LØSNING, MEN: – Murringen i LOs rekker blir neppe borte med årets kompromissløsning mellom partene (her ved Frode Alfheim i Industri/Energi og Stein Lier Hansen i Norsk Industri). Det er derfor et stort press på de lokale oppgjørene i industrien i årene som kommer. De ansatte må få sin del av kaken for at hjulene skal holdes i gang.

Debatt

En historisk industristreik er over

Ti dager med streik kostet dyrt, men industrien unngikk nedstengning og gigatap. Partene har kjøpt seg tid til å løse den underliggende konflikten, men kjøpekraften må opp for å sikre freden.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ANDREAS CHRISTIANSEN HALSE, fagsjef i sentrum/venstre-Tankesmien Agenda

Det var mye som sto på spill da den elektrokjemiske industrien gikk ut i sin første landsdekkende streik. Arbeidsgiverforeningen Norsk industri var tidlig krystallklare på at de aldri kunne gå med på LO-forbundet Industri Energis hovedkrav om aksjonsrett i lokale forhandlinger.

Nå er det enighet om å utrede problemstillingen til overenskomsten skal revideres om to år.

Løsningen gir arbeidsro til å finne løsninger uten nye tap i hundremillionersklassen hengende over seg. Men arbeidere i industrien er nødt til få mer igjen av verdiskapningen om nye konflikter skal unngås i fremtiden.

Det var mer godt humør enn slagordpreget aksjonisme som møtte meg da jeg besøkte streiketeltet til Industri Energi ved bedriften Alcoa i Mosjøen på onsdag. Historien viser at industriansatte ikke akkurat tar lett på streikevåpenet. Når arbeiderne på Alcoa i Mosjøen møttes til fanemarkering for å markere streiken, var det en ny erfaring for dem.

Siden verket startet opp i 1958, har det faktisk aldri før vært streik. Den samme historien går igjen på industristeder over hele landet.

Les også NHO-topp varsler mer bruk av lockout Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri brukte trussel om lockout for å presse LO til å avslutte industristreiken.

Dette var også den første landsdekkende streiken på innenfor norsk elektrokjemisk industri.

Det er gode grunner til. Først og fremst er det et vanvittig styr å stenge ned et smelteverk. Selv om det er grundige prosedyrer for hvordan dette skal gjøres, er det et møysommelig arbeid. Enda verre er det å få dem i gang igjen.

I år rakk man heldigvis ikke å komme så langt. En nedstengning ville representert gigantiske tap for selskapene. Det er god grunn til å tro at det var slike fremtidsutsikter som fikk arbeidsgiversiden til å rasle høylytt med trusselen om lockout.

En annen grunn til at det tradisjonelt ikke streikes i industrien er at sektoren er gjennomgående politisk. Bedriftene er svært opptatt av rammevilkår som bestemmes av politikere på lokalt, så vel som sentralt plan. Det krever godt samarbeid mellom selskapene og deres ansatte.

Det fører normalt også til ganske fredelige forhold, en organisasjonsgrad på nær 100 prosent mange steder og et tett samarbeid om viktige saker.

De ansatte i industrien ser ikke først og fremst på seg selv som motparter til selskapene de jobber i, men heller som ambassadører for norsk industri. Det betyr at LO-forbundet Industri Energi, hver enkelt ansatt og selveste LO bruker mye av sin politiske kapital på å jobbe for gode rammebetingelser for selskapene som investerer i Norge.

Som et resultat av dette snakker ansatte i industrien på både inn- og utpust om en energipolitikk som sikrer industrien nok kraft, en god CO₂-kompensasjonsordning og friksjonsfri tilgang til eksportmarkedene. Alt sammen helt avgjørende forutsetninger for å kunne drive konkurransedyktig industri i Norge.

Av samme grunn har de ansatte vært greie å ha med å gjøre i lønnsoppgjørene. De skjønner at oppgjørene må ta utgangspunkt i at arbeidsplassene eksisterer, og tilpasset lønnskravene sine deretter.

Det finnes nok av eksempler på at ansatte har sagt fra seg bonuser og gått uten tillegg i de lokale oppgjørene når bedriftene sliter. Fordi det har vært nødvendig for å sikre jobbene.

Denne velviljen bør imidlertid ikke strekkes for langt. Når det ble streik i år var det som et resultat av en lenge oppbygget frustrasjon over å ikke bli hørt i lokale forhandlinger.

Les også Derfor angår lærerstreiken oss alle Det er beklagelig at lærerstreiken rammer barn og unge. Men dagens mangel på lærere og lektorer rammer faktisk mye…

Bedriftene går så det gviner, men tilleggene har uteblitt i lokale oppgjør. For folk som er vant til å strekke seg langt for å godta dårlige oppgjør i dårlige tider, er det lett å forstå at det fører til frustrasjon.

Det er dette som er utgangspunktet for at de ansatte har ønsket seg en lokal aksjonsrett, som et slags ris bak speilet.

I dag er det i realiteten arbeidsgiver som sitter på alle kortene, mens arbeidernes fremste sanksjonsmiddel er å sende en såkalt uenighetsprotokoll til Oslo.

Tall fra teknisk beregningsutvalg viser dessuten at arbeidere i industrien har blitt hengende etter. Faktisk har nesten alle hovedgrupper hatt høyere lønnsvekst enn arbeidere i industrien siden 2011.

Det er selvsagt dårlig nytt for ansatte i industrien, men siden en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er et referansepunkt for andre grupper, kan en negativ utvikling på dette området true hele fordelingen mellom arbeidstagersiden og arbeidsgiversiden i Norge på sikt.

En slik utvikling kan neppe aksepteres over tid, og murringen i LOs rekker blir neppe borte med årets kompromissløsning.

Det er derfor et stort press på de lokale oppgjørene i industrien i årene som kommer. De ansatte må få sin del av kaken for at hjulene skal holdes i gang.