– For et lite land som Norge, med en svært åpen økonomi i Europas periferi, kan det umulig være i norske bedrifters og arbeidstakeres interesse å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale, skriver Jan Erik Grindheim.

Debatt

EØS kan ikke erstattes med en handelsavtale

Det eneste reelle alternativet til EØS-avtalen er et norsk medlemskap i EU.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

JAN ERIK GRINDHEIM, statsviter ved Universitetet i Sørøst-Norge og i den liberale tankesmien Civita

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt vil erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale, og varsler kamp om dette i en eventuell Støre-regjering etter valget. Men EØS kan ikke erstattes med en handelsavtale, fordi et økonomisk samarbeidsområde som EØS er noe helt annet enn den type handelsavtaler andre land har med EU, for eksempel Storbritannia og Sveits.

En handelsavtale regulerer i bunn og grunn bare hvordan varer og tjenester kjøpes og selges over landegrensene, mens et økonomisk samarbeidsområde som EØS også regulerer hvordan varer og tjenester produseres og konsumeres i de enkelte landene.

Dette er med på å sikre at bedrifter og arbeidsplasser i hele det økonomiske samarbeidsområdet tilpasses et felles regelverk, som gir bedriftene like konkurransevilkår og sikrer arbeidstagerne et sett av like rettigheter i alle landene dette samarbeidsområdet omfatter. For et land som Norge, hvor bedrifter og arbeidsplasser, ikke minst i distriktene, er svært avhengig av eksport og import i EØS med sine 450 millioner innbyggere, er dette helt nødvendig hvis ikke disse arbeidsplassene skal bli konkurrert bort.

Grunnen til dette er at vi i Norge har et godt organisert og anstendig arbeidsliv, som kombinert med en velutviklet velferdsstat, bare vil kunne opprettholdes dersom andre land i våre markeder følger et felles regelverk og ikke gjør som leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, nylig oppfordret til i Aftenposten: følger lover bare «så langt det er passende» for de enkelte landenes egne interesser.

EØS-avtalen handler om langt mer enn fri bevegelse av varer, tjenester, mennesker og kapital. Den handler om solidaritet på tvers av landegrensene, og som EU-samarbeidet som helhet: om fred, frihet og fremgang i et Europa som i århundrer har vært preget av krig og konflikt mellom nasjonalstater hvis logikk har vært basert på den samme ideen om selvråderett som partilederne i Sp, SV og Rødt – med Fremskrittspartiet på slep, alltid snakker om.

For et lite land som Norge, med en svært åpen økonomi i Europas periferi, kan det umulig være i norske bedrifters og arbeidstakeres interesse å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale, slik de tre partiene Sp, SV og Rødt vil, eller å reforhandle den, slik Frp vil. Det siste er det nok heller ikke noen mulighet for.

Det eneste reelle alternativet til EØS-avtalen, er derfor et norsk medlemskap i EU.