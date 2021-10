TENK NYTT! – Prøver som har potensial for å styrke elevenes motivasjon i fagene vil bidra best til elevenes utvikling og trivsel i skolen – eller, som Aristoteles ville sagt det: til et godt liv, skriver kronikkforfatteren.

Elevene trenger prøver som motiverer

Det er to spørsmål som i stor grad mangler i diskusjonen om prøver i skolen: Hvordan opplever elevene prøvene? Hvilket utbytte har de av dem? Det er på tide å tenke nytt om vurdering og prøver i skolen.

BENTE R. WALGERMO, førsteamanuensis, Nasjonale senter for leseforskning og leseopplæring, Universitetet i Stavanger

Diskusjonen omkring de obligatoriske prøvene i skolen har i særlig grad vært sentrert rundt spørsmålet om politisk bruk av prøvene. Her har lærerorganisasjoner tatt til orde for minst mulig overvåking og foreslått nedskalering eller avskaffing.

Denne diskusjonen har i sin tur farget oppfatninger om hvordan lærerne opplever prøvene i klasserommet

Intensiteten i disse diskusjonene har trolig overdøvet det som bør være det viktigste spørsmålet i denne debatten: Nemlig hvordan prøvene oppleves for elevene, og hvilket utbytte de har av dem.

Hva er best for elevene? Vi kan faktisk snu oss til Aristoteles. For 2300 år siden mente han at det gode liv handlet om at mennesker får mulighet til å realisere evnene sine på best mulig måte. Dette synet på det gode liv er fortsatt aktuelt når vi i dag snakker om hva som er formålet med vurdering i skolen. Det er imidlertid lite som tyder på at dagens prøver og vurderingssystemer gjør dette på en god nok måte.

For å realisere elevenes evner, må prøvene gjøre noe mer enn å bare vurdere kompetanse og ferdigheter. Elevene får best mulig utbytte av prøvene når de også styrker motivasjon deres for læring. Dette er også gjenspeilet i en rapport fra Utdanningsdirektoratet, som understreker at prøvene i skolen må være mer treffsikre, og at de også må fremme elevens motivasjon for videre læring. I 2020 ble lærelyst også et av målene for vurdering i fagene. Men hvordan gjør vi dette?

Motivasjonsforskerne Edward Deci og Richard Ryan hevder i sin såkalte selvbestemmelsesteori at det er tre sentrale opplevelser som må være til stede for at elever skal bli indre motivert for læring: tilhørighet til læringsfellesskapet, mestring og medbestemmelse over det som skal læres. Vi trenger jo strengt tatt ikke å se til teorien for å vite at det å bli satt til å jobbe med noe vi ikke mestrer, bryter ned troen på at vi kan mestre. Dette er noe vi alle kan kjenne oss igjen i.

I dag gjennomfører alle elevene kartleggingsprøvene i småskolen og nasjonale prøver på mellomtrinnet og ungdomsskolen. Alle disse prøvene er såkalt «lineære». Det betyr at alle elever tar de samme prøvene, uavhengig av ferdighetsnivå. Med andre ord møter mange elever i skolen regelmessig på prøver som de ikke har forutsetninger for å mestre. Dette er særlig elever som i utgangspunktet både har lavere ferdigheter og lavere tanker om egne leseferdigheter sammenlignet med klassekameratene sine.

For at en prøve skal bidra til lærelyst, må den rettes inn mot elevenes tro på at de kan få den til. Når eleven får en følelse av mestring er sannsynligheten stor for at hen vil velge å oppsøke aktiviteten igjen. Alle elever bør derfor møte prøver som inneholder en overvekt av oppgaver de faktisk har mulighet til å greie.

I ny læreplan står det at prøver skal fremme læring og utvikling. Videre presiseres det at uheldig bruk av vurdering kan svekke den enkeltes selvbilde og hindre utvikling av et godt læringsmiljø. En ting vi kan lese ut av dette, er at levetiden til prøver som er like for alle, er forbi.

Det går nemlig an å sikre at alle elever opplever stor grad av mestring i prøvene på skolen ved å ta i bruk såkalt adaptive prøver. Adaptive prøver er digitale, og tilpasser vanskegraden til den enkelte elevens ferdighetsnivå. Disse prøvene er laget slik at elevene får en overvekt av oppgaver som de har forutsetning for å mestre, samtidig som de utfordres med oppgaver som ligger rett i overkant av hva de er i stand til å få til.

På denne måten gir også adaptive prøver lærerne et mer finmasket bilde av enkeltelevens ferdighetsnivå, og av hva eleven er på vei til å klare. Elevene kan oppleve medbestemmelse gjennom å ta valg, for eksempel å kunne velge mellom ulike tekster ut fra interesse, eller i det minste å velge i hvilken rekkefølge tekstene skal presenteres.

Det er på høy tid at vi realiserer budskapet i den nye læreplanen og Vurderingsforskriften om at elevenes motivasjon skal være sentralt i prøver og vurdering.

Prøver som har potensial for å styrke elevenes motivasjon i fagene vil bidra best til elevenes utvikling og trivsel i skolen – eller, som Aristoteles ville sagt det: til et godt liv.