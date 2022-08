STENGT: – Vi gler oss – men frå ti meters hald ser vi plakaten. «Opnar igjen 15. august».

«Sommarstengt. Opnar igjen 15. august».

Sommaren er ei tid for å gjere ting. Kva gjorde du i sommar, semesterets første skulestil, i alle land, i alle dei år, det er ikkje for ingenting, det er ikkje alt med skuleverket som er uforståeleg.

OLAV KRISTISETER, forfattar og musikar

Sat ein berre heime, og ingenting anna gjorde enn stira på skjerm, så brukar ein fantasien, aktivitetsplikta om sommaren er absolutt.

Dette veit alle, alle føler det òg. Det er liksom i den varme årstida ein skal leve, her oppe, på toppen av verda.

Resten av året går det greitt å overleve, i meir eller mindre lune mørker, i blafrande telys med digre temugger i hendene, men om sommaren må ein strippe, anten ein vil eller ikkje. Ein må ver så god ta av seg «over» og berre leve, helst på den måten dei fleste oppfattar det.

Å ja, lutter velvilje og opne dører overalt, men det er no så, det er dette graset på andre sida, det er ikkje så godt med det.

Skulen her slutta i midten av juni, då er det mange veker igjen å utforske på, mange før ein må til sitt eige igjen, ein kunne nok ikkje vore heldigare med tidspunktet.

Vêret kunne vore betre, men kunne det ikkje alltid det? Ingen får alt.

Ein byrjar på biblioteket, den lettaste staden å få overblikket på, der har dei alt ein treng av info og reisebøker og tips og ein veit ikkje alt.

Biblioteket, ei nådegåve til borgarane i dei fleste land. Men døra er stengd. Det var rart. Oppussing? Nei, sjå der, ein liten plakat. Sommarstengd. Ja vel? Spelar inga rolle.

Ein har verda i lomma, det var ikkje slik å forstå, vi går på ein lunsjrestaurant for å summe oss, vi går til ein av dei anbefalte. Ja vel? Stengd her òg?

Vi får ta bussen tilbake til den lånte leilegheita, den vi skal ha til base i denne spennande tida, om det no er på sine måtar med over to tusen i døgnet, men vi må hugse, har verten sagt, at det jo er ei heil leilegheit, ikkje berre eit lite hotellrom, og der har ho orda sine i behald, om det rett nok finst hotellrom som er større enn denne, kan hende dei fleste.

Men vi har vår nøkkel og treng ikkje uroe portnarar om natta, skulle det bli til det, at vi er ute om natta, og kven veit! I sommareventyret kan alt skje.

Men det tek si tid. Bussen vil liksom ikkje kome. Faktisk kjem han slett ikkje, men vi spør ei triveleg dame som kjem gåande, på det viset som er, har si fulle hyre med ein arg puddel. Å, nei, det er sommarruter no. Så bra! Ja, men det er færre avgangar, då.

Vi trur først ikkje det vi høyrer. Sommarruter har vi ofte køyrt, men det tyder då vitterleg fleire, ikkje færre avgangar? Korleis skal elles turistar og besøkande kome seg rundt? Det blir drosje til leilegheita, på kveldstakst, får vi vite, det kulsar i nakken når vi ser sluttsummen.

Neste dag vil vi koste på oss sein frukost, ifølgje husverten er det butikk rundt hjørnet.

Vi gler oss – men frå ti meters hald ser vi plakaten. «Opnar igjen 15. august».

Altså blir det buss til byen. Etter ein time er vi på plass.

Etter tre–fire stengde dører går det nedover med humøret.

Men Peppes har opent, trass alt.

Når vi etterpå kjem fram til bassenget, alltid så artig for ungane, ser vi at det òg har stengd. Pytt pytt. Vi satsar på ein av dei andre attraksjonane, rett nok eit stykke utanfor byen, men vi har nok fått taket på bussane no.

Men når vi kjem dit, viser det seg at dei kortare sommartidene ikkje er oppdatert på nett.

På veg til leilegheita låner vi syklar. Ingen skal seie at vi ikkje slår to fluger i ein smekk, mosjon og spare pengar! Rett nok blir det ikkje mykje vi sparar, når vi ser sluttsummen, men trass alt var sykkellånaren den einaste, ein får vere glad til.

Men ingen kjenner dagen før sola er nede. Når vi er på leilegheita, er det open dør til naboen! Ein ung friskus, han smiler og er tilforlateleg!

Hei, dristar vi oss til, du har ikkje tips til oss, kva kan vi gjere desse vekene?

Han ser ikkje ut til å forstå, det er så mykje som er stengd, klårnar vi opp.

Han nikkar, alle er på hytta, veit de. Kva slags hytte, lurer vi, alle har hytte, kjem det, alle er der.

Heile sommaren, undrar vi? Meir nikking. Alle saman? Alle barn, alle vaksne? Nikkinga fortsett, som var han ei trekkoppleike.

Men kva med dei besøkande? Tja, seier han, dei finn vel på noko, han orsakar seg, var berre innom eit ærend, skal du på hytta? Han smiler og nikkar.

Vi står og ser etter han utanfor, bilen skrensar av garde, han er ung, må vite.

Vi tek oss ein rusletur. Det er stilt og fredeleg her, ingen kan seie noko anna. I kveldsregnet er ingen vindauge opne, ingen musikk eller eingong tale å høyre.

Her og der etablissement med plakatar på dørene, mørkt på innsida. Vi sjekkar kinoprogrammet. Siste filmen har allereie byrja, siste bussen har uansett òg gått, vi er for slitne til sykkel.

Vi går inn att, før vi legg oss stirer vi ut vindauget, på det stille grå. Vi kan ikkje hjelpe for det, det er som om litt av det òg snik seg inn på rommet vårt.