Kommentar

Dette er alvor, Jonas!

Av Hans Petter Sjøli

VELGERTRØBBEL: Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre sliter tungt med å fenge velgerne, ifølge VGs ferske partibarometer.

Åtte måneder etter at han fikk statsministerdrømmen oppfylt, er Jonas Gahr Støre stadig mer i utakt med velgerne. For Arbeiderpartiet er det krise.

«Dette er alvor», sa statsminister Jonas Gahr Støre til VG her om dagen.

Han siktet til de dystre prognosene fra SSB om de økte levekostnadene som allerede er i ferd med å gjøre seg gjeldende for deg og meg. Matprisene stiger, strømprisene er unormalt høye, og pumpeprisen på bensin og diesel er på nivåer godt over fatteevnen.

Og bakom lurer rentespøkelset.

Men alvoret som Støre med rette advarer oss alle om gjelder også i høyeste grad også for statsministeren selv – og for Arbeiderpartiet.

På VGs ferske partibarometer utført av Respons Analyse, er det bare så vidt at Ap klarer å karre seg over den etter gammel Ap-standard skinnmagre 20-prosenten.

Det er alvor, Støre.

Situasjonen er ikke særlig festligere for regjeringspartner Senterpartiet, selv om denne målingen gir Vedum-partiet en liten fremgang. Til sammen får de to partiene kun 52 mandater.

Da er vi nesten nede på Bondevik 1-nivå, etterkrigstidens smaleste regjering målt i antall mandater på Stortinget.

For de borgerlige er situasjonen tvert om. Høyre har hatt romslig med sjampis i glassene i mange måneder allerede uten egentlig å legge ned all verdens innsats for det, mens Frp nå ser ut til å fylle dansegulvet på nytt til tonene av Sylvi Listhaugs stadig dystrere og mer dramatiske countryballader.

Frp har sjelden sagt nei takk til en skikkelig krise, og nå som dyrtiden kryper nærmere land og folk, er partiet godt posisjonert i kampen om de mest frustrerte velgerne. På målingen får Frp en oppslutning på 14 prosent. Sammen med de andre partiene på borgerlig side hadde de om det var valg i morgen vært nær et flertall på Stortinget, med 82 mandater.

Mens Ap og Sp ville vært helt avhengige av et SV i jevn fremgang, men også av MDG og Rødt for å sikre rødgrønt flertall. Det er forsiktig sagt en broket konstellasjon.

For borgerlig anlagte Sp-ere er avstanden til bilskeptikerne i De Grønne og ekskommunistene i Rødt like stor som avstanden mellom den syndige storbyen og de jordnære distriktene, der det virkelige folket etter sigende bor.

UTE AV FOKUS? – Ap og Sp er et umake par, skriver VGs kommentator.

Åtte måneder etter at Støre fikk oppfylt sin store statsministerdrøm, har velgerne allerede gått lei. Sps spektakulære fall siden det solide valgresultatet sist høst er mye omtalt, og partiet som i fjor svingte seg til nye høyder med et effektivt protestbudskap, møter stadig oftere seg selv i døren så det virkelig smeller.

Men Aps situasjon er minst like stusslig.

De skylder selv på krisene som preger en hel verden for tiden og forsøker å berolige engstelige landsmenn med at vi i Norge knapt er de hardest rammede av den økonomiske uroen.

Energiprisene skyter i været, inflasjonstallene skremmer sindige økonomer på flatmark, Ukraina-krigen fortsetter med grufull styrke, og pandemien lurer fremdeles som gjedda i sivet, lenge etter at det siste munnbindet ble makulert. Nå kan NRK på toppen av alt melde at en jaktflått som kan løpe etter oss med en fart på 30 cm i sekundet er oppdaget her i landet.

Ikke rart at det er tungt å være statsminister i sådan stund.

Man skulle kanskje tro at krisene ga regjeringen et visst styringstillegg. I Sverige og i Danmark gjør Aps regjerende søsterpartier det relativt godt på opinionsbarometrene.

Det gjelder især over kjølen, der «sossarna» under den ennå ferske statsminister Magdalena Anderssons ledelse ligger stødig over 30 prosent tross storpolitiske utfordringer som får våre hjemlige kriser til å virke som høyst overkommelig hverdagsrusk.

Men ikke i Norge, og ikke for Støre. Hva er det han gjør feil?

VINKER FARVEL? Velgerne svikter både Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Noe er åpenbart galt i regjeringen han leder. Ap og Sp, mer nå enn i Stoltenberg-perioden, er et umake par. Senterpartiets stempel på regjeringens politikk er tyngre enn Aps til tross for Ap er det klart største partiet, og særlig det markante reverseringsstemplet er et tungt merke å bære for mange sosialdemokrater.

Den høyst besynderlige balubaen på Sørlandet den siste tiden har vært et omdømmetapsprosjekt av de sjeldne for det gamle reformpartiet Ap.

Regjeringen trekker ikke i felles retning. Parforholdet mellom Ap og Sp ligner mer på et høyst avmålt arrangert ekteskap enn på romantisk kjærlighet. Og Støre, som ser ut til å trives mer som ansvarlig statsleder på den internasjonale arenaen enn som lagleder og innpisker på hjemmebane, evner åpenbart ikke å bringe ny og etterlengtet glød inn i partnerskapet.

Som med de andre krisene som rår, er det vanskelig å se en snarlig positiv utgang på krisen for Støre og Ap. Å bale med 20-prosenten er tydeligvis den nye normalen for et parti som en gang frivillig ga fra seg regjeringsmakten da de fikk støtte fra «kun» 35 prosent av velgerne.

Akkurat det var en mildt sagt omstridt strategi, da – og det føles lenge, lenge, lenge siden. Nå er Ap et mellomstort parti blant flere, og nesten ikke til å kjenne igjen for oss som har levd en stund.

Og de såkalt vanlige folkene som partiet skulle satse på, ser seg inntil videre om etter alternativer.

Var det ikke helt deres tur likevel?