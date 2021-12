PROFITØR-DEBATTEN: – Det etterlatte inntrykket i debatten er at det er vill vest i barnehagesektoren. Dette er langt fra sannheten, skriver Anne Lindboe.

Private barnehager gir mer velferd for pengene

Beruset av sin egen retorikk maler SVs Freddy André Øvstegård et bilde av private barnehager som i beste fall kan karakteriseres som unyansert.

ANNE LINDBOE, adm.dir. PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Virkeligheten er at barnehagesektoren er strengt regulert og at private barnehager – uavhengig av eierskap – gir samfunnet mer velferd for hver skattekrone enn det kommunale barnehager gjør.

I et nytt innlegg i VG beskriver Øvstegård en sektor preget av «barnehagebaroner» som «har trikset til seg penger fra barnehager på utspekulert vis».

Det etterlatte inntrykket er at det er vill vest i barnehagesektoren. Dette er langt fra sannheten, noe som også er godt dokumentert av Velferdstjenesteutvalget.

Denne sektoren er strengere regulert enn de aller fleste i samfunnet, inkludert andre områder der det offentlige kjøper tjenester av private.

Alle barnehager skal oppfylle bestemmelsene i barnehageloven og en rekke forskrifter. Dette inkluderer en bemanningsnorm, en pedagognorm og en rammeplan for faglig innhold. Dette oppfyller alle typer private barnehager i like høy grad som kommunene.

Loven er også tydelig på at private barnehager:

Ikke kan belastes kostnader som ikke direkte vedrører godkjent barnehagedrift.

Ikke kan ha vesentlig lavere personalkostnader enn tilsvarende kommunale barnehager.

Ikke har lov til å betale eier eller eiers nærstående en høyere pris for tjenester enn det som ville vært avtalt mellom uavhengige parter.

hvert år skal levere et revisorgodkjent resultatregnskap til Utdanningsdirektoratet og tilsynsmyndigheten. Revisorforeningen er tydelig på at regnskap som bryter med bestemmelsene i barnehageloven ikke skal godkjennes.

For hver 100-lapp det offentlige bruker på en kommunal barnehageplass, går det om lag 90 kroner til en privat barnehage.

Det finnes ingen indikasjoner på at private barnehager – uavhengig av eierskap – leverer tjenester av lavere kvalitet enn kommunale barnehager. Tvert imot bidrar private barnehager med innovasjon og mangfold, på en måte som utfordrer tilbudene til kommunene og gjør alle bedre.

Det gir resultater. I en helt fersk undersøkelse utført av EPSI Rating Norge kommer det frem at norske foreldre er vesentlig mer fornøyde med barnehagene enn med barneskolen og ungdomsskolen. Norske barnehageforeldre er også vesentlig mer fornøyde enn barnehageforeldre i Sverige, Danmark og Finland.

Og aller mest fornøyde er foreldre som har barn i private barnehager.

Det er aldri vanskelig å finne eksempler på at systemer ikke er vanntette, verken i privat eller offentlig sektor.

Øvstegård trekker i innlegget frem et eksempel på en barnehage hvor barnehagelovens bestemmelser ikke er fulgt.

Slike enkelteksempler finnes dessverre. Akkurat som det finnes politikere som for egen vinning har utnyttet tilliten de har fått som stortingsrepresentanter.

Men like lite som løsningen på problemet med pendlerleiligheter og reiseregninger er å avvikle hele Stortinget, vil det tjene barn, familier, ansatte og skattebetalere om enkelteksempler på lovbrudd fører til en omfattende kommunalisering av barnehagesektoren.