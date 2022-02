STANS REVERSERING: – SV skal ta kampen for de som sitter nederst ved bordet. Det ligger i partiets DNA. Derfor må partiet stemme mot justisminister Emilie Enger Mehls (Sp, bildet) varslede reversering av domstolsreformen, skriver kronikkforfatteren.

SV må si nei til å reversere domstolsreformen

Domstolsreformen er én av mange endringer i rettssystemet som må til for å sørge for at enhver kan hevde sin rett. SV bør være partiet som sikrer bedre rettssikkerhet for vanskeligstilte, og bør lytte til fagfolkenes genuine bekymringer, ikke til justisministerens fortelling om desentralisering.

RAHMAN CHAUDHRY, jusstudent og SV-medlem

Det er en stor forskjell på å ha rett, og å få rett. Dersom noen har begått en urett overfor deg, kan du ha rett på erstatning og oppreisning. Det er likevel du som selv må gå til domstolene med et sivilt søksmål. Det tar tid, og det koster. Og det er ikke sikkert at du får en behandling som holder mål, i hvert fall ikke om du bor i distriktet.

Vi har mye igjen å gjøre for at alle skal kunne hevde sin rett, uavhengig av lommeboken og hvor de bor. SV fikk i statsbudsjettforhandlingene gjennomslag for en historisk økning i inntektsgrensen for fri rettshjelp. Økningen vil gjøre det mulig for langt flere å føre saken sin for domstolene enn før. Av samme grunn som SV kjempet gjennom økningen i inntektsgrensen, må SV nå si nei til regjeringens reversering av domstolsreformen.

En effektivisering av domstolene handler i grunn om å sikre kvalitet i landets rettssaler. I dag når ikke domstolene fristene Stortinget har gitt dem for å levere avgjørelser i både sivile og strafferettslige saker. Det får alvorlige konsekvenser for mennesker som går gjennom de mest krevende prosessene i sine liv. Hardest går det ut over dem som har ressursene tynt spredt ut fra før. Når vi har en mulighet til å bruke ressursene i domstolssystemet vårt bedre og mer rettferdig, bør vi ikke kaste den bort.

Mye kan sies om Solberg-regjeringens reformer. Mange av dem ble gjennomført uten å snakke med fagfolk og lokalbefolkning. De hadde til formål å spare inn, uten å ta høyde for at tilbudet til befolkningen kunne bli svakere. Domstolsreformen er et hederlig unntak. Mindre byråkrati i domstolssystemet frigir mer tid til å dømme, det kutter ned saksbehandlingstiden og lar borgeren hevde sin rett raskere.

Å samle fagmiljøene vil øke kvaliteten på domstolenes arbeid, og øke borgernes rettssikkerhet. Dette skjer samtidig som rettsstedene ikke forsvinner, det er kun administrative stillinger som flyttes. Det har altså ikke foregått noen desentralisering, som Senterpartiet forsøker å skape en illusjon om.

Fagmiljøet stiller seg også fullt bak reformen. Advokatforeningen, sorenskrivere, tingrettene, lagmannsrettene, Domstolsadministrasjonen, Barneombudet – alle ber regjeringen stanse reverseringen, eller i det minste avvente til en reell evaluering har blitt gjennomført.

Regjeringens høringsnotat til reverseringen løfter frem flere utfordringer i domstolssystemet. Det pekes på at de såkalte “barnesakene”, rettsmøter der en eller flere av partene er barn under 18 år, ikke får en forsvarlig behandling. Det pekes også på at mange domstoler er sårbare fordi de er for små – de er sårbare for store endringer i antall saker, og fordi handlingsrommet for utnyttelse av ressurser er for lite fleksibelt.

Likevel er regjeringen bare opptatt av symbolpolitikk, heller enn å foreslå hvordan man kan gi barn forsvarlig behandling i rettssystemet. For innspillene de nå ber om er allerede kommet. Fagmiljøet har allerede kommet med forslag til hvordan man kan avbøte disse problemene – ved å gjennomføre domstolsreformen.

SV er partiet for barna som står i utfordrende rettssaker, og SV er partiet for sterke domstoler nær folk. Derfor bør SV også lytte til fagmiljøet, som for lengst har gitt innspill til hvordan disse utfordringene kan takles. Regjeringens reversering har ingen forslag til hva som skal stå igjen når anslagsvis 75 millioner kroner er brukt på reverseringen – barnesakene kommer fortsatt til å være mange, og domstolene sårbare.

Effektene av domstolsreformen har allerede begynt å vise seg. I Rogaland har man gått fra en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 144 dager i Jæren tingrett i 2020, til 79 dager i Sandnes tingrett etter reformen. Det er nok den første av mange lokale månelandinger. Å nærmest halvere saksbehandlingstiden handler ikke bare om å lette byrden for domstolene, det handler om at vanlige folk får kortet ned en belastende rettslig prosess.

Å stanse reformen allerede nå, før tallene har rukket å komme inn fra andre deler av landet, vil være å kortslutte en av de viktigste reformene i moderne norsk rettshistorie før den en gang får tid til å virke.

SV skal ta kampen for de som sitter nederst ved bordet. Det ligger i partiets DNA. Derfor må partiet stemme mot reversering av domstolsreformen.