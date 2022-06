RENE ORD: – Den siste uken har Putin ikke bare kastet masken, han har blottstilt hele sin post-imperialistiske ulvehunger. Borte er retorikken om det truede Russland som var presset av NATO fra alle kanter og var tvunget til å invadere Ukraina, stakkars. Det nye slagordet er: «Ta tilbake og forsterke», skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra byen Sieveriodonetsk i Donbas.

Gammel propaganda blir som ny i Donbas

Snart 120 dager med krig i Europa, og episenteret er det tungt industrialiserte Donetsk-bassenget. Naturressursene i Donbas er både en velsignelse og en forbannelse.

YNGVILD SØRBYE, forfatter og Russland-historiker

De første saltreservene ble oppdaget i Donbas på slutten av 1600-tallet. Da ble byen Slavjansk bygd litt nord for dagens Kramatorsk, og den første marinehavnen ved utløpet til Azovhavet ble grunnlagt i Taganrog.

Tidlig i 1720-årene ble de første kullfeltene utforsket; den første gruvedriften kom i gang rundt 1770, noen år før havnebyen Mariupol ble grunnlagt.

Hundre år senere, fra og med 1882, kunne kullet fraktes fra gruvegangene i dypet av Donetskbekkenet via nybygd jernbane til havnen, samtidig med at man påbegynte en storstilt elektrifisering.

Flere store jern- og stålverk i Donetsk-regionen ble bygd av utenlandske gründere, som waliseren John Hughes og amerikanerne Rothstein & Smith.

I dag – etter én revolusjon, 70 års sovjetstyre og et par tiårs ukrainsk selvstendighet – er det nye herrer som kjemper om makten i Donbas. De er naboer og angivelig brødre, men har snart rammet regionen hardere enn noen fremmed okkupant i Ukrainas historie.

I denne uke for åtte år siden – i 2014 – fikk leserne av Russlands svar på Kapital, ukemagasinet «Ekspert», servert et velkjent budskap fra revolusjonstiden. Med retro bokstaver på blodrød bunn i utgaven 9.–16. juni 2014 sto det på forsiden: «Donbass – Russlands hjerte».

Slagordet var hentet fra en berømt sovjetisk propagandaplakat i 1921, hvor regionen var tegnet som en blodpumpe med et nett av årer. Her skulle industriressursene strømme ut til alle byene i den nye unionen av sosialistiske sovjetrepublikker.

Slagordet var trolig hentet fra en overskrift i mai 1918. Da var området tyskokkupert, kullproduksjonen hadde sunket dramatisk til rundt en sjettedel av tidligere volumer, og avisen Vozrozjdenije («Gjenreisning») i Kharkiv skrev: «Donetskbassenget er Russlands hjerte, og hvis dette hjertet slutter å banke, vil livet i Russland gå i stå».

I 2014 ble det hengt opp tredelte plakater i den selverklærte «folkerepublikken» Donetsk. Vi la kanskje ikke så godt merke til den da, her i vårt fredelige nord. Men budskapet var det samme som nå pumpes ut fra Kreml: «Skjebnen til det russiske folket er å gjenta fedrenes bedrifter og forsvare sitt hjemland. 1918–1941–2014: Bli med i Donetsk-republikkens folkehær!»

Fortiden er en evig kilde til ideologisk peptalk og krigskultus i Russland. Trodde du vi hadde sett et nytt nivå av brutalitet i 2022? Jo – men det var ganske ille for hundre år siden også.

Allerede under oktoberrevolusjonen og den påfølgende borgerkrigen mellom «de røde» og «de hvite» (den antibolsjevikiske hvite garde) hadde bolsjevikene tungt fokus på Donbas. Gjennom hele 1919 var det harde kamper om naturressursene i Donetskbassenget. Sulten herjet, økonomien var i knestående, og kullet var helt sentralt da revolusjonære og kontrarevolusjonære kjempet på slagmarken.

Nyttårsaften 1919 ble Donbas omsider «befridd» av de røde. Som motivasjon hadde de en plakat hvor en soldat fra Den røde hær sto på brystet til en av Anton Denikins generaler og knuste ham med kolben på en rifle, med flagget til den nye russiske sosialistiske føderasjonen av sovjetrepublikker vaiende over geværmunningen.

Budskapet var utvetydig: «Donetsk-kullet skal være vårt!»

Uten kull, ingen fremgang for Russland. En seier over «Denikins bander» var også en seier over hungersnøden.

Men den russiske borgerkrigen som sådan var ikke over med dette, den pågikk nesten til utløpet av 1922, og plakatpressene gikk varme. Tegningen av det bankende hjertet fra 1921 var spesielt talende for ambisjonenes omfang:

Blodårene løper fra hjertet i Donbas til Odesa i sørvest, gjennom Krim og ut til havnebyen Sevastopol, i øst til Novotsjerkassk og videre til Astrakhan ved Kaspihavet. Blodet renner også mot sør, til Georgia, Armenia, Aserbajdzjan, til og med Tyrkia. I nordøst – mot alle industribyene i Russland. Mot nordvest – til Kyiv og Zjitomir. Lenger nordvest – mot Petrograd (St. Petersburg), Riga og Reval (Tallinn).

Det var nok planen også i 2014 å gjenopprette dette blodårenettet. Krim ble satt under russisk administrasjon i mars for åtte år siden, og den selverklærte «folkerepublikken» Donetsk ble proklamert i april 2014. Mariupol ble beleiret også den gang, men byen ble likevel ikke separatistisk territorium – ikke da.

For på nesten nøyaktig denne dag, den 13. juni 2014, ble byen gjenerobret av ukrainske myndigheter etter nøyaktig to måneders okkupasjon, noe som var en strek i regningen for Russland.

I åtte år feiret ukrainerne 13. juni som Mariupols frigjøringsdag, ikke så mange mil fra frontlinjen i Donetsk og Luhansk. I disse årene ble det gjennomført en storstilt byutvikling, hvis arbeidstimer og investerte midler nå er bare overgås av antall døde.

Ledende bolsjeviker skal ha sagt at plakater var en mer effektiv seiersstrategi enn kuler og kanoner. Landets beste kunstnere ble satt på oppgaven, og mange laget ikoniske bidrag. Datidens ord og bilder har fortsatt slagkraft, og kanskje enda sterkere nå.

For med nye medier og ny teknologi i vår komplekse moderne verden pumpes propagandaen raskere ut enn hjertet forsyner årene i soldatenes kropper.

På to måneder er Azovhavets største havneby og flere stålverk lagt i grus. Flaggfargene på Mariupols bybokstaver er overmalt i rødt, hvitt og blått, og ikke bare det: De fine folkeornamentene som prydet muren under bokstavene, hentet fra nasjonale folkebroderier, er også utradert.

Samtidig bygges det anleggsveier fra Donbas til Krim med liv og lyst. Det er mer praktisk sånn enn å måtte frakte stål, kull, korn og militærutstyr over Kertsj-broen. I hvert fall når man vil underlegge seg Sentral-Europas største land, om vi ikke regner med Russland selv.

Den siste uken har Putin ikke bare kastet masken, han har blottstilt hele sin post-imperialistiske ulvehunger. Borte er retorikken om det truede Russland som var presset av NATO fra alle kanter og var tvunget til å invadere Ukraina, stakkars.

Det nye slagordet er: «Ta tilbake og forsterke». Ta det som er «vårt», enten det var for hundre år siden under Lenin, eller for tre hundre år siden under Peter den store. Så også med Donbas. Skal vi ta den gjenfødte tsaren på ordet, gjenstår det bare å se om Sverige og Gotland er nestemann ut.

Vi visste bare ikke at det skulle strømme så mye blod.