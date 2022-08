UTDANNING: – Selv om man innfører alternative metoder for opptak, er det ikke sikkert man tar bort karakterpresset, skriver kronikkforfatteren.

Karakterpresset forsvinner ikke

Det er viktig å diskutere et nytt system for opptak til høyere utdanning. Det er likevel feil som må unngås.

MARTE VESTVIK, student

26. juli gikk leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) Maika Marie Godal Dam ut mot karakterjaget i dagens opptakssystem for høyere utdanning.

NSOs forslag til forbedringer gjør at jeg vil dele mine egne erfaringer med norsk opptakssystem.

Jeg har allerede vært gjennom opptakssystemet som Godal Dam prater om. For tre år siden søkte jeg på bachelor gjennom Samordna opptak, kom inn og har nå fullført graden. Ja, jeg opplevde et visst karakterpress på videregående og jeg er helt enig i at dette er et problem det bør tas tak i.

Men, når jeg nå har vært gjennom en søknadsprosess som ligner på den NSO ønsker seg, har jeg følt et sterkere press og en større uforutsigbarhet enn noen gang.

Før bacheloren min endte i våres begynte jeg å søke på 2-årige masterstudier. Her legges det vekt på flere ting enn karakterer. I likhet med forslagene til NSO og Godal Dam krever flere mastere motivasjonsbrev og noen gjennomfører intervjuer av søkere.

Når man gjør som meg og søker på flere programmer på flere forskjellige læresteder krever det et Excel-ark for å holde oversikt over alle kriteriene.

Det finnes også en rekke prosesser som kan avgjøre vår fremtid, men som vi ikke får informasjon om. Flere masterprogrammer kvoterer søkere basert på ulike studiebakgrunner og læresteder. Dermed kan du få avslag mens en søker med lavere snitt få opptak. Vi vet heller ikke om motivasjonsbrevene våre egentlig blir lest eller hvordan de blir vektlagt.

Jeg har tidligere jobbet som opptaksarbeider på et norsk universitet og erfart hvor store variasjoner det er mellom fakulteter, institutter, og til og med studieprogrammer når det kommer til opptaksrutiner.

Det å vite hvor store variasjoner som finnes, får det å søke på en master til å føles som ren gambling. Den eneste måten å virkelig føle seg sikker på å få studieplassplass er å ha rågode karakterer. Og plutselig var karakterpresset tilbake igjen.

Mitt poeng er at selv om man innfører alternative metoder for opptak, er det ikke sikkert man tar bort karakterpresset.

I verste fall kan man påføre søkerne mer uforutsigbarhet. Da er det ekstremt viktig med tydelighet rundt opptakskravene.

Vi må også huske på at søkerne det prates om i denne debatten er elever som kommer rett fra videregående skole. Min erfaring med et opptakssystem hvor hvert studieprogram jeg søker på krever sin egen form for søknad er at det tar ekstremt mye tid og krever ekstremt mye motivasjon.

Kan vi forvente dette av videregåendeelever som aldri har vært gjennom opptakssystemet før?

Det jobbes for tiden med å finne en løsning på masteropptaket, men vi må nok vente et par år før den kommer. I mellomtiden er det viktig at vi ikke går i de samme fellene gjennom en eventuell endring av Samordna opptak.

Jeg er veldig glad for at Godal Dam og NSO tar ansvar for å røske opp i systemer vi tar for gitt. Min bekymring er derimot at NSOs forslag kan bety mer jobb og mer press på både søkere og opptaksarbeidere.