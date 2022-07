MINNEMARKERING: – Jonas Gahr Støres uttalelse om at muslimer må ta avstand fra ekstremisme er dårlig timet, skriver kronikkforfatteren.

Muslimer gjør en viktig jobb mot ekstremisme

Støre oppfordrer moderate muslimer til å snakke ut mot ekstremisme. Det er hverken riktig beskrivelse av problemet eller løsningen på det.

SVEINUNG SANDBERG, professor i kriminologi, Universitetet i Oslo



Jonas Gahr Støres uttalelse om at muslimer må ta avstand fra ekstremisme er dårlig timet. 22. juli er årsdagen for et verdens største terrorangrep motivert av antiislamisme.

Premisset er også feil. Etter 9/11 har norske muslimer har gjort lite annet enn å ta avstand fra terrorisme – så mye at dette kravet er et av hovedproblemene ved å være muslim i Norge i dag. Med krigen i Syria ble dette intensivert.

Diverse muslimske ledere har ved gjentatte anledninger tatt avstand fra ekstremisme i aviser og andre medier – dette er enkelt å se.

Viktigere, men mer skjult, er den jobben vanlige muslimer gjør hver dag mot radikalisering, i sine nærmiljøer, blant venner og familie.

Dette er grundig dokumentert i forskning. De siste fem årene har jeg ledet prosjektet «Radikalisering og Motstand». For noen år siden skrev vi boken «Unge Muslimske Stemmer» som beskrev deres utrettelige innsats mot ekstremisme.

Vi viser hvordan unge muslimer tilbyr alternative religiøse fortellinger og praksiser som utfordrer dem som kommer fra mer ekstreme miljøer.

Sana, en av dem vi intervjuet, sa noe som var typisk for de fleste: «I Koranen så står det at man ikke skal drepe eller skade noen. Ikke voldta eller tvinge kvinner. Liksom sånne ting, sånn at hvis du hadde vært hundre prosent muslim, så hadde du ikke gjort sånne ting. Men fortsatt bomber de mennesker, barn som er uskyldige. Fortell meg, hvor i Koranen står det at du skal drepe en baby, og at verden skal bli bedre av det?»

Voldelig radikalisering er en problemstilling mange norske muslimer møter daglig og som de tar på alvor. I tillegg til boken har vi skrevet en rekke bokkapitler og internasjonale artikler om hvordan muslimer ikke bare tar avstand fra ekstremisme, og tilbyr andre fortolkninger og fortellinger, men også direkte griper inn og stopper unge som er inne i en radikaliseringsprosess.

I en artikkel med Rune Ellefsen viser vi at den jobben venner og familie gjør sannsynligvis er langt mer effektiv enn innsatsen fra politi og andre tvangsmyndigheter, selv om disse også er viktig.

En ung muslim vi snakket fortalte om en venninne som hadde blitt tiltrukket av jihadisme: «Hun har hatt en ustabil oppvekst. Det er utvilsomt noe som ikke funker i hjernen, så selvfølgelig så kan man bli påvirket. Det var kanskje ett år hvor jeg konstant snakket med henne. Jeg ser på noen venner som søstre, og jeg kan ikke se søstre gå i den fellen».

En annen fortalte at hun selv hadde vært på den vei mot dette da moren grep inn: «Mamma har holdt øye med meg» fortalte hun. En tredje var på vei til Syria, men fortalte at han ombestemte seg etter å ha snakket med Islamske lærde i Oslo.

Støre kan med god grunn kritisere norske muslimer for deres syn på homofili. Dette deler de med flere andre religiøse grupper, samt politiske konservative og høyrevridde grupperinger. Her gjenstår det mye.

Men det er et langt steg fra generell motstand mot homofili til voldelig ekstremisme. Like lang som fra motstand mot innvandring til høyreekstrem terror.

Dersom vi ønsker å gjøre noe med alle former for ekstremisme så må vi begynne med å anerkjenne innsatsen som allerede gjøres. Den viktigste kommer ikke fra stat eller kommune, utvalg og handlingsplaner, men fra dem som er tettest på problemet: Familie, venner, bekjente og mennesker i nærmiljøet.

Veien å gå fremover er ikke anklager om at de ikke gjør nok – for det gjør de som regel – men å finne måter å samarbeide slik at alle gode krefter kan dra i samme retning.