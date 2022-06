Leder

Vær stolte av Pride!

Pride er en viktig feiring av mangfold, kjærlighet og retten til å elske den man vil.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Bevisstheten rundt at folk er like mye verdt uavhengig av legning kom på ingen måte av seg selv.

Det er noe symboltungt over at det i år er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge.

Når samfunnet nå har beveget seg så langt at det flagges i regnbuens farger på Stortinget og Pride har en bred plass i offentligheten, er det tid for å uttrykke takknemlighet overfor pionerene som stod opp for retten til å være den man er.

Mange kunne vært nevnt, men det er umulig å komme utenom betydningen til Kim Friele. Hun gikk dessverre fra oss i fjor, 86 år gammel.

Friele rakk ikke å få med seg 50-årsmarkeringen for noe hun kjempet så hardt for.

Men både milepælen i 1972, avskaffelsen av homofili som psykiatrisk diagnose og et styrket lovvern mot diskriminering er saker der Kim Frieles innsats har satt et tungt avtrykk.

Folk av alle varianter kan nå slippe den fargerike festen løs.

Det er grunnleggende verdier som et liberalt demokrati som vårt må stå ordentlig opp for.

Selv om vi har kommet langt, er dessverre kampen for likeverd på ingen måte over.

Vi skal ikke lenger enn til nabolandet vårt Russland før vi ser at skeive må holde legningen skjult og risikerer å bli utsatt for vold, bare på grunn av hvem de er glad i.

I land som Polen og Ungarn ser vi grelle eksempler på forfølgelse av homofile, der politikere hisser til hat mot en utsatt minoritet. Senere i år skal fotballen samles til verdensmesterskap i Qatar, der homofili er forbudt ved lov.

Her i Norge har utviklingen utvilsomt vært positiv, men også hos oss opplever vi at skeive blir utsatt for hets og aggresjon.

Vi ser nå en aggresjon i samfunnsdebatten rundt Pride som kan synes sterkere enn på lenge, og selvsagt er det forhold rundt denne bevegelsen det er verdt å diskutere.

Men i diskusjoner som den rundt transpersoner er det ingen tvil om hvem som er den utsatte gruppen.

Det har trolig aldri vært viktigere å minne om hva Pride faktisk handler om: En hyllest av retten til å være og å elske.

Det tar ingen skade av å bli eksponert for, enten du er liten eller stor.

Ingen skal tvinges til å gå i en parade, men vi skal være veldig glade for at Pride-måneden finnes og for at så mange vil feire noe vakkert sammen.

Det er virkelig all grunn til å være stolte av Pride!