«NORSK»-DEBATTEN: – Eg har sjølv, over åras løp, gjennomgått ein prosess frå å ville bli sett på som norsk, til å omfamne mi thailandske side. Samtidig vil eg stille spørsmålet, er det eigentleg ein motsetnad her, mellom det å vere norsk og å ha utanlandske røter, skriv Monica Goskøyr

Debatt

«Det norske» er stadig i endring

Kanskje kan det tenkjast at vi i Noreg i framtida vil ha eit anna syn på kva det betyr å vere norsk, og at vi kan spørje kvarandre, fritt og opent, kvar er du ifrå?

MONICA GOKSØYR, jurist

I helga kunne vi lese i VG om fire fleirkulturelle ungdommar som er opptekne av å markere seg som ikkje-norske. Sebastian, som har norsk mor og brasiliansk far, identifiserer seg som brasiliansk. Nora Adele, som har norsk far og litauisk mor, seier «jeg vil at folk skal vite at jeg er litauisk». Edin, som har bosniske foreldre, har ikkje noko behov for å bli akseptert av nordmenn. Arijana, som har Kosovo-albansk mor og makedonsk far, seier «det er kult å si at jeg er fra et annet land».

Kontrasten til stemmene som har prega «norsk nok»-debatten er stor. Mellom andre lege Kaveh Rashidi har uttalt at han «nekter å akseptere at jeg ikke er norsk». Tidlegare kulturminister, Abid Raja, har stilt spørsmålet, «når kan jeg si mitt Norge?» Journalist Sofia Storhaug skriv at spørsmålet «hvor kommer du egentlig fra?» treff som ein knyttneve i magen, og får ho til å tenkje «at jeg ikke er helt med dere, ikke helt som dere.»

Eg må seie at eg har sansen for den fandenivaldske haldninga, og det friske pustet dei fire stolte ungdommane i VG representerer i denne debatten. Ytringane deira minner meg om å komme til California på utveksling som 16 åring; det skjedde meir enn ein gong då eg introduserte meg som norsk at eg vart møtt med responsen, «are you Norwegian? Me too!» Og da var det ikkje slik at vi la om og begynte å snakke norsk, for når amerikanarar erklærer seg som norske, så meiner dei gjerne tre, fire generasjonar bak. Ein annan ting eg merkte meg var amerikanarane sin vane med å spørje kvarandre «what nationality are you?» der ein ville erklære seg som italiensk, irsk, mexicansk, kambodsjansk osv. Det var herlig å observere amerikanarane snakke så fritt og trygt om eit tema som er så betent i Noreg.

Helgas reportasje fekk meg til å lure på om også vi er i ferd med å etablere oss som eit ekte fleirkulturelt samfunn, men det er noko som får biletet til å skurre; det er ein påfallande skilnad mellom VG-ungdommane og dei andre «norsk nok»-debattantane: hudfarge. Samlege av ungdommane i VG har stereotyp «norsk» utsjånad.

Det kan vere mange ulike årsakar til at ungdommane helst vil bli assosiert med sin andre nasjonalitet, men eg lurer på om deira «norske utsjånad», i samspel med andre forhold, ligg som ein premiss for den sjølvsikre omfamninga av deira minoritetsidentitet. For eg trur måten vi uttrykker eigen identitet, er påverka av den reaksjonen vi har fått frå omverda på utsjånaden vår. Nokre dømer frå min eigen oppvekst som halvt norsk, halvt thai:

Eit minne frå ungdomsskulen: vi har heimekunnskap, gutane i klassen spring rundt i kjøkenklasseromet og erter kvarandre. Ein av gutane tek genseren til ein annan og stappar den ned i skulesekken min; guten som eig genseren reagerer med instinktiv avsky: han riv genseren ut av sekken og ropar, «æsj, no stinkar den n***r» (og ja, denne ytringa er ikkje berre moralsk på avvegar, men også historisk og geografisk). Leiken held fram, alle høyrde det, ingen seier noko.

Eit anna minne: vi har samfunnsfag; læraren har stilt spørsmålet, kva syns de om innvandring? Elevane i klassa mi svarar at det er unaturleg at menneskjer frå framande kulturar lev i det norske samfunnet. Men kva med Monica og X, spør læraren min (X er ei jente i klassa mi som har kinesiske foreldre), læraren peiker på meg, men møter ikkje blikket mitt. Klassekameratane mine dreg på det, «jo, men dei er jo norske» svarar dei.

Du forventar kanskje at eg skulle bli takksam for denne ytringa, men eg var forbanna. Forbanna over at klassen hadde ein diskusjon om det å vere norsk utan at eg vart inkludert i samtalen; forbanna over at det var dei, i kraft av si kvite hud, som sat med definisjonsmakta, og at dei meinte seg rettkomne til å fortelje meg kva eg var. Ein dag var eg ein stinkande bruning, ein annan dag kunne dei gå med på at eg var norsk.

Så, det er kanskje naturleg at farga nordmenn, som har opplevd tap av kontroll over eigen identitet, som har opplevd avhumanisering og framandgjering i sitt eige lang, reagerer på antydingar om at ein ikkje er norsk. Kan det tenkjast at det er lettare å omfamne det som gjer ein annleis, når det som er annleis ikkje har blitt brukt mot deg? Når ingen – etter å sett andletet ditt – har stilt spørsmål ved kvifor du oppheld deg på norsk jord?

Når ungdommane i VG seier at dei ikkje har noko behov for å bli sett på som norske, ligg det som ein føresetnad at dei faktisk har eit val?

No finst det heilt sikkert mange døme på rasisme mot aust-europearar i Noreg, men det ser ikkje ut til å vere tilfelle i denne saka; Adele seier «jeg har ikke opplevd rasisme eller hat, fordi jeg ser jo helt norsk ut». Sebastian seier, «heldigvis så ser jeg hundre prosent norsk ut. Det har nok beskyttet meg mye fra det jeg egentlig kunne fått».

Eg har sjølv, over åras løp, gjennomgått ein prosess frå å ville bli sett på som norsk, til å omfamne mi thailandske side. Samtidig vil eg stille spørsmålet, er det eigentleg ein motsetnad her, mellom det å vere norsk og å ha utanlandske røter? Kanskje vi opererer med ein litt snever forståing av kva det inneber å vere norsk.

Og no skal eg kome med ein kontroversiell påstand, nemleg at «det norske» ikkje er ein fastlagt kategori, men eit dynamisk konsept, ein sosial konstruksjon under stadig endring. Harald Hårfagre samla Noreg gjennom plyndring og drap, men vald reknast vel ikkje som typisk norsk i dag?

Når Adele seier at ho ikkje vil bruke namnet sitt Nora fordi det høyrest norsk ut, så refererer ho kanskje til ein stereotyp ide om menneskjer i Mariusgenser og ski på beina. Men samtidig som ho tek avstand frå denne stereotypien, omdefinerer ho innhaldet i omgrepet «norsk» Kan det tenkjast at alle oss, i alt vårt mangfald, som deltek i det norske samfunnet på dagleg basis, manifesterer det norske? I så tilfelle er det typisk norsk å diskutere kva som er typisk norsk.

Ein britisk ven av meg sa ein gong at Noreg er eitt av dei få landa han har vore i, der det å vere norsk, framleis er knytt til det å vere kvit. Dette markerer eit historisk skilje mellom Noreg, og til dømes USA. Kanskje det også kan forklare kvifor spørsmålet om bakgrunn (framleis) er så betent i Noreg.

I California anno 2008 kunne venane mine snakke fritt om etnisk bakgrunn, nettopp fordi ingen stilte spørsmål ved din identitet som amerikanar sjølv om foreldra eller forfedrane dine var frå Mexico, Italia, Vest-Afrika, eller Noreg; det å vere amerikanar var å vere innvandrar.

Kanskje kan det tenkjast at vi i Noreg, om 20, 50 eller 100 år, vil ha eit anna syn på kva det betyr å vere norsk, og at vi kan spørje kvarandre, fritt og opent, kvar er du ifrå?