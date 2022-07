MARKERING: Fredag er det elleve år siden 77 mennesker ble drept i terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya.

Debatt

Å leve i en historisk tid

Det har gått elleve år siden terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya. Det begynner å bli lenge siden. I dag er likevel en anledning til å gjøre minst to ting. Det ene er å minne hverandre om at alt som er historie, en gang har vært samtid. Det andre er å spørre oss selv hva vi kan gjøre, for å gjøre vår samtid litt bedre.

TONJE BRENNA, kunnskapsminister (Ap)

Da jeg var barn, lærte vi om krigen på skolen. Krigen med stor K, den som alle visste hva var når den ble nevnt.

NRK sendte «Mens far var på Grini». Kjakan holdt foredrag for oss. Jeg spurte morfar om hvordan det var å være barn da tyskerne kom.

Summen av dette – og av bøker, tv-serier, og fortellinger fra tidsvitner – gjør at jeg og mange andre mener å forstå noe om det som skjedde i Norge og med nordmenn, under krigsårene.

De fleste av oss kan aldri forstå det fullt ut, men vi kan ha en viss formening om det, fordi menneskene som opplevde krigen, fortalte om den i ettertid.

De minnet oss på at alt som nå er historie, har vært samtid.

Jo lengre tilbake i tid det vi snakker om ligger, jo mindre berørt føler vi oss kanskje av det som skjedde.

Det er naturlig. Men med avstanden i tid, blir det viktig å minne hverandre på at de underliggende driverne og tankegodset som i sum ble en livsfarlig ideologi under krigen, fortsatt finnes i 2022.

Tankene om raseideologi og hat mot folk som er annerledes, tenkes stadig, og formuleres stadig på nytt. Antakelig blir de både tenkt og uttalt på nytt igjen i dette øyeblikk – kanskje i en samtale, i et nettforum eller i en organisasjon.

22. juli 2011 ble regjeringskvartalet bombet og mennesker skutt og drept på Utøya. Først diskuterte vi ikke hvorfor det skjedde, før det endelig ble satt ord på, ti år etter terroren.

Mennesker har fortalt om det som skjedde, og hvordan det har påvirket dem.

Stadig flere har funnet sin stemme og sin plass. Historikere har dokumentert, det er skrevet bøker og laget filmer. Det er viktig for vår nåværende og fremtidige forståelse av terroren – både av hendelsene og av årsakene.

Jeg mener ikke å sammenligne andre verdenskrig, og terroren 22. juli i konsekvens, omfang eller størrelse.

Jeg mener å minne deg, meg og oss på at det skjer noe i det vi sorterer disse grusomme dagene, månedene og årene som «noe som skjedde for lenge siden».

Vi har mulighet til å snakke om terroren som noe mer enn en historisk hendelse.

Terroren var villet vold som sprang ut fra farlige konspirasjonsteorier, hat og ekstremisme. Tankegodset stoppet ikke da freden kom, ei heller da terroristen ble arrestert, da skytingen utenfor London pub i juni i år, stanset. Tankegodset finnes fremdeles.

Jeg overlevde selv terroren 22. juli. Da vi hørte foredrag fra andre verdenskrig da jeg gikk på skolen, snudde vi oss til sidemannen og spurte: «hva tror du at du ville gjort om det ble krig?»

Når jeg snakker med dagens elever om terroren 22. juli snur de seg til hverandre og spør «hva skal vi gjøre for at det ikke skjer igjen?».

Det gir meg håp for fremtiden, fordi dagens unge opplever at de kan gjøre noe. Samtidig er det en ubehagelig påminnelse om hvor nært terror og vold har kommet på oss.

Jeg tror ikke de fleste i Norge tenker på 22. juli hver eneste dag. Og godt er det – det ville vært utmattende om vi alle skulle bruke så mye tid på det.

Men en del mennesker må, i år etter år, fortsette å forholde seg til hendelser som endret livene deres helt grunnleggende.

Det er en påminnelse om hvor alvorlig terror og vold er.

Derfor håper jeg du finner din dag, eller ditt ene øyeblikk, der du spør deg selv eller sidemannen: «hva kan jeg gjøre for å bekjempe hatet?» Og dermed også være med på å gjøre vår samtid litt bedre.