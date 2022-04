KLÆR: – EU har levert en kles-gavepakke som tar det grundige oppgjøret med bruk og kast av klær som planeten vår trenger, skriver Anja Bakken Riise.

EU legger opp til smash, vil norske politikere score?

EUs nye tekstilstrategi kan bli starten på slutten for klesbransjens bruk- og kastmodell. Nå retter vi alle blikket mot våre norske folkevalgte; vil dere følge opp med norske regler?

ANJA BAKKEN RIISE, leder av Framtiden i våre hender

Den globale produksjonen av klær har de siste tiårene utviklet seg til å bli en klima- og miljøødeleggende industri på speed. Fast fashion har fått konkurranse fra ultra fast fashion, med nettbutikker som lanserer vanvittige 1000 nye plagg hver eneste dag. Kvaliteten og prisen på klærne synker, og klesmengdene øker. Her hjemme har vi løst overproduksjonen og overforbruket vårt ved å eksportere 97 prosent av våre brukte klær til utlandet, selv om mange av plaggene til slutt havner i land med manglende avfallshåndtering.

Behovet for politisk regulering har blitt krystallklart for oss alle. Det var derfor store forventninger til EUs nye strategi for en mer bærekraftig klesindustri, som ble lansert denne uken.

Og EU har virkelig levert.

EU vil nå tvinge kleskjedene til å ta langt mer ansvar enn det de gjør i dag. Klær skal ikke lenger designes for dynga, men for å vare.

De vil også ha en slutt på at kleskjedene kan ødelegge fullt brukbare klær, og kjedene må også være ærlige om hvor mye klær de ikke får solgt, noe de ikke er i dag.

Kleskjedene må gi deg som forbruker langt mer informasjon. Du skal kunne gå inn på en H & M eller Zara og vite at genseren du kjøper er uten miljøgifter, at den skal vare lenge og at den kan repareres.

EU går også inn for en såkalt produsentansvarsordning som gjør at klesbransjen må ta økt ansvar for innsamling og håndtering av brukte klær, og vil sette mål for ombruk og resirkulering. Effekten bør bli at de kleskjedene som forurenser mest ved å importere flest billige plastbaserte klær, må betale mest for å håndtere avfallet de skaper. Det gjør at det vil lønne seg for kleskjedene å bli mer bærekraftige.

EU har levert en kles-gavepakke som tar det grundige oppgjøret med bruk og kast av klær som planeten vår trenger. Nå må politikerne sørge for at norske regler raskt kommer på plass.