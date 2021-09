Kommentar

Jubel for katastroferesultat

Av Hanne Skartveit

JUBEL: Ap-leder Jonas Gahr Støre takket for innsatsen da han talte på partiets valgvake i Folkets Hus i kveld - før valgprognosen blir lagt frem.

FOLKETS HUS (VG): Jubelen sto i taket da Ap fikk et av tidenes dårligste valgresultater. For nå blir Jonas Gahr Støre statsminister.

Resultatet fra valgprognosen er dårlig. Men det kunne gått mye verre for Ap. I januar fikk partiet meningsmålinger ned mot 17 prosent. Det så mørkt ut gjennom våren og inn mot sommeren, med rekordmålinger for Sp, og kalddusj etter kalddusj for Ap.

Styrkeforholdet mellom de to så lenge ut til å bli dramatisk endret siden de sist satt sammen i regjering, fra 2005 til 2013. På enkelte målinger var Sp større enn Ap. Det var historisk, og for mange, både i og utenfor Ap, helt utrolig.

Nervøsitet i Folkets Hus

Selv om Sp fortsatt har gjort det veldig mye bedre enn ved forrige valg, og Ap har gjort det dårligere, så er det likevel en bedre balanse mellom de to, sett med Aps øyne.

Ingen snakker lenger om at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kan bli statsminister. Ap er nå det klart største blant de tre mulige regjeringspartiene, Sp, SV og Ap. Dagens valgresultat gir Ap selvtillit. Og styrke.

I sommer, da Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum reiste rundt som statsministerkandidat, her i Molde. I dag snakker ingen om dette som et alternativ, lenger.

Det var nervøsitet i Folkets Hus før valgprognosen ble offentliggjort. Mange var mer opptatt av hvordan det ville gå med SV og Sp enn av hvordan deres eget parti ville gjøre det.

De følte seg trygge på at Ap hadde gjort en god valgkamp, og at det uansett gikk mot regjeringsskifte. Med Støre som statsminister. Men hvordan ville Sp og SV gjøre det? Ville de tre sammen få flertall i Stortinget?

Kan feire - natten igjennom

En flertallsregjering med de tre er drømmen til alle her i Folkets Hus. Men det råder stor optimisme uansett. Folk her peker på Aps tradisjon for å ta ansvar når det trengs, og for å evne å sy sammen kompromisser.

Akkurat nå, ut fra valgprognosen, ser det ut til at Ap, Sp og SV sammen får flertall bak seg i Stortinget. Men først senere i kveld får vi det endelige svaret på hvordan styrkeforholdet innad i en ny Støre-ledet regjering blir, og ikke minst: Hva slags storting den må forholde seg til.

Kanskje blir det først tidlig morgen før vi vet det endelige utfallet. Men uansett kan Ap-folket feire - natten igjennom. For et av tidenes dårligste valgresultater. Fordi partiet endelig får statsministeren. Etter åtte år lange utenfor regjeringskontorene.