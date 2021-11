Kommentar

Grønt lys for rød kansler

Av Per Olav Ødegård

Olaf Scholz lover et tiår med massive investeringer i grønn teknologi og den største moderniseringen av tysk industri på mer enn 100 år.

Det er storstilte visjoner og kostbare løfter fra en påtroppende regjeringssjef som fra før er mest kjent for moderasjon og pragmatisme. I neste uke er det ventet at Angela Merkel forlater kanslerkontoret i Berlin etter 16 år ved makten og overlater nøkkelen til Olaf Scholz.

Det betyr mye mer enn at en sosialdemokrat overtar for en kristeligdemokrat. Den politiske lederskiftet markerer slutten på en epoke i tysk og europeisk politikk, og begynnelsen på noe helt nytt.

Merkel går av etter eget ønske. Hun fornyet det kristeligdemokratiske parti (CDU), erobret det politiske sentrum og vant tyskernes respekt og anerkjennelse. Hun tok lederskap i EU, sto i første rekke i forsvaret av det liberale demokrati og ble verdens mest innflytelsesrike kvinne.

Men Merkel er også blitt kritisert for å ha utvist liten reform- og endringsvilje. Opposisjonen har etterlyst større handlekraft og mer ambisiøse målsettinger. Nå får de sjansen til å vise hva de kan utrette.

For første gang får det moderne Tyskland en regjering bestående av tre partier: Sosialdemokratene (SPD), De Grønne og Fridemokratene (FDP). I utgangspunktet er de ikke naturlige samarbeidspartnere. Sosialdemokratene (SPD) vil forbedre velferdsstaten. De Grønne vil prioritere klima og miljø. Fridemokratene (FDP) ønsker frihet for næringslivet og stramme offentlige finanser.

VANT SÅVIDT: Olaf Scholz fikk muligheten til å danne regjering etter at Sosialdemokratene ble største parti i valget i september.

At de kom i mål med regjeringsforhandlingene etter langvarige forhandlinger viser at Scholz er en dreven forhandler. Regjeringsplattformen er omfattende og ganske detaljert. Den skal nå godkjennes i de tre partiene før det forventede regjeringsskifte i neste uke.

Det første regjeringen derfor må ta fatt på er håndteringen av coronapandemien. En fjerde coronabølge rammer Tyskland hardt. Helsearbeiderne er lovet en lønnsbonus og et nyopprettet ekspertpanel skal gi regjeringen daglige oppdateringer.

Scholz har sørget for at viktigste sosialdemokratiske saker, som økt minstelønn, mer sosial boligbygging og sikre pensjoner er med i regjeringsplattformen. Men han har også sørget for å gi sine koalisjonspartnere viktige seire.

FDP har fått gjennomslag for viktige sider av sin økonomiske politikk og partileder Christian Lindner blir finansminister. I valgkampen gikk både SPD og De grønne inn for skatteøkninger for høytlønnede for å finansiere både bedre velferd og et grønt skifte. FDP er mot høyere skatter og vil hindre økt statsgjeld.

De har vært enklere for de tre partiene å bli enige om en liberalisering på flere områder. Cannabis blir legalisert, innenfor visse rammer. Likekjønnede par får utvidede juridiske rettigheter. Stemmerettsalderen blir senket fra 18 til 16 år. Det skal bli enklere for innvandrere å få oppholds- og arbeidstillatelse, og senere statsborgerskap.

De Grønne har lyktes i å sette farge på handlingsprogrammet. Regjeringen forplikter seg til en storstilt satsing på å bygge fornybare energikilder og digitalisering. Bruk av kull skal “ideelt sett” avsluttes innen 2030. Det er åtte år tidligere enn den avtroppende regjeringens målsetting. Scholz lover at Tyskland skal bli en klima-pioner.

En av lederne for De grønne, Annalena Baerbock, blir utenriksminister. Det kan bety en tøffere tone mot Kina og Russland, men også i forhold til EU-medlemmer som Polen og Ungarn. De Grønne ønsker å legge større vekt på menneskerettigheter, rettsstat og demokrati i utenrikspolitikken.

BLIR UTENRIKSMINISTER: Annalena Baerbock fra De Grønne blir utenriksminister. Her i en samtale med avtroppende kansler Angela Merkel i Bundestag i 2020.

Av 16 statsråder får De Grønne fem og Fridemokratene fire. De tre partiene er opptatt av å vise at de vil endre den politiske kursen. Men i praksis vil det snarere bli en justering enn en radikal omlegging. Scholz ønsker å videreføre hovedlinjer i tysk politikk: Forankringen i NATO, et sterkere europeisk samarbeid og en ansvarlig økonomisk politikk.

Scholz blir regjeringssjef fordi sosialdemokratene gjorde et godt valg og så vidt ble det største partiet i valget i september. I forhold til partiets storhetstid er imidlertid oppslutningen om Tysklands eldste parti kraftig redusert.

Det politiske landskapet i Tyskland i stor endring. Som i andre europeiske land faller oppslutningen om de gamle styringspartiene, konservative folkepartier og moderate sosialdemokratiske partier.

Nye partier vokser frem og utfordrer status quo. De Grønne er blitt så store at de får viktige posisjoner i den nye regjeringen. Det ytterliggående populistpartiet Alternativ for Tyskland (AfD) er blitt en brysom utfordrer på ytre høyre fløy. De vil ingen vil samarbeide med.

Tidligere har kristeligdemokratene og sosialdemokratene vekslet på regjeringsmakten, eller gått sammen i storkoalisjoner. Iblant har de liberale Fridemokratene (FDP) eller De grønne deltatt i regjering som støtteparti for et av de store. Nå går for første gang på over 60 år tre partier sammen om å danne regjering.

Olaf Scholz har fått en krevende oppgave. Han skal etterfølge en leder som fullstendig har dominert tysk og europeisk politikk i 16 år. Tyskland står overfor store utfordringer som ikke kan vente, med corona, energi-omstilling og økonomisk gjenoppbygging.

Det vil dessuten bli krevende å balansere de ulike interessene til de tre samarbeidspartiene. Det er, som statsminister Per Borten bemerket i 1971, vanskelig å bære sprikende staur. Det vil også Scholz erfare.