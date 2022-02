OPPFORDRER FB-GRUPPE: – Rydd opp! Å piske opp hat mot LO og de ansvarlige politikerne som kan gjøre noe med folks problemer er farlig, skriver Richard Storevik.

Fra strømopprør til propaganda

Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm» har gått fra å være en kanal for et tverrpolitisk folkeopprør til noe som ligner mer og mer på en privat propagandakanal for ganske ekstreme holdninger.

RICHARD STOREVIK, leder Fellesforbundet avd. 5

På kort tid har folket reist seg mot høye strømpriser. Et tydelig tegn på folkeopprøret er Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm», som nå har over 600.000 medlemmer. Jeg var en stor fan av gruppen i starten, først og fremst fordi jeg var helt enig med det politiske kravet.

Strømsaken er utrolig viktig for Fellesforbundet og LO. Norsk industri er helt avhengig av billig kraft, og mange av mine medlemmer blir hardt rammet av høye strømregninger. Selv om jeg ikke er 100 prosent enig med detaljene i den politiske løsningen til folkene bak gruppen, satte jeg stor pris på at det oppsto en politisk uavhengig bevegelse som var med å presse på i en viktig sak.

Men de siste ukene har gruppen etter mitt syn tatt en kraftig høyresving. Administratorene har begynt å angripe LO. Det oppfordres til boikott og utmeldelse av LO. Det florerer med hatske utfall, mobbing av LO-folk og konspirasjoner om forholdet mellom LO og Ap. Som så mange har kommentert – eller forsøkt å kommentere på de mange LO-kritiske postene – hva i alle dager har dette med strømsaken å gjøre?

Når det oppfordres til masseutmelding og boikott av LO ringer alarmklokkene i mitt hode.

Der LO er tuftet på medlemsdemokrati, er Facebook-grupper tuftet på helt andre og mindre demokratiske prinsipper. Og nå ser vi den store svakheten med sosiale medier. For gruppen er blitt en stor og viktig mediekanal, men de reguleres ikke av noen redaktørplakat eller medlemsdemokrati. Administratorene har full kontroll over hvem som kan poste og kommentere.

Partiet Rødt virker å være tett knyttet Facebook-gruppen. Bjørnar Moxnes har stilt opp på demonstrasjonene som folkene bak har arrangert i en rekke norske byer. Hvorfor velger Rødt å la seg assosiere med denne gruppen på tross av LO-hatet som fremmes der?

Fellesforbundet, som en del av LO, har mange dyktige folk som jobber knallhardt med å løfte denne saken. Vi skal være utålmodige og stille strenge krav til de som styrer, men måten gruppen nærer seg av folks misnøye på bygger opp under hat. Ja, strømkrisen er akutt, men det er bare gått litt over 100 dager, og regjeringen må se hele bildet.

Så derfor er min oppfordring: Rydd opp! Å piske opp hat mot LO og de ansvarlige politikerne som kan gjøre noe med folks problemer er farlig.