Leder

Et angrep på Norge

OVERVÅKER: Norges nasjonale cybersenter – NorCERT er den operative delen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Dette er organet som håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur i Norge.

Vi har opplevd et av landets verste hackerangrep. Viktige institusjoner er blitt rammet. Det viser vår sårbarhet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det skal ikke herske tvil. Onsdagens massive hackerangrep mot blant annet BankID, Altinn, NAV, politiet, VG og en rekke andre medier er svært alvorlig. Det er et forsøk på sabotasje av kritisk norsk infrastruktur.

Det er det prorussiske kriminelle hacker-nettverket Killnet som har påtatt seg ansvaret. Russiske myndigheter hevder sin uskyld. Men når man ser hvordan angrepet sammenfaller med en rekke utspill fra russiske myndigheter, tyder alt på at de har en finger med i spillet.

Angrepet var egnet til å skape frykt og forvirring. Det viste hvor enkelt det er for slike krefter å ramme Norge. Det var kanskje også hensikten.

Så langt ser det ikke ut til at sensitive data er på avveie. Det var først og fremst hjemmesidene og ikke selve tjenestene – som BankID – som ble angrepet.

Angrepet aktualiserer likevel noen helt grunnleggende spørsmål.

Er det norske samfunnet godt nok beskyttet?

Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Store deler av våre liv er helt og holdent avhengig av tilgang til internett og digitale løsninger. Det gjelder alt fra å identifisere oss selv som landets borgere gjennom BankID, til å betale i butikken, snakke med NAV og banken, signere kontrakter, levere inn eksamensoppgaver og skatteoppgjør.

Det flere timer lange angrepet kom dagen etter at det ble enighet i NATO om at Sverige og Finland kunne bli medlemmer i alliansen. Og samme dag som Jonas Gahr Støre varslet at Norge bidrar med langtrekkende artilleri til Ukraina. Dessuten bare timer etter at Norge gjorde det klart at vi ikke ville gjøre unntak fra restriksjoner mot Russland.

Noe som innebærer at Norge ikke vil la russerne bruke norsk jord til å frakte forsyninger til gruvearbeidere på Svalbard. Varer kan fortsatt sendes sjøveien. Men russerne mener altså at dette er brudd på inngåtte avtaler.

Alvoret i angrepet økte ytterligere da det ble fremmet dødstrusler mot Nato-generalsekretær, Jens Stoltenberg og hans familie og støttespillere.

For to år siden opplevde vi et tilsvarende dataangrep mot Stortinget.

En russisk hackergruppe sto sannsynligvis bak, mente PST i etterkant. Dataangrep er en av de alvorligste sikkerhetstruslene mot Norge i dag. Denne ukens angrep var en kraftig påminnelse på det. Derfor skal vi håpe på det beste, men forberede oss på det verste.