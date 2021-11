Leder

Aps feriepengebommert

Statsminister Jonas Gahr Støre har valgt redusert el-avgift for alle fremfor feriepenger neste år for dem som ble permittert eller arbeidsledige under coronaen.

Statsminister Jonas Gahr Støre innfrir ikke et av sine viktigste valgløfter: At permitterte skal få feriepenger. I stedet foreslår han redusert el-avgift til alle, enten de har høy eller lav strømpris.

Kanskje håpet Støre og hans folk at SV ville fikse feriepengene i budsjettforhandlingene i Stortinget. At dette ville være et krav fra regjeringens foretrukne budsjettpartner, SV, som Ap og Sp dermed kunne innfri.

Kan presse gjennom

I så fall har Støre forregnet seg kraftig. SV-leder Audun Lysbakken er helt klar - han ser det ikke som sitt partis oppgave å oppfylle Aps valgløfter. SV vil prioritere egne løfter, der partiet mener det får mest igjen i sine kjernesaker, klima og fordeling.

Men heller ikke SV har det lett i denne situasjonen. For dersom resultatet blir at arbeidsledige og permitterte ikke får feriepenger, vil det også slå tilbake på SV. Lysbakken har tidligere gått inn for feriepenger til permitterte. Og han har mulighet til å presse det gjennom, dersom han ønsker det. Samtidig er det lett å forstå at SV vil kjempe for sine egne hjertesaker, ikke redde Ap ut av trøbbel.

En underlig prioritering

Det er grunn til å spørre om Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fikk sitte helt for seg selv, på kontoret sitt i Finansdepartementet, da han utformet regjeringens tilleggsforslag til neste års statsbudsjett. Det er ikke mye en ny regjering kan gjøre med forgjengerens forslag til statsbudsjett på noen korte uker. Men de endringene som kom, bærer i stor grad Sps merke. Enten vi snakker om støtte til grendeskoler, eller redusert el-avgift.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har satt sitt og Sps tydelige preg på tilleggsbudsjettet fra den nye regjeringen.

Det er en underlig prioritering, å bruke tre milliarder kroner på å kutte i el-avgiften til alle, uansett hvor de bor i landet. Det er et enormt sprik i strømprisen i Norge akkurat nå. Det er også slik at de som har de største husene, med strømkabler i oppkjørselen og oppvarmet badestamp i hagen, bruker langt mer strøm enn de som bor i en liten leilighet.

Det er ingen sosiale hensyn som kan rettferdiggjøre tre milliarder kroner i kutt i el-avgiften. De som ønsker å hjelpe dem som strever med høye strømregninger denne vinteren, må spisse tiltakene slik at de treffer dem som trenger det. Ikke alle andre.

Rettferdig fordeling

Coronaen har satt oss på prøve. Noen har fått en høyere regning enn andre. Alle de som har mistet jobben, eller har blitt permitterte fordi hele Norge i en periode stengte ned, har måttet leve med stor usikkerhet, og ofte med lite penger. Også de mange krisepakkene og støtteordningene har truffet ulikt. Noen bedrifter og næringer har kommet godt ut, andre sliter fortsatt.

I en slik situasjon er det ikke urimelig om de som har gått uten arbeid i lang tid på grunn av coronaen, får mulighet til å planlegge ferie, også neste år. Rettferdig fordeling handler også om å fordele belastninger. I pandemiens tid blir det ekstra tydelig.