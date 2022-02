Kommentar

Den som bare hadde vært svensk

Av Astrid Meland

For det er full fres, tilflytting og villamangel i nord.



Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Åh, Senterpartiet! Tenk å ha vært svensk nå. I Nord-Sverige snakkes det om muligheter for tilflytting av hundre tusen mennesker.

I Luleå 80 mil nordøst for Trondheim gikk det villaer for over ti millioner før jul. I Skellefteå halvannen time nedover kysten, flytter folk inn hyttene sine for å leie ut huset for 70 000 kroner i måneden.

Da Northvolt bestemte seg for å legge batterifabrikken sin her, måtte kommunens plan for nye skoler, barnehager og annen infrastruktur stoppes. Den var ikke offensiv nok.

Det er ny giv i fraflyttingstruede distrikt.

SKELLEFTEÅ: Ved gigantfabrikken Northvolt byen ble de første battericellene produsert nå i julen. Bedriften igger an til å bli en av Sveriges største arbeidsgivere.

Åh, Arbeiderpartiet, tenk å ha vært svensk nå!

I den fraflyttingstruede byen Boden i det aller nordligste lenet, skjer presis det næringsministeren i Norge drømmer om.

I februar i fjor bestemte man seg for å etablere stålverk her. Nå har politikerne gått inn for å bygge et luksushotell med 300 senger. Eiendomsmeglerne har flyttet inn i større lokaler. Det trengs syv nye skoler og fem barnehager. Befolkningen ventes å vokse bratt.

«REVOLUSJONEN I NORD»: I Boden nord i Sverige er byen med 17 000 innbyggere klar til å bli flere. Det planlagte, fossilfrie stålverket skaper ny vekst.

Hvorfor skjer dette i Sverige?

Å lage stål av tysk kull er ikke like inn lenger. For det er både dyrt og forurensende.

Og Nord-Sverige flommer over av grønn, billig kraft.

Ifølge Statnett ligger Sverige an til et enormt kraftoverskudd på 40 terawattimer i 2025, som er opp fra 25 i dag.

Det skjer først og fremst på grunn av rekord i vindkraftutbyggingen, som stort sett kommer i nord.

LULEÅ: Ved pilotfabrikken til HYBRIT samarbeider kraftprodusenten Vattenfall med stålprodusenten SSAB og gruveselskapet LKAB om å lage stål uten kull.

Hva med Nord-Norge? Her tyter det også over av billig, grønn kraft. Og næringsaktører har lyst til å lage datasenter, batterifabrikk, ammoniakk og hydrogen.

Og her er det også noe å ta av. For Nord-Norge har et kraftoverskudd på kanskje 4–5 terawattimer.

Men et par av disse terawattimene er ment å gå til elektrifiseringen av gassanlegget på Melkøya. Så trengs det en halv TWh til å kjøre den nye plattformen Wisting på grønn strøm. Batterifabrikken Freyr trenger også over to terawattimer.

Og da er det overskuddet vekk.

KIRUNA: De høye møllene rager høyt over skogen som fungerer som en «pute» og gir jevn og god vind. Planen er å lage fossilfritt stål av jernmalmen som utvinnes her.

Sverige derimot fortsetter å pøse på med kraftutbygging i folketomme områder. Mange som er imot kjernekraft, støtter vindkraft.

Så er også svensker er bekymret for samiske interesser og naturvern. Men det er mindre folk her oppe. Da verdens største landbaserte vindkraftverk i Markbygden skulle bygges ut var det bare 20 berørte naboer (!).

I Norge derimot, er det stopp. Og da norske myndigheter i 2019 sa hvor vi kunne bygge ut vindkraft i Norge, var omtrent den eneste regionen som ønsket vindkraft Øst-Finnmark.

De fikk høre at Finnmark ikke trengte mer kraft og at de hadde for dårlig nett.

TIL NORD-NORGE: Den norske battericelle-fabrikken Freyr ble listet på New York-børsen i fjor sommer. Nå jobber selskapet med grunnarbeider på den gamle jernverkstomten i Mo i Rana.

Nå om dagen handler kraftdebatten i Nord-Norge om at vi for all del ikke må bygge bedre nett som kan brukes til å sende kraften sørover. Tvert om tas det til orde for å sikre at kraften låses inn slik at Nord-Norge får beholde overskuddet selv.

Det er en litt korttenkt debatt.

For om Sverige realiserer sine gigantplaner, og om halvparten av planene i Nord-Norge kommer lenger enn til Arendalsuka, er kraftoverskuddet uansett vekk.

Da kan det hende nordnorsk industri vil ønske bedre linjer til å importere kraft sørfra, for eksempel fra noe av havvinden som skal bygges. Det er ikke så lenge siden det faktisk skjedde. At vi forsterket linjene for å øke flyten nordover.

Og skal man bygge industri, trengs det nett.

Da Solberg-regjeringen la frem Energimeldingen i juni i fjor sa de at det trengs både mer kraft og mer nett.

Men de skrøt også av vårt digre kraftoverskudd.

Men så gikk det litt tid. Og før jul sa Statnett plutselig at overskuddet vårt nesten er borte om fire år.

Kanskje hvilte vi oss for mye på de store kraftoverskuddene, som også gjorde utenlandskabler til en mer attraktiv plan. Vi visste at vi skulle elektrifisere Norge, men glemte å regne på hva vi ville trenge fremover.

Den borgerlige regjeringen satte da også til slutt vindkraftutbyggingen på hold på grunn av alt bråket. En pause vi støttet i VG.

KREVER NORGE UT AV ACER: Demonstranter mot strømprisene på Eidsvolls plass utenfor Stortinget tirsdag ettermiddag. Hovedkravet til Industriaksjonen, som demonstrerte 21 steder i Norge, er ting som makspris og stans i krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Mens Sverige og nabolandene durte videre, har vi stått stille. Det vi planlegger nå, er en halvert havvindsatsing som gir kostbar kraft og som kanskje kommer om åtte år.

Så når strømdemonstrantene samler seg i norske byer i protest mot høye priser, vil det smarteste være å kreve økt produksjon av all slags lønnsom, fornybar kraft.

Det er ikke noen rask løsning, for det tar mange år å bygge ut. Men det hjelper mer enn å se seg tilbake og protestere mot valg vi gjorde i fortiden.

Det er gått år nå. Og ingen nye vindkonsesjoner er gitt. Det er også uklart når det åpnes igjen. Og det betyr problemer for regjeringens enorme planer.

Klimagassutslippene skal halveres innen 2030, og den eneste måten å få til det på er å få plattformene våre over på fornybar drift. Kanskje kan vi komme oss unna noe av det. Men samtidig vil regjeringen «reindustrialisere» Norge, og næringsministeren har lovet milliardstøtte til norske batterifabrikker.

Men er ikke det beste å sørge for at de får billig, ren kraft?

Det ser sånn ut i Nord-Sverige.