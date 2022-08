Kommentar

Kjærlighet i datingappenes tid

Vilde Antonie Haug Slottemo

Dating i 2022?

Dating har aldri vært så enkelt – og så vanskelig.

Å bruke Tinder, Happn, Grindr, Bumble, Badoo eller lignende apper for å skaffe seg en kjæreste, en date eller et ligg har blitt en selvfølge.

Ødelegger appene våre sosiale relasjoner eller er de en berikelse for vårt kjærlighetsliv? Meningene er delte, og diskusjonen har pågått lenge.

Tinder har nemlig rukket å definere nordmenns datingliv i ti år. Da appen ble lansert i 2012, hadde vel få forestilt seg hvilken innflytelse den skulle få. «Ghosting» og «sveipe til høyre» har blitt en del av ordforrådet vårt. Hvordan skal du bli god på Tinder? Ikke bekymre deg, det finnes artikler med haugevis av råd og forslag til åpningsreplikker.

Jeg spurte noen venner om deres tanker angående datingkulturen i 2022. Den første reaksjonen var: «Nei, det er jo helt jævlig».

Dette er ikke en ukjent beskrivelse: Å date, hovedsakelig ved hjelp av ulike datingapper, kan være «helt jævlig».

Ei venninne fortalte videre om sine dating-dilemmaer. Hun skulle på en date, men hadde samtidig en annen fyr fra en app som hun ikke var helt sikker på.

De hadde møtes to ganger, men det var ikke fyrverkeri og umiddelbar forelskelse. Var det da greit å treffe en ny? Burde hun ha dårlig samvittighet?

En annen venn var opprørt fordi hun hadde fått få matcher på Tinder i det siste, uten at hun skjønte hvorfor. Var det noe med bildevalget hennes? Burde hun skrive noe annet i bioen sin?

Til tross for mine venners fortvilelse, medga de at Tinder og lignende apper har noen positive sider. Appene skaper muligheten til å bli kjent med mennesker utenfor egen sosiale krets, mennesker du kanskje ikke hadde møtt ellers.

Appene handler heller ikke bare om utseende, som mange kritikere vil trekke fram.

Folk er opptatt av brukernes personlighet, interesser og drømmer – det de anser som viktige egenskaper i en potensiell partner, mener Ane Charlotte Spilde, som har forsket på Tinder. Tinder gjør det mulig å videreføre hookup-kultur, sier Spilde, men skaper ikke denne.

De fleste som benytter appen er ikke kun motivert av sex: Mange vil finne seg en date eller et langvarig forhold.

Det kan være lavere terskel for å starte dette forholdet. Det er kanskje lettere å sende en halvklein melding på Tinder enn å prate med noen ukjente på byen.

På samme tid: Når det er lett å sende en melding, er det også lett å ikke følge den opp. Ghosting er et kjent, brutalt fenomen.

Det er også noe litt ubehagelig med å overlate kjærlighetslivet ditt til en app. Psykolog Marius Stavang mente i fjor at tempoet i dagens samfunn påvirker våre evner til å knytte tette bånd. Dette er gunstig for teknologiselskapene, mente Stavang.

Tinders oppbygging er nok nøye gjennomtenkt. Det er som en enorm kortstokk som aldri tar slutt. Du kan svipe høyre eller venstre inn i evigheten, for det må jo bestandig finnes noen bedre. En eller annen perfekt person, «the one».

Det blir litt som et rart spill, hvor det kan være lett å glemme at det faktisk er snakk om virkelige mennesker.

På samme tid er det en mulighet for at du har valgt vekk denne perfekte personen. Selv om valg tas ut fra andre faktorer enn utseende, kan et raskt blikk være nok til å avfeie mange.

Dette har noen svakheter: Vi mister «gjentatt eksponering», som forfatter Ellen Sofie Lauritzen kaller det. En persons personlighet kan utkonkurrere utseende når dere faktisk blir kjent. I datingappenes verden derimot, kan et raskt blikk føre til avvisning.

Kanskje er det illusjonen av de uendelige valgene som gjør datingappene så vanskelig å komme seg vekk fra. For dette er jo en godt skapt illusjon, en strategi for å holde deg hekta. Dette gjør nok noe med oss. Hvis det ikke klaffer på første date, så finnes det ofte en ny. Og en ny. Og en ny.

Fører dette til at vi mister evnen til å jobbe for et forhold? En person må være perfekt, hvis ikke finnes det en bedre person ved neste sveip. Kanskje mister vi evnen til å godta at alle personer har feil og uvaner?

Det er likevel for enkelt å skylde alle problemer på noen apper. Det er et rekordhøyt antall single i Norge. Overskriftene handler ofte om ensomme menn, de som faller utenfor. Disse problemene er et resultat av omfattende samfunnsendringer, ikke kun noen apper.

Det å date og velge en partner i seg selv er noe nytt: Tidligere ble en kjæreste ofte bestemt av foreldre og familie, og den økonomiske situasjonen i parforholdet var viktig.

Nå er mange kvinner økonomisk uavhengig av en mann. I dag har også prevensjon atskilt sex og reproduksjon: Det å ligge med noen trenger ikke å ha livslange konsekvenser, som et barn jo er. Mange velger partner ut fra kjærlighet: Det er limet i et forhold.

Tinder og andre apper har aktualisert og tjener penger på dette limet: kjærlighet og bekreftelse. Det ensomme og det oppstilte blir kanskje ekstra tydelig.

De kyniske sidene av oss, de falske bildene og det evige jaget etter «the one» er kommet tydeligere fram i lyset. Det krever mye å ikke bli avstumpet av det. Det krever at vi husker at det sitter et ekte menneske på den andre siden av skjermen.

Tilbake hos vennene mine: Hun ene avlyste den kommende daten. Hun hadde ikke tid eller energi til det. Det ble for mye innsats for noe som mest sannsynlig ville bli en middelmådig date. Min andre venn deaktiverte hele Tinder-brukeren sin for en stund. Hun trengte en pause.

Vi ble enige om at man mister noe hvis vi kun baserer våre forhold på datingapper. Appene favoriserer noen – de som er gode på å fremstille seg selv på en bestemt måte, de som har «knekt koden». De andre kan fort falle utenfor.

Det er sikkert at datingappene har kommet for å bli. Det er bare å finne fram sitt beste bilde fra en fjelltopp eller naturlig poserende på stranda.