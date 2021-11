Kommentar

For flere er pandemien farligere enn noen gang

Av Astrid Meland

SMITTEN ØKER IGJEN I BERGEN: Det er registrert 209 nye koronatilfeller. Det er andre døgnrekord denne uken.

Vi har aldri sett så mye smitte i Norge tidligere. Og en del av oss går rundt med lite beskyttelse. Derfor haster det å få satt flere vaksinedoser.

Snart runder vi tusen døde i pandemien. Onsdag denne uken hadde vi det høyeste antall dødsfall registrert på én dag.

Og mange steder i Norge har vi aldri tidligere sett så mye smitte som nå. Åtte regioner har satt smitterekord i november. Det er verst i Nord-Norge, hvor vi har skyhøye «svenske» nivåer.

Sjansen for å smittes av corona er mye høyere nord for Dovre enn noen gang før.

Oslo, Trøndelag og Viken halser like bak på smittetoppen. På Østlandet er de vant til slikt, mens trønderne er ikke det.

TRAVELT PÅ INTENSIVEN: På sykehuset i Tromsø har de i ukevis slitt med høy smitte. De har også hatt fullvaksinerte blant de innlagte.

Hvorfor er det så mye corona når nesten hele den voksne befolkningen (90 prosent!) er vaksinert eller har vært smittet?

Det er minst to forklaringer: Vi har fjernet de fleste smitteverntiltak. Og vaksinene beskytter ikke godt nok til å holde smitten nede.

Etter at vi i høst kuttet ut meteren og feiret gjenåpningen, har viruset gått sin seiersgang gjennom norske skoler, der mange er uvaksinert. Derfra går viruset videre til familiene og inn i risikogruppene hvor flere blir syke og dør.

FOLKETOMT: Karl Johan i Oslo i mars i fjor like etter nedstengingen. Folk holdt seg stort sett hjemme og sentrum var nesten tomt.

De siste ukene har flertallet av de smittede og innlagte vært fullvaksinerte, mens andelen som blir syke fortsatt er høyere blant uvaksinerte. I sin nye risikorapport skriver FHI at uvaksinerte over 45 år har særlig høy risiko for sykehusinnleggelse.

Men ikke bare dem:

– Blant de eldste er situasjonen mer alvorlig enn den har vært i løpet av 2021, skriver FHI i sin ukerapport.

Og disse er vaksinert. Problemet er at smitten er kommet inn på gamlehjem der beboere ikke har god nok beskyttelse. Og ifølge FHI har viruset stort sett blitt spredd der via fullvaksinert personell i det siste.

I Sverige ser de nedgang i smitten i de svenske eldreboligene hvor tredje dose er gitt. De ser ikke tilsvarende nedgang hos dem som har hjemmehjelp, og som ikke har fått tredje dose.

TREDJE DOSE OGSÅ FOR BARN: I Wien i Østerrike satte de denne uken vaksiner på barn fra fem år og opp. Det europeiske legemiddelbyrået har ennå ikke godkjent vaksinen for så små barn, mens USA har gjort det.

Mange av oss lurer på om vi nå går rundt ubeskyttet selv med to doser i armen.

Det korte svaret er nei. Men vaksinenes effekt ser ut til å svekkes alt etter seks måneder. Og mest blant de eldste og sårbare.

Om du ble vaksinert i januar, er syk, eldre og oppholder deg der det er mye smitte, kan du ha større risiko for å bli smittet og syk enn noen gang. Om du er uvaksinert er det enda verre.

For samtidig – på den lyse siden – tror ekspertene vaksinene fortsatt beskytter godt mot alvorlig sykdom og død.

NYE TILTAK: Helseminster Ingvild Kjerkol holder fredag pressekonferanse om corona der vi kan vente oss nyheter om både coronapass og nye, nasjonale tiltak.

Vi har ikke hatt lang nok tid på å observere dette. Men det hamrer inn med studier av ulik kvalitet.

En britisk studie tyder på at beskyttelsen mot å smittes for folk over 50 år vaksinert med Pfizer er på vel 60 prosent.

En ikke-publisert svensk studie finner ingen beskyttelse mot smitte fra Pfizer 212 dager etter vaksinasjon. AstraZeneca viste enda dårligere effekt, mens Moderna er best. Beskyttelsen mot alvorlig covid-19 var også kraftig svekket etter 181 dager (da var den på vel 40 prosent). Raskest gikk effekten ned hos sårbare, menn og eldre.

Problemet med studien er at det ikke er sikkert det er svekket vaksineeffekt den egentlig viser. Det kan også dreie seg om at det er mer smitte i samfunnet nå og at folk tar mer risiko når de er vaksinert.

Men at vaksinene reduserer risikoen for smitte og sykdom er det likevel ingen tvil om.

Få har vel glemt de forferdelige tiltakene vi hadde i første halvår 2020. Pappaer fikk ikke være med på fødsel. Pårørende ble nektet å delta i begravelser. Mange fikk ikke tatt farvel til familiemedlemmer som lå for døden.

Og det kanskje mest opprørende: Utsatte og sårbare på institusjon fikk i uke etter uke ikke motta besøk.

Heldigvis skal vi ikke dit igjen. Men i et åpent samfunn, slik vi har hatt siden september, har vi fått mer smittespredning og flere innleggelser enn vi planla.

Hva som er passe nivå er det vi prøver å finne ut av nå. Og det er vanskelig.

Vi vil verken ha for strenge tiltak med stengte skoler, et skadelidende næringsliv og masse ensomme mennesker. Men vi vil heller ikke ha fulle sykehus og mange syke og døde.

Regjeringen Støre tillater for tiden såpass mye smitte at det dør like mange som før vi fikk vaksinene. Det handler nok mye om at vi tror pandemien er lettere å kontrollere, samt at de fleste er kjempelei tiltak.

Regjeringen må legge en ny strategi fremover. For dette går visst ikke over. Og hvor strenge tiltak vi skal ha og hvor mye sykdom vi tillater, det er politiske spørsmål.