vil vi få råd til å anskaffe neste generasjons våpensystemer. Forsvaret i de ulike nordiske landene kan spesialisere seg på å løse oppgaver de selv har gode forutsetninger for å løse. Og de vil kunne rekruttere personell på tvers av landegrenser og dermed skape større integrerte fagmiljøer.

Alt dette kan vi få til uten at forsvarsbudsjettet skal spise opp stadig mer av det vi ellers vil bruke på utdanning, næringsliv eller klimatiltak.

I NATO vil vi både gjøre oss mer relevante og innflytelsesrike. Vi kan være en modell til etterfølgelse for andre regioner, og vi kan bidra med etterspurte kapasiteter som hvert nordisk land for seg ikke har råd til å investere i.

Heldigvis starter vi ikke helt på bar bakke. Landene våre samarbeider allerede nært i NORDEFCO og på andre arenaer. Og vi har en rapport levert av Thorvald Stoltenberg i 2009, som pekte på konkrete måter å øke det nordiske samarbeidet innenfor utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Flere av disse forslagene har ennå ikke blitt fulgt opp – og kan være et godt sted å starte. Regjeringen har selv pekt på behovet for mer nordisk forsvarssamarbeid.

La oss heve blikket og sette oss den nødvendige ambisjonen i ny og mer utrygg verden: et felles nordisk forsvar innenfor NATO.