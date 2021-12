PIGG AV: – Piggdekkene og asfaltstøvet farger snøen svart. Og enda verre – de forurenser lufta som vi puster inn, skriver Jens Måge.

Debatt

Den beksvarte snøen

I Danmark er snøen som faller hvit, akkurat som i Norge. Den store forskjellen er at den forblir stort sett hvit, også langs veiene. I Norge blir snøen beksvart bare etter noen timer. Har du tenkt på hvorfor det er sånn?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JENS MÅGE, siviløkonom og sønn av en forkjemper for piggfrie vinterdekk

Piggdekkene har skylden.

Forskjellen er at det i Norge som et annerledesland i Europa fortsatt brukes piggdekk. I vinter- og fjellandet Tyskland er piggdekk totalforbudt, mens i Sveits og Østerrike er de forbudt på motorvei.

Piggdekkene og asfaltstøvet farger snøen svart. Og enda verre – de forurenser lufta som vi puster inn. Asfaltstøvet med sine miljøgifter renner ut i vannsystemene og ender opp i fjordene og innsjøene våre.

Ifølge Veier24 så er svevestøv Norges alvorligste miljøproblem, og det europeiske miljøbyrået (EEA) har beregnet at ca. 1.300 for tidlige dødsfall i Norge i 2016 kan knyttes til eksponering for fint svevestøv. Asfaltstøv bidrar sammen med mikroplast fra bildekk, også til miljøkrisen i Oslofjorden og Mjøsa.

Min 83 år gamle far kan fortelle at Statens vegvesen i 1987 hadde en kampanje hvor de viste mengden asfaltstøv fra vanlig bilkjøring med og uten piggdekk. De illustrerte mengden en personbil harvet opp på en tur Oslo-Trondheim (ca. 500 km) i visuelle glassmontere på veistasjonen.

Vanlige pigger forårsaket ifølge veivesenet 20 kg støv. Såkalte «miljøpigger» ga 13 kg, mens piggfrie vinterdekk ga smårusk, omtrent ikke synlig. Far fikk deg en aha-opplevelse og har siden bare kjørt piggfritt.

En oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at norske personbiler kjørte i alt 35,5 milliarder kilometer i 2019. Ifølge Vegvesenet så kjører ca. 30 prosent med pigger i dag. Hvis vi legger Vegvesenets beregninger fra 1987 til grunn, og antar at 5 av årets 12 måneder kjøres med piggdekk, så fører altså piggdekkene til at 115.375 tonn asfalt harves opp og blir til svevestøv hvert år. Tenk litt på det tallet!

En stor elbil kan være dobbelt så tung som en fossilbil. Elbiler med piggdekk harver derfor opp betydelig mer asfalt. I tillegg sliter tunge elbiler betydelig mer gummi, og gjør altså problemet med svevestøv enda større. Et uavhengig britisk analyseselskap hevder at forurensing fra dekkslitasje kan være 1.000 ganger verre enn eksosutslipp!

Finnes det faglig gode argumenter for at piggdekk gir bedre sikkerhet i trafikken? Nei, ifølge Faktisk.no. Og en svensk studie fra 2018 konkluderte med at piggdekkene tar flere liv enn de redder. Kombinasjonen asfaltstøv og dekkstøv er giftig og dødelig.

EU har strengt regelverk om luftkvalitet. Flere norske byer bryter dette hver eneste vinter, og Norge er tidligere dømt av ESA-domstolen for brudd på EUs direktiv for luftkvalitet, og ikke å ha gjort nok for å få ned nivåene av svevestøv, nitrogendioksid og svoveldioksid. Advokat Dag Sørlie Lund i Hjort skrev om dette i Dagens Næringsliv 26. april 2018 og mente da at den dårlige luftkvaliteten kan være grunnlovsstridig, sitat: «Mye tyder i så fall på at dette ikke bare er brudd på EØS-retten, men også utgjør grunnlovsstridige krenkelser av retten til et forsvarlig miljø. Et luftkvalitetssøksmål er bare en stevning unna.»

Kommunen er forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet. Men hva kan kommunen gjøre når Staten tillater piggdekk og tunge personbiler subsidieres? Avgiften for å kjøre med piggdekk i byene settes av sentrale myndigheter, ikke kommunen, og den er i dag svært lav.

Hvem er tjent med at denne svært uheldige praksisen fortsetter? Hvem tjener på at det årlig forsvinner over 100.000 tonn asfalt fra veiene våre, som dermed må asfalteres på nytt med hyppige mellomrom?

Kan det være asfaltentreprenørene, med gode kontakter til Vegvesenet som med en anakronistisk begrunnelse fortsetter å anbefale at piggdekk skal brukes på norske veier?

Twitter: @jensmaage