Det er mye som kan gå galt

NOVEMBER 2021: Dette bildet er fra den nest siste samtalen mellom Joe Biden og Xi Jinping. Torsdag skal de to snakkes igjen, ifølge Bloomberg.

Det hersker stor spenning foran videosamtalen mellom presidentene Joe Biden (79) og Xi Jinping (69) torsdag. Forholdet mellom verdens to største økonomier, USA og Kina, kan gå i vranglås.

De snakket sist sammen midt i mars, og før det i november.

I mars var Biden opptatt av å overtale Xi Jinping til å få med Kina på sanksjonene mot Russland. Den kinesiske presidenten svarte med at konflikten i Ukraina «ikke er i noens interesse» og at den internasjonale sikkerheten veier tyngst.

Denne gang blir det nok mer Ukraina, men ikke minst vil det trolig handle om Taiwan, som Kina gjør krav på.

Det er mye som kan gå galt i denne samtalen. Heldigvis er det to gamle kjente som skal sitte ved hver sin computer.

Spenningen mellom Kina og Taiwan har økt de siste årene, og Kina har gitt klar beskjed om at de ikke vil nøle med å starte en krig om Taiwan skulle erklære uavhengighet.

Joe Biden på sin side brøt nylig med etablert amerikansk politikk da han sa at USA vil forsvare Taiwan militært hvis Kina går til angrep. Det hvite hus rykket ut i etterkant og sa at USAs «strategiske tvetydighet», der de ikke svarer klart på dette spørsmålet, ikke er endret.

DIGITALT MØTE: Joe Biden og Xi Jinping i et møte i mars 2022. Biden prøvde den gang - forgjeves - å få Xi med på sanksjoner mot Russland som følge av Ukraina-krigen.

– Kina og Taiwan skal gjenforenes, har president Xi Jinping uttalt. Og ifølge amerikanske militære har det kinesiske militæret, i luften og til sjøs, blitt betydelig og merkbart mer aggressivt i dette området de siste årene.

Taiwan er ei øy som ligger i Stillehavet, øst for det kinesiske fastlandet. Da kommunistene vant borgerkrigen og tok makten i Kina i 1949 flyktet nasjonalistlederen Chiang Kai-shek med sine styrker til Taiwan, som har hatt et trøblete forhold til kommunist-Kina siden den gang.

Kina ser på Taiwan som kinesisk territorium, og kaller øya konsekvent for Taipei.

– Komplisert forhold

En representant for det amerikanske utenriksdepartementet sa tirsdag at Washington har et «veldig komplisert forhold til Beijing»

Muligheten for at lederen for Representantenes hus, president Bidens partifelle Nancy Pelosi, skal sette sine føtter på den omstridte øya, har fått kineserne til å rase. En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet advarte onsdag mot at USA vil merke «merke konsekvenser». Pelosi er nummer tre i rang i det offisielle USA, etter president og visepresident. Hun er en ivrig støttespiller for Taiwans selvstendighet.

Pelosi vil ikke si om hun planlegger å dra til Taiwan, men om hun gjør det, vil hun være den høyest rangerte amerikanske politiker som besøker øya på 25 år siden Newt Gingrich, den gang leder av Representantenes hus, var der. Det kinesiske forsvarsdepartementet går så langt som å fastslå at et slikt besøk vil «undergrave grunnlaget det politiske grunnlaget for forholdet mellom USA og Kina».

USA støtter politikken om at det bare finnes ett Kina og har ikke diplomatiske forbindelser til Taiwan, men har forpliktet seg til å bidra til landets forsvar.

GAMLE KJENTE: Xi og Biden fotografert sammen da begge var visepresidenter i 2011. Etter at begge ble presidenter, har de ikke møttes fysisk.

En representant for det amerikanske utenriksdepartementet anklaget tirsdag Kina for økte «provokasjoner» mot rivaler i Sør-Kinahavet og fastslo at Kinas «aggressive og uansvarlige oppførsel» betydde at det bare er et tidsspørsmål før det oppstår en alvorlig situasjon.

Hun anklaget kineserne for både farlige avskjæringer av australske fly og for at de har utfordret forskningsaktivitet og energiutforskning innenfor Filippinenes økonomiske sone.

Amerikanerne hevder at det har vært «dusinvis» av hendelser i Sør-Kinahavet i første halvår 2022 som har involvert det kinesiske militæret.

Ingen koseprat

Telefonsamtaler mellom den amerikanske og kinesiske presidenten er ikke noe som skjer impulsivt. Dette er den femte samtalen mellom dem. Alle er nøye planlagt og der folk lenger ned i systemet har snakket lenge sammen i forkant.

Derfor vet både Biden og Xi at torsdagens samtale ikke blir noen «koseprat». USA er bekymret både for Taiwan og for at Kina skal knytte enda sterkere bånd til Putin og Moskva.

Mens Vesten nå bryter alle gassavtaler med Russland, kan Kina komme til å bli det nye markedet for den russiske gassen. Beijing har sånn sett stor innvirkning på hvordan russisk økonomi vil utvikle seg etter sanksjonene som ble innført da landet invaderte Ukraina.

Joe Biden får neppe med seg Xi på sine sanksjoner denne gang heller. Derimot bør Biden være klar i sine advarsler mot en kinesisk invasjon på Taiwan. Han bør kreve at Beijing lover å ikke bruke vold for å innlemme Taiwan i «fastlands-Kina». Xi må akseptere at det er øyas 23 millioner innbyggere som selv skal bestemme sin fremtid.

Lavere vekst

Når sjefene for verdens to største økonomier snakker sammen, vil handel og vandel naturligvis også bli en del av praten. Etter et par års handelskrig, undertegnet de to landene en handelsavtale i januar 2020. Amerikanerne beskylder Kina for ikke å ha økt eksporten av amerikanske varer som forespeilet i avtalen. Kineserne på side hevder at det skyldes forhold utenfor deres kontroll - som pandemien.

Veksten i Kina er ikke som før, og det ser ikke ut til at Kina klarer å nå sitt mål for økonomisk vekst i 2022. Men president Xi er klar på at de skal fortsette balansen mellom kommunisme og kapitalisme. Han sa onsdag at Kina de neste fem årene skal utvikle seg til et «moderne sosialistisk land».

Håpet er at de to kommer til å møte hverandre fysisk i november 2022. De har foreløpig ikke møttes som to presidenter - men Biden har flere ganger omtalt Xi som en gammelt bekjent fra den gang begge var visepresidenter.

Men det er lenge siden. Det har rent mye vann både i Mississippi og i Chang Jiang siden den gang. Både USA og Kina har endret seg, og avstanden mellom de to landene er større enn på flere tiår.