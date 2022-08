Kommentar

Det er lett å forstå at Zelenskyj er oppgitt

President Volodymyr Zelenskyj.

Volodymyr Zelenskyj har gått hardt ut mot anklagene om at ukrainske styrker setter sivile liv i fare ved å plassere baser i byområder.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er reaksjon på en rapport fra menneskerettsorganisasjonen Amnesty, som anklager Ukraina for å ha brutt folkeretten og satt sivile liv i fare ved å etablere baser i boligområder, på skoler og sykehus.

Zelenskyj reagerer sterkt på at Amnesty sidestiller en aggressor og et land som prøver å forsvare seg mot en invasjonsstyrke.

Presidentens indignasjon er forståelig.

En lokal innbygger kikker på en vegg med tegninger av Volodymyr Zelenskyj og Vladimir Putin i den bulgarske byen Staro Zhelezare.

Selv om Ukraina er den angrepne part og får sterk støtte fra Vesten, må det være lov å ha et kritikk blikk også på dem. Det må være en selvfølge at også Ukraina følger krigens spilleregler etter beste evne.

Samtidig er det lett å si det når russiske soldater dreper, torturerer og voldtar på sin vei.

Butsja er blitt symbolet på invasjonsstyrkens grufulle fremferd. Det ble funnet massegraver og henrettede sivile langs veikantene. Vi har sett flere steder at hele byområder har blitt jevnet med jorden, uten hensyn til at det er sivile som rammes.

SIVILE SLAKTET NED: Da russiske styrker trakk seg ut av Butsja, som ligger rett utenfor Kyiv, etterlot de seg mange sivile lik. Her blir lik transportert til nærmere undersøkelse den 12. april i år.

For ei drøy uke siden ble et fengsel med ukrainske krigsfanger bombet i den russiskkontrollerte delen av Donetsk. Minst 50 mennesker ble drept, enda flere skadet.

Hvis den ukrainske versjonen om at dette i praksis var en ren massakre, er riktig, setter det Ukrainas tålmodighet på ytterligere en prøve. Russerne hevder at det var ukrainske raketter som traff fangene, men det er ingen spor etter raketter på stedet, ifølge eksperter.

Kyiv må ikke bli fristet til å besvare de russiske provokasjonene med samme mynt.

Amnesty presiserer i sin rapport at den ukrainske taktikken ikke på noen måte rettferdiggjør Russlands angrep på sivile mål i Ukraina. Zelenskyj mener likevel at Amnesty prøver å «rettferdiggjøre terrorstatens handlinger og flytte ansvaret fra angriperen til offeret».

Amnesty hevder at ukrainske soldater unnlot å be sivile evakuere og utsatte dem for fare i 19 byer og landsbyer i Donbas, samt Kharkiv og Mykolajiv - selv om de hadde gode alternativer for baser.

At de ukrainske styrkene klarer å forsvare seg mot overmakten uten å gjøre feil, er lite trolig.

PRESIDENT: Russiske styrker har kommet med en rekke provokasjoner den siste tiden. Her er president Vladimir Putin fotografert i Sotsji sist fredag.

Men atskillig mer bekymringsfullt enn de påståtte ukrainske feilene, er at det både før og etter 24. februar har vært nesten umulig å granske mulige krigsforbrytelser i de russiskkontrollerte områdene, inkludert de såkalte «folkerepublikkene».

Nesten all informasjon vi får derfra er russisk propaganda, uten uavhengige kilder fra verken media eller hjelpeorganisasjoner.

Med tanke på alle de russiske løgnene vi har fått servert i denne krigen, er det rimelig at Kyiv reagerer med oppgitthet på Amnestys rapport.

Amnestys egen Ukraina-sjef går av i protest, og på sosiale medier bommer Amnestys toppsjef Agnès Callamard totalt når hun kaller deres kritikere for «troll».

Zelenskyj har et godt poeng når han mener at Amnesty i rapporten har sett på den angripende part som likeverdig med den som forsvarer seg mot invasjonen.

BEGRAVELSE: Den ukrainske kornmagnaten Oleksiy Vadatursky og hans kone Raisa ble drept i det som ukrainerne hevder var et målrettet angrep mot nettopp dem. Samtidig kom sist uke endelig eksporten av korn fra Ukraina i gang igjen.

Russiske medier derimot jubler.

Rapporten blir brukt for alt den er verdt i de Kreml-kontrollerte mediene - og det betyr for tiden samtlige medier som har sin base inne i Russland.

Det er ikke første gang Amnesty har fått applaus i Moskva.

Vinteren 2021 fratok de den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj status som samvittighetsfange, men måtte etter et par måneder beklage og innrømme at de tok feil.

Det er på alle måter viktig at ukrainerne klarer å opptre sindig - tross alle provokasjonene fra russisk side. Volodymyr Zelenskyj er en klok mann som forstår dette.

Med tanke på at våpenleveringene og den økonomiske støtten fra Vesten skal fortsette ufortrødent, vet Ukraina hva de må gjøre for å få fortsatt støtte.

Men Russland har hele tiden i denne krigen angrepet sivile mål. Hvis Amnestys rapport gir russerne en unnskyldning for å fortsette med det, er det ille.