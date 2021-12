Kommentar

Hold ut og hold utkikk

Av Shazia Majid

NY BØLGE: Det normale hverdagslivet ble kortvarig. Med rekordmange smittede og høyt antall innleggelser går vi en usikker jul i møte.

Omikron, fulle sykehus, smitterekorder og strenge restriksjoner. Det er ikke slik det skulle bli. Men slik ble det – så hva gjør vi nå?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar.

Vi holder ut. I mangel på andre alternativer.

I kveld kom flere nasjonale tiltak. Det er som om vi gjenopplever desember 2020. Men det er året etter – og meteren er tilbake, det samme er munnbindet og skjenkestoppen.

Det anbefales maks ti gjester i private hjem, undervisning blir digitalt for studenter, og vi skal forberede oss på at det kan bli verre.

Hva annet er det å gjøre, enn å ri bølgen, slik vi har ridd de tre foregående.

Men det er klart de fleste av oss er mer utslitte, vi tåler mindre, orker enda mindre. Attpåtil kjennes det ut som vi er blitt lurt. Som om all strevet var forgjeves. Det var det jo ikke.

Men viruset har spilt oss en puss. Alltid et skritt foran – det kjennes håpløst. Kan vi ikke bare la smitten brenne gjennom befolkningen og bli ferdig med det?

Vi kan ikke det, vi kan ikke la smitten løpe løpsk - mens omikron lurker i bakgrunnen. Vi kan ikke ofre våre svakeste. Vi må beskytte hverandre. Enda en gang.

Det er ikke håpløst, for her i Norge har vi klart det. Det er klart det har kostet, og vi har kjent at det har kostet. Det har kostet jobber og livsverk og ekteskap og barndom – og alt det andre vi enda ikke klarer å sette ord på.

Men vi har reddet liv, vi har reddet helse, og vi har reddet livsgrunnlaget. Ikke for alle, men for de fleste. Langt flere enn mange andre land vi kan sammenligne oss med.

Uholdbart

Det er en trøst. Men en fattig en når det røyner på, slik det gjør nå.

For tap er tap uansett hvem vi er. Sorg er sorg uansett hvor vi bor. Vondt er vondt uansett penger på bok. Og frykt er frykt selv med tak over hodet og varmt vann i springen.

Det er riktig at andre land er mye hardere rammet. All fornuft tilsier at vi er vanvittig heldige her i Norge. Selv under en pandemi – eller særlig under en pandemi.

Men flere ting kan være sanne på en og samme tid. Vi er heldige. Og dette er uutholdelig.

Så en snart ikke orker mer. Men så er vi jo blitt nødt til å orke mer. Av alt som vi trodde vi var ferdig med.

Mye bedre rustet

Det er nå rekordmange registrerte smittede hver eneste dag. Antall covid-innleggelser er lik toppnoteringene fra mars 2020, samtidig som RS-viruset herjer nå.

Intensivavdelingene er i knestående – lenge før vi har fått en eneste omikron-smittet inn på sykehus. Og nå meldes det om de første som er blitt innlagt med vanlig sesonginfluensa.

Det er ikke lenger mulig å vente og se.

Omikron har skremt folk, det kreves handling. Handlingen er her, det strammes inn og stenges ned – så smittetallene kan komme ned – og intensivavdelingene kan komme seg på beina igjen.

Myndighetene har bitt i det sure eplet, vi andre må bite tennene sammen.

Holde ut, som det heter. En eufemisme for å håpe på det beste, men forberede oss på det verste.

Vi vet nå hva det verste er. Det er et stengt næringsliv og stengte skoler, stengte sykehjem og kohorter på to og digitale møter og hudsult.

Kanskje er omikron enden på denne galskapen – kanskje er det det motsatte. Vi vet ikke.

Okke som – vi er kanskje mer slitne, men kroppene våre er mye bedre rustet mot viruset enn de var for seks måneder siden. Nå er vi «alle» fullvaksinerte.

Den tredje dosen er på vei – nærmere 740 000 nordmenn over 65 år har fått den allerede. Den vil beskytte oss enda mer. Vi står altså ikke helt forsvarsløse.

Å flytte mållinjen

Mange av oss vil antagelig bli smittet med den nye varianten (eller den gamle). Vi kan bli syke (selv med to doser, eller tre). Men veldig få av oss vil bli alvorlig syke. Enda færre vil havne på sykehus.

Det var det som var «avtalen» – å redusere og helst unngå alvorlig sykdom og død. Vi kan ikke flytte på mållinjen nå. Og forvente fullstendig fravær av sykdom (og død) forårsaket av coronavirus eller annen virus.

Vaksinene beskytter, og de beskytter antagelig også mot alvorlig sykdom forårsaket av omikron. Om den nye varianten i det hele tatt skaper alvorlig sykdom.

Tiden får vise, men alt ligger an til at dette kan gå bra. Bra i den forstand at vi neppe vil se tilsvarende det vi så i Italia og England og Spania tidligere i pandemien. Det betyr ikke at det ikke vil bli røft. Det er røft allerede, men det kunne vært verre.

Det er lett å glemme, når det eneste vi vil er å ha normaliteten tilbake.

Den vi nettopp har smakt på, og som smakte så godt. Som vi fikk låne i noen altfor få måneder.

Å holde utkikk

Akkurat nå er det usikkerheten som er verst. Hvor ille er omikron? Hva er utgangen?

I mars 2020 var vi lykkelig uvitende om hvor vi var på vei. Vi hadde pågangsmot og samhold og overskudd til hverandre. Vi tente lys og lyste opp hotellvinduer og tegnet regnbuer.

Den gang trodde vi dette snart var over:

«Det er en frigjøringsdag», sa statsminister Erna Solberg tredje juledag i fjor da den første vaksinedosen ble satt i Norge.

Det var som om hun hadde pusset på setningen i lang tid – og endelig fikk sagt den.

Og nå er det antagelig Støre som sitter og spikker på noen setninger som han lengter etter å si. Og vi lengter etter å høre.

Men før den tid må han øke intensivkapasiteten. Han må sørge for at boosterdoser settes mye hurtigere enn det vi ser i dag. Han må ta ansvar for nok hurtigtester, og for et smittesporingssystemet som fungerer, tiltak som treffer og kompensasjonsordninger som monner.

Vi andre må altså holde ut, og vi må holde utkikk over de som ikke makter å holde ut.

Det er ingen enkel vei å gå – men det er den eneste veien å gå. Om ikke annet, så går vi i alle fall ikke alene.